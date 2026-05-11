Росія з початку 2025 року понад 1,5 тисячі разів атакувала залізницю: загинули 40 працівників, понад 250 поранені

Під час засідання Групи НАТО з питань транспорту Україна представила партнерам свій досвід забезпечення стійкості транспортної системи під час війни та дані про масштаби російських атак.

За словами заступника міністра Олексія Балести, з початку 2025 року зафіксовано понад 1 535 ударів по залізничній інфраструктурі. Внаслідок атак пошкоджено понад 17 260 об’єктів і більш ніж 300 локомотивів. 40 працівників залізниці загинули, ще 258 дістали поранення.

Попри постійні обстріли, залізниця продовжує роботу, забезпечуючи логістику та перевезення у прифронтових регіонах.

"Захистити все неможливо, але забезпечити безперервність руху – можна. І ми це робимо", – наголосив Балеста.

Під час зустрічі українська сторона також представила пропозицію до партнерів створити Railway Resilience Forum, де спільно з НАТО напрацьовуватимуть плани захисту об’єктів транспортної інфраструктури та впроваджуватимуть пілотні проєкти з тестування рішень у реальних умовах.

