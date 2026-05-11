Зеленський провів Ставку: протидія російським КАБам, старт армійської реформи планують на червень

Україна розробляє захист від російської авіації та готує старт армійської реформи на початок літа.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ,

Зеленський повідомив, що головне питання на цій Ставці –– російські авіабомби, захист України від них.

"Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність, і інші методи захисту. Так само ми працюємо, щоб були наші українські аналоги такої зброї. Зараз ми зібрали всі наявні технологічні рішення, наявні запити, і на наступну Ставку завдання – визначити те, що можна й варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб, і щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії й на цю загрозу. Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності в нашої держави є", - каже президент.

Армія

Старт армійської реформи планують на червень, повідомив Зеленський.

"Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню. У червні ж ми очікуємо на перші транші з європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на два роки. Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося. Внутрішня наша стійкість, сильна зовнішньополітична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони", - додав він.

