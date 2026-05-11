В Італії не зрозуміли рішення Латвії про відставку міністра оборони після атаки дронів

Відставка міністра оборони Латвії Андріса Спрудса після інциденту з безпілотниками викликала реакцію в Європі. Частина політиків вважає, що відповідальність за подію не слід покладати на керівника оборонного відомства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра оборони Італії Гвідо Крозетто в соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Італії на відставку міністра Латвії

Італійський міністр оборони Гвідо Крозетто висловив співчуття Андрісу Спрудсу та поставив під сумнів причини його відставки. Він зазначив, що інцидент із дронами пов’язаний насамперед із технологічними викликами, а не з помилками окремих посадовців.

За його словами, сучасна війна дронів розвивається дуже швидко, і системи протиповітряної оборони не завжди встигають адаптуватися.

"Мені дуже шкода, що ти прийняв таке рішення… ніби це твоя провина, що системи не змогли перехопити дрони", – написав Крозетто.

Також читайте: Україна готова співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією, щоб запобігти інцидентам з дронами, - Сибіга

Інциденти з дронами та політичні наслідки

Андріс Спрудс оголосив про відставку 10 травня після серії інцидентів із безпілотниками, які порушували повітряний простір Латвії. Один із них завершився ударом по резервуарах нафтобази.

Італійський міністр наголосив, що Європа стикається з серйозним викликом у сфері протидії безпілотникам, які постійно вдосконалюються.

"Це спроба наздогнати технології, що змінюються щотижня. Це складно навіть для країн, які витрачають значні кошти на оборону", – додав Крозетто.

Він також припустив, що відставка міністра може бути наслідком політичного тиску, а не реальної відповідальності за інцидент.

Також читайте: Мадяр після складання присяги закликав президента Угорщини піти у відставку