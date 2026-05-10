Перемирие на Лиманском направлении: войска РФ пытаются подтягивать новые силы ближе к линии фронта, - 66 ОМБр

На Лиманском направлении российские войска пытаются воспользоваться объявленным перемирием, чтобы подтянуть новые силы ближе к линии фронта и собрать бойцов для будущих штурмов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Донбас", об этом рассказал пресс-секретарь 66 ОМБр им. Князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Как РФ использует перемирие

"В зоне ответственности бригады ситуация такая, какая обычно бывает во время объявления прекращения огня. Видим, что противник пытается использовать это прекращение огня для того, чтобы подтянуть свои свежие силы поближе к линии боевого столкновения, пытается закидывать новый личный состав, который пытается приближаться к линии боевого столкновения и накапливаться с целью дальнейших попыток штурмовых действий", - рассказал пресс-секретарь.

По его словам, отличие от обычных дней заключается в том, что самих штурмовых действий пока нет, но, как это традиционно бывает, они начинаются сразу после завершения так называемого прекращения огня.

Зеркальные действия

Денисюк отметил, что бойцы 66-й бригады действуют зеркально.

"Мы соблюдаем прекращение огня, не наносим ударов по тем россиянам, которые не представляют для нас угрозы, но, тем не менее, не позволяем противнику приближаться к нашим позициям, не позволяем ему проводить накопление с целью последующего проведения штурмовых действий", - добавил он.

РФ накапливает живую силу

Пресс-секретарь отметил, что российские войска применяют артиллерию.

"Обстрелы продолжаются. Противник применяет артиллерию, активно применяет свои беспилотные системы типа "Молнии", в воздухе на Лиманском направлении их очень много. Активно работают наши подразделения радиоэлектронной борьбы и дроны-перехватчики. В этом изменений буквально по сравнению с любыми другими днями нет", - рассказал он.

Также Денисюк сообщил, что бронетехнику пока не фиксировали, однако фиксируют скопление российских бойцов.

"Фиксируем попытки проведения логистических мероприятий, таких как доставка боекомплекта на передовую. То есть активно применяются автомобили, наземные роботизированные комплексы противника. Пехоту противник пытается стянуть поближе к передовой, скопить там для штурмов", - рассказал спикер.

Кроме того, у российских войск возникают логистические трудности: "Они не могут подвезти боекомплект на передовую для тех россиян, которые уже находятся там. Для этого используют как самих россиян, которые на своих спинах несут боекомплект, реже провизию и другие вещи, связь и т. д.".

По его словам, для доставки боекомплектов и провизии российские войска используют наземные роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

"Используют и наземные роботизированные комплексы, и фиксируем даже использование ударных БПЛА. То есть, россияне без боевых модулей применяют, например, свои "Молнии", куда прикрепляют необходимый боекомплект или необходимую провизию и таким образом осуществляют доставку на передовые позиции", - уточнил спикер.