Німеччина підтримує ключові оборонні проєкти України: ППО, ракети PAC-3, далекобійні удари, - Федоров
Уряд Німеччини підтримує ключові ініціативи, спрямовані на зміцнення обороноздатності України та посилення захисту Сил оборони від російської агресії - як у повітрі, так і на землі.
Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час пресконференції за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Посилення ППО
За його словами, для України однаково важливі як посилення ППО, так і розвиток засобів для ураження ворога на середніх і дальніх дистанціях.
Якщо ми говоримо про небо, то, звичайно, програма PURL і отримання ракет PAC-3 (для комплексів Patriot - Ред.) через цю програму. Німеччина підтримала безліч пакетів PURL, де ми отримали ці PAC-3", - зазначив Федоров.
Також міністр акцентував на важливості фінансування "мідлстрайків" (ударів середньої дальності) та "діпстрайків" (далекобійних ударів), що дозволяє ЗСУ перехоплювати ініціативу на фронті.
Підтримка пріоритетних проєктів
"Якщо ми говоримо про зупинку ворога на полі бою, то це фінансування "мідлстрайків", тому що сьогодні Україна перехопила ініціативу в цьому напрямку і в нас є всі можливості для того, щоб ще більше зупиняти ворога. Якщо говоримо про наші далекобійні удари, то це, звичайно, фінансування саме "діпстрайків". Але в цілому дуже важко навіть в кожному домені обирати конкретні проєкти. Просто унікальний випадок, що Німеччина підтримує в кожному домені пріоритетні проєкти", - підкреслив Федоров.
Він також додав, що уряд Німеччини допомагає фінансувати навіть забезпечення Сил оборони терміналами Starlink.
Федоров підкреслив, що оборонні відомства обох країн перебувають у постійному контакті, аналізуючи динаміку бойових дій та прогнозуючи потреби фронту на 3-6 місяців уперед.
