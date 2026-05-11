Россия с начала 2025 года более 1,5 тысячи раз атаковала железную дорогу: погибли 40 работников, более 250 ранены
В ходе заседания Группы НАТО по вопросам транспорта Украина поделилась с партнерами своим опытом обеспечения устойчивости транспортной системы в условиях войны, а также представила данные о масштабах российских атак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
По словам заместителя министра Алексея Балесты, с начала 2025 года зафиксировано более 1 535 ударов по железнодорожной инфраструктуре. В результате атак повреждено более 17 260 объектов и более 300 локомотивов. 40 работников железной дороги погибли, еще 258 получили ранения.
Несмотря на постоянные обстрелы, железная дорога продолжает работу, обеспечивая логистику и перевозки в прифронтовых регионах.
"Защитить все невозможно, но обеспечить непрерывность движения – можно. И мы это делаем", – подчеркнул Балеста.
Во время встречи украинская сторона также представила партнерам предложение создать Railway Resilience Forum, где совместно с НАТО будут разрабатывать планы защиты объектов транспортной инфраструктуры и внедрять пилотные проекты по тестированию решений в реальных условиях.
