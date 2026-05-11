133 боєзіткнення від початку доби: найбільше ворог атакував на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 133 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник залучив для ураження 4901 дрон-камікадзе та здійснив 1926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Красне Перше. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував, у районах Радьківки та Ківшарівки. Один бій досі триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку агресор розпочинав 11 штурмів у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне, Ставки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Різниківки та Закітного.

На Краматорському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Новопавлівка, Торецьке, Кучерів Яр. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Білицьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки. Чотири атаки тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та 17 поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню, шість одиниць автомобільної техніки ворога, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та 50 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 150 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивають дві атаки у бік Калинівського та Вербового.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 16 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове Запоріжжя, Воздвижівка, Чарівне та в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників в районі Степногірського.

На Придніпровському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - зазначили в Генштабі.