Зеленский провел Ставку: противодействие российским КАБам, старт армейской реформы планируют на июнь

Украина разрабатывает меры защиты от российской авиации и готовит запуск армейской реформы к началу лета.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

Зеленский сообщил, что главный вопрос на этой Ставке –– российские авиабомбы, защита Украины от них.

"Комплексный вопрос — это и противодействие российской авиации, то есть наша дальнобойная деятельность, и другие методы защиты. Так же мы работаем над тем, чтобы были наши украинские аналоги такого оружия. Сейчас мы собрали все имеющиеся технологические решения, имеющиеся запросы, и на следующий Ставку задача – определить то, что можно и стоит масштабировать ради защиты от российских авиабомб, и чтобы мы в Украине смогли действительно зеркально ответить России и на эту угрозу. Украинское технологическое развитие не будет останавливаться, и соответствующие возможности у нашего государства есть", – говорит президент.

Старт армейской реформы планируется на июнь, сообщил Зеленский.

"Нужно успеть по деталям изменений, по всем необходимым решениям, по обеспечению. В июне же мы ожидаем первые транши из европейского пакета поддержки для Украины – 90 миллиардов евро на два года. Именно в июне средства должны заработать на украинскую устойчивость. Чиновники сейчас активно работают с Еврокомиссией, чтобы это не затягивалось. Наша внутренняя устойчивость, сильная внешнеполитическая работа – это основа нашей защиты, основа нашей обороны", – добавил он.

