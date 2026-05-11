1 582 30

Зеленский провел Ставку: противодействие российским КАБам, старт армейской реформы планируют на июнь

Президент Владимир Зеленский

Украина разрабатывает меры защиты от российской авиации и готовит запуск армейской реформы к началу лета.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

Зеленский сообщил, что главный вопрос на этой Ставке –– российские авиабомбы, защита Украины от них.

"Комплексный вопрос — это и противодействие российской авиации, то есть наша дальнобойная деятельность, и другие методы защиты. Так же мы работаем над тем, чтобы были наши украинские аналоги такого оружия. Сейчас мы собрали все имеющиеся технологические решения, имеющиеся запросы, и на следующий Ставку задача – определить то, что можно и стоит масштабировать ради защиты от российских авиабомб, и чтобы мы в Украине смогли действительно зеркально ответить России и на эту угрозу. Украинское технологическое развитие не будет останавливаться, и соответствующие возможности у нашего государства есть", – говорит президент.

Армия

  • Старт армейской реформы планируется на июнь, сообщил Зеленский.

"Нужно успеть по деталям изменений, по всем необходимым решениям, по обеспечению. В июне же мы ожидаем первые транши из европейского пакета поддержки для Украины – 90 миллиардов евро на два года. Именно в июне средства должны заработать на украинскую устойчивость. Чиновники сейчас активно работают с Еврокомиссией, чтобы это не затягивалось. Наша внутренняя устойчивость, сильная внешнеполитическая работа – это основа нашей защиты, основа нашей обороны", – добавил он.

Ставку він провів.
Сталінчик. Наполеончик..
11.05.2026 20:16 Ответить
Що воно петрає у цих операціях, чи ставках?
11.05.2026 20:16 Ответить
90 лярдів дали - і відразу з'явились спроможності
11.05.2026 20:13 Ответить
11.05.2026 20:13 Ответить
Ну йому ще до сталінчика і наполеончика як до неба рачки .
11.05.2026 20:34 Ответить
Що воно петрає у цих операціях, чи ставках?
11.05.2026 20:16 Ответить
буба провідник!
він вже стока напопровів, шо ну його на хм...
11.05.2026 20:17 Ответить
Внутрішня наша стійкість, сильна зовнішньополітична робота - це основа захисту, нашої "зелено зрадницької задниці ,але не основа захисту України і її народу,котра потребує новітньої зброї на фронті .
11.05.2026 20:22 Ответить
А простіше не можеш сказати без гівномарафонівської пропаганди ,бо від неї вже нудить.
11.05.2026 20:36 Ответить
простіше,якщо нудить обнімай унітаз і "постругай" ось це тобі простіше ((( все.про що торочить "зезедент" не є основа захисту України і її народу,котра потребує новітньої зброї на фронті)))
11.05.2026 20:47 Ответить
Все про що торичить "зезедент " є офіційною пропагандою .а хто з нею не згоден той "агєнт крємля "
11.05.2026 21:20 Ответить
"замполіт" однако
11.05.2026 23:00 Ответить
А що там зробиш проти кабів, або захід перестане гратись у ескалацію і дасть ракети 120+ км, або власна балістика і удари по орківських аеродромах і авіаремонтних заводах.
11.05.2026 20:26 Ответить
З 22 року - протидія кабам, на ставці. І які гвидони обрали отих пі....стів до влади.
11.05.2026 20:27 Ответить
моя думка, що бубі саме місце поряд з ****** в Гаазі
з передачею в Україну - піпець скільки народу збереться його розірвати за все.
11.05.2026 20:28 Ответить
Я думаю вони і діють в унісон той з тієї сторони утилізує орків, а цей з цієї сторони утилізує українців, для них все чудово, але вони мабуть не слухали пісню Edwin starr - war , де співається що війна це абсолютно безглузде заняття і ніякої вигоди дострокової воно не несе.
11.05.2026 20:50 Ответить
ви мене заплутали своїми сторонами.
ніяк не можна простіше, без виєбалова?
11.05.2026 21:09 Ответить
задонатьте на машину братухі, бо медаль є, це зелене і зацім денех нема - понти є, машина є, а грошей на ремонт нема,,,
вже не треба - міндічю донатьте...
11.05.2026 21:35 Ответить
В тебе рейтинг дно пробиває а воно щось планує, готуйся до свого імпічменту краще
11.05.2026 20:29 Ответить
Шпігельшнауцер дасть тобі балістику і ти рознесешь всі аєродроми з бомбардувальниками по всій РФ. Хоча конечно хер собачій. Три крилатих Фламінго в рік, цього досить.
11.05.2026 20:29 Ответить
Вони єлабугу не можуть рознести хоча в зоні досяжності
11.05.2026 20:33 Ответить
протидія російським КАБам

Так ніби ж є чудова система - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3974711-novij-zasib-proti-kabiv-ak-naduriti-rosijsku-aviabombu.html LIMA Чи вже не працює???
11.05.2026 20:32 Ответить
"Старт армійської реформи " - це що вже не буде бусифікації ,а тільки контракт ? Ні від цієї мерзоти такого ніколи не дочекаємо бо для нього прості українці дарммове гарматне м'ясо.
11.05.2026 20:33 Ответить
Секретар РНБО був присутній? Надав загальну інформацію, аналітичну довідку і план посилення ВПК стосовно протидії повітряним загрозам? Це ж його безпосередні посадові обов'язки!
Чи особина, якій загрожує підозра від антикорупційних органів, не збирається більш ніж на добу приїздити в Україну (щоб не стигли вручити), а розраховує проводити час на своїй віллі в Майамі, разом з сім'єю, під приводом якихось "перемовин про досягнення розуміння на проведення наступних перемовин"?
Я вже не згадую про "міндічгейт", де прізвище цього "переговірника" спливає дуже часто...
11.05.2026 20:37 Ответить
Щось в його казлино його ж ставки слабенько грають. Видно не туди фішки ставить!
11.05.2026 20:38 Ответить
Бла бла бла ...бла бла.
Собаки гавкають караван іде...
Під шумок індо-пакистанців завозять...
Імітація бурхливої діяльності триває...
І так далі по списку...
11.05.2026 20:40 Ответить
11.05.2026 22:27 Ответить
20 мільярдів євро ще не вистачає всеодно. В вони мобілізовують недієспособних, на яких тратяться кошти без толку.
11.05.2026 21:05 Ответить
На нари ішака обкуреного!
11.05.2026 21:19 Ответить
Великий спец у військовій справі. Це всеодно, щоб він провів нараду з нейрохірургами і дав їм пораду, як проводити операції на мозку.
11.05.2026 23:35 Ответить
Ставочник из кооператива "ставок",жабы мародерные.
12.05.2026 00:13 Ответить
 
 