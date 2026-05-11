Зеленский провел Ставку: противодействие российским КАБам, старт армейской реформы планируют на июнь
Украина разрабатывает меры защиты от российской авиации и готовит запуск армейской реформы к началу лета.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
Зеленский сообщил, что главный вопрос на этой Ставке –– российские авиабомбы, защита Украины от них.
"Комплексный вопрос — это и противодействие российской авиации, то есть наша дальнобойная деятельность, и другие методы защиты. Так же мы работаем над тем, чтобы были наши украинские аналоги такого оружия. Сейчас мы собрали все имеющиеся технологические решения, имеющиеся запросы, и на следующий Ставку задача – определить то, что можно и стоит масштабировать ради защиты от российских авиабомб, и чтобы мы в Украине смогли действительно зеркально ответить России и на эту угрозу. Украинское технологическое развитие не будет останавливаться, и соответствующие возможности у нашего государства есть", – говорит президент.
Армия
- Старт армейской реформы планируется на июнь, сообщил Зеленский.
"Нужно успеть по деталям изменений, по всем необходимым решениям, по обеспечению. В июне же мы ожидаем первые транши из европейского пакета поддержки для Украины – 90 миллиардов евро на два года. Именно в июне средства должны заработать на украинскую устойчивость. Чиновники сейчас активно работают с Еврокомиссией, чтобы это не затягивалось. Наша внутренняя устойчивость, сильная внешнеполитическая работа – это основа нашей защиты, основа нашей обороны", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сталінчик. Наполеончик..
він вже стока напопровів, шо ну його на хм...
з передачею в Україну - піпець скільки народу збереться його розірвати за все.
ніяк не можна простіше, без виєбалова?
вже не треба - міндічю донатьте...
Так ніби ж є чудова система - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3974711-novij-zasib-proti-kabiv-ak-naduriti-rosijsku-aviabombu.html LIMA Чи вже не працює???
Чи особина, якій загрожує підозра від антикорупційних органів, не збирається більш ніж на добу приїздити в Україну (щоб не стигли вручити), а розраховує проводити час на своїй віллі в Майамі, разом з сім'єю, під приводом якихось "перемовин про досягнення розуміння на проведення наступних перемовин"?
Я вже не згадую про "міндічгейт", де прізвище цього "переговірника" спливає дуже часто...
Собаки гавкають караван іде...
Під шумок індо-пакистанців завозять...
Імітація бурхливої діяльності триває...
І так далі по списку...