В Италии не поняли решение Латвии об отставке министра обороны после атаки дронов
Отставка министра обороны Латвии Андриса Спрудса после инцидента с беспилотниками вызвала резонанс в Европе. Часть политиков считает, что ответственность за случившееся не следует возлагать на главу оборонного ведомства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Италии Гвидо Кроцетто в соцсети Х.
Реакция Италии на отставку министра Латвии
Итальянский министр обороны Гвидо Кроцетто выразил соболезнования Андрису Спрудсу и поставил под сомнение причины его отставки. Он отметил, что инцидент с дронами связан прежде всего с технологическими вызовами, а не с ошибками отдельных чиновников.
По его словам, современная война дронов развивается очень быстро, и системы противовоздушной обороны не всегда успевают адаптироваться.
"Мне очень жаль, что ты принял такое решение… как будто это твоя вина, что системы не смогли перехватить дроны", – написал Крозетто.
Инциденты с дронами и политические последствия
Андрис Спрудс объявил об отставке 10 мая после серии инцидентов с беспилотниками, нарушавшими воздушное пространство Латвии. Один из них завершился ударом по резервуарам нефтебазы.
Итальянский министр подчеркнул, что Европа сталкивается с серьезным вызовом в сфере противодействия беспилотникам, которые постоянно совершенствуются.
"Это попытка догнать технологии, которые меняются каждую неделю. Это сложно даже для стран, которые тратят значительные средства на оборону", — добавил Кроцетто.
Он также предположил, что отставка министра может быть следствием политического давления, а не реальной ответственности за инцидент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ідуть оні в Бразілію ...