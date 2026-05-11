В Италии не поняли решение Латвии об отставке министра обороны после атаки дронов

Крозетто об отставке министра обороны Латвии

Отставка министра обороны Латвии Андриса Спрудса после инцидента с беспилотниками вызвала резонанс в Европе. Часть политиков считает, что ответственность за случившееся не следует возлагать на главу оборонного ведомства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Италии Гвидо Кроцетто в соцсети Х.

Реакция Италии на отставку министра Латвии

Итальянский министр обороны Гвидо Кроцетто выразил соболезнования Андрису Спрудсу и поставил под сомнение причины его отставки. Он отметил, что инцидент с дронами связан прежде всего с технологическими вызовами, а не с ошибками отдельных чиновников.

По его словам, современная война дронов развивается очень быстро, и системы противовоздушной обороны не всегда успевают адаптироваться.

"Мне очень жаль, что ты принял такое решение… как будто это твоя вина, что системы не смогли перехватить дроны", – написал Крозетто.

Инциденты с дронами и политические последствия

Андрис Спрудс объявил об отставке 10 мая после серии инцидентов с беспилотниками, нарушавшими воздушное пространство Латвии. Один из них завершился ударом по резервуарам нефтебазы.

Итальянский министр подчеркнул, что Европа сталкивается с серьезным вызовом в сфере противодействия беспилотникам, которые постоянно совершенствуются.

"Это попытка догнать технологии, которые меняются каждую неделю. Это сложно даже для стран, которые тратят значительные средства на оборону", — добавил Кроцетто.

Он также предположил, что отставка министра может быть следствием политического давления, а не реальной ответственности за инцидент.

та міністрів там дохєра, вистачить на кожний зальотний дрон.
11.05.2026 21:51 Ответить
Що не зрозуміло, от гріха по далі 😸. Підтримувати стільки, скільки буде потрібно то одне, а коли конфлікт чи відкрита війна.😸. Та ну його - подумав міністр.
11.05.2026 21:56 Ответить
Із Ліверпульськой гавані всігда по четвергам суда уходять в плаваньє к дальокім берегам

ідуть оні в Бразілію ...
11.05.2026 22:09 Ответить
 
 