133 боевых столкновения с начала суток: больше всего враг атаковал на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 133 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник задействовал для нанесения ударов 4901 дрон-камикадзе и осуществил 1926 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения с противником. Враг осуществил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Красное Первое. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Радьковки и Кившаровки. Один бой продолжается до сих пор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении агрессор начал 11 штурмов в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево, Заречное, Озерное, Ставки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

Силы обороны успешно отразили 15 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Новопавловка, Торецкое, Кучеров Яр. Три боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 26 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Белицкое, Покровск, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподогородное, Молодецкое и в направлении Новопавловки. Четыре атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 оккупантов и 17 ранено; уничтожена одна реактивная система залпового огня, шесть единиц автомобильной техники врага, повреждено три единицы автомобильной техники, два орудия и 50 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 150 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники отражают две атаки в сторону Калиновского и Вербового.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 16 вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Зализничное, Новое Запорожье, Воздвижковка, Чаривное и в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Степногорского.

На Приднепровском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — отметили в Генштабе.