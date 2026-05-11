Зеленський провів Ставку: протидія російським КАБам, старт армійської реформи планують на червень

Президент Володимир Зеленський

Україна розробляє захист від російської авіації та готує старт армійської реформи на початок літа.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ,

Деталі

Зеленський повідомив, що головне питання на цій Ставці –– російські авіабомби, захист України від них.

"Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність, і інші методи захисту. Так само ми працюємо, щоб були наші українські аналоги такої зброї. Зараз ми зібрали всі наявні технологічні рішення, наявні запити, і на наступну Ставку завдання – визначити те, що можна й варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб, і щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії й на цю загрозу. Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності в нашої держави є", - каже президент.

Армія

  • Старт армійської реформи планують на червень, повідомив Зеленський.

"Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню. У червні ж ми очікуємо на перші транші з європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на два роки. Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося. Внутрішня наша стійкість, сильна зовнішньополітична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони", - додав він.

Топ коментарі
Ставку він провів.
Сталінчик. Наполеончик..
11.05.2026 20:16 Відповісти
Що воно петрає у цих операціях, чи ставках?
11.05.2026 20:16 Відповісти
90 лярдів дали - і відразу з'явились спроможності
11.05.2026 20:13 Відповісти
Ну йому ще до сталінчика і наполеончика як до неба рачки .
11.05.2026 20:34 Відповісти
Що воно петрає у цих операціях, чи ставках?
11.05.2026 20:16 Відповісти
буба провідник!
він вже стока напопровів, шо ну його на хм...
11.05.2026 20:17 Відповісти
Внутрішня наша стійкість, сильна зовнішньополітична робота - це основа захисту, нашої "зелено зрадницької задниці ,але не основа захисту України і її народу,котра потребує новітньої зброї на фронті .
11.05.2026 20:22 Відповісти
А простіше не можеш сказати без гівномарафонівської пропаганди ,бо від неї вже нудить.
11.05.2026 20:36 Відповісти
простіше,якщо нудить обнімай унітаз і "постругай" ось це тобі простіше ((( все.про що торочить "зезедент" не є основа захисту України і її народу,котра потребує новітньої зброї на фронті)))
11.05.2026 20:47 Відповісти
Все про що торичить "зезедент " є офіційною пропагандою .а хто з нею не згоден той "агєнт крємля "
11.05.2026 21:20 Відповісти
"замполіт" однако
11.05.2026 23:00 Відповісти
А що там зробиш проти кабів, або захід перестане гратись у ескалацію і дасть ракети 120+ км, або власна балістика і удари по орківських аеродромах і авіаремонтних заводах.
11.05.2026 20:26 Відповісти
З 22 року - протидія кабам, на ставці. І які гвидони обрали отих пі....стів до влади.
11.05.2026 20:27 Відповісти
моя думка, що бубі саме місце поряд з ****** в Гаазі
з передачею в Україну - піпець скільки народу збереться його розірвати за все.
11.05.2026 20:28 Відповісти
Я думаю вони і діють в унісон той з тієї сторони утилізує орків, а цей з цієї сторони утилізує українців, для них все чудово, але вони мабуть не слухали пісню Edwin starr - war , де співається що війна це абсолютно безглузде заняття і ніякої вигоди дострокової воно не несе.
11.05.2026 20:50 Відповісти
ви мене заплутали своїми сторонами.
ніяк не можна простіше, без виєбалова?
11.05.2026 21:09 Відповісти
задонатьте на машину братухі, бо медаль є, це зелене і зацім денех нема - понти є, машина є, а грошей на ремонт нема,,,
вже не треба - міндічю донатьте...
11.05.2026 21:35 Відповісти
В тебе рейтинг дно пробиває а воно щось планує, готуйся до свого імпічменту краще
11.05.2026 20:29 Відповісти
Шпігельшнауцер дасть тобі балістику і ти рознесешь всі аєродроми з бомбардувальниками по всій РФ. Хоча конечно хер собачій. Три крилатих Фламінго в рік, цього досить.
11.05.2026 20:29 Відповісти
Вони єлабугу не можуть рознести хоча в зоні досяжності
11.05.2026 20:33 Відповісти
протидія російським КАБам

Так ніби ж є чудова система - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3974711-novij-zasib-proti-kabiv-ak-naduriti-rosijsku-aviabombu.html LIMA Чи вже не працює???
11.05.2026 20:32 Відповісти
"Старт армійської реформи " - це що вже не буде бусифікації ,а тільки контракт ? Ні від цієї мерзоти такого ніколи не дочекаємо бо для нього прості українці дарммове гарматне м'ясо.
11.05.2026 20:33 Відповісти
Секретар РНБО був присутній? Надав загальну інформацію, аналітичну довідку і план посилення ВПК стосовно протидії повітряним загрозам? Це ж його безпосередні посадові обов'язки!
Чи особина, якій загрожує підозра від антикорупційних органів, не збирається більш ніж на добу приїздити в Україну (щоб не стигли вручити), а розраховує проводити час на своїй віллі в Майамі, разом з сім'єю, під приводом якихось "перемовин про досягнення розуміння на проведення наступних перемовин"?
Я вже не згадую про "міндічгейт", де прізвище цього "переговірника" спливає дуже часто...
11.05.2026 20:37 Відповісти
Щось в його казлино його ж ставки слабенько грають. Видно не туди фішки ставить!
11.05.2026 20:38 Відповісти
Бла бла бла ...бла бла.
Собаки гавкають караван іде...
Під шумок індо-пакистанців завозять...
Імітація бурхливої діяльності триває...
І так далі по списку...
20 мільярдів євро ще не вистачає всеодно. В вони мобілізовують недієспособних, на яких тратяться кошти без толку.
11.05.2026 21:05 Відповісти
На нари ішака обкуреного!
11.05.2026 21:19 Відповісти
Великий спец у військовій справі. Це всеодно, щоб він провів нараду з нейрохірургами і дав їм пораду, як проводити операції на мозку.
11.05.2026 23:35 Відповісти
Ставочник из кооператива "ставок",жабы мародерные.
12.05.2026 00:13 Відповісти
 
 