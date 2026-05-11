Германия поддерживает ключевые оборонные проекты Украины: ПВО, ракеты PAC-3, дальнобойные удары, - Федоров

Правительство Германии поддерживает ключевые инициативы, направленные на укрепление обороноспособности Украины и усиление защиты Сил обороны от российской агрессии - как в воздухе, так и на земле.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Усиление ПВО

По его словам, для Украины одинаково важны как усиление ПВО, так и развитие средств поражения врага на средних и дальних дистанциях.

"Если мы говорим о небе, то, конечно, программа PURL и получение ракет PAC-3 (для комплексов Patriot. - Ред.) через эту программу. Германия поддержала множество пакетов PURL, где мы получили эти PAC-3", - отметил Федоров.

Также министр акцентировал внимание на важности финансирования "мидлстрайков" (ударов средней дальности) и "дипстрайков" (дальнобойных ударов), что позволяет ВСУ перехватывать инициативу на фронте.

Поддержка приоритетных проектов

"Если мы говорим об остановке врага на поле боя, то это финансирование "мидлстрайков", потому что сегодня Украина перехватила инициативу в этом направлении, и у нас есть все возможности для того, чтобы еще больше останавливать врага. Если говорить о наших дальнобойных ударах, то это, конечно, финансирование именно "дипстрайков". Но, в целом, очень трудно даже в каждой области выбирать конкретные проекты. Просто уникальный случай, что Германия поддерживает в каждой области приоритетные проекты", - подчеркнул Федоров.

Он также добавил, что правительство Германии помогает финансировать даже обеспечение Сил обороны терминалами Starlink.

Федоров подчеркнул, что оборонные ведомства обеих стран находятся в постоянном контакте, анализируя динамику боевых действий и прогнозируя потребности фронта на 3-6 месяцев вперед.