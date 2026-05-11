В Николаеве после пластической операции скончалась женщина

В Николаеве после плановой пластической операции в одной из частных клиник скончалась 34-летняя женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Инцидент произошел 10 мая. По данным правоохранителей, накануне, 9 мая, пациентке провели плановое хирургическое вмешательство. После операции она находилась под наблюдением медицинского персонала.

На следующий день во время послеоперационных процедур женщина несколько раз теряла сознание. Медики оказывали ей неотложную помощь и вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти пациентку не удалось.

На место происшествия прибыли следователи. Полиция начала проверку обстоятельств смерти и опросила сотрудников медицинского учреждения. Также были изъяты вещественные доказательства, которые могут иметь значение для следствия.

Читайте также: Российский дрон убил женщину на окраине Херсона

Обстоятельства инцидента и действия врачей

В настоящее время устанавливается, были ли соблюдены все медицинские протоколы во время лечения и послеоперационного наблюдения.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна дать ответы относительно возможных осложнений или других факторов, которые могли привести к летальному исходу.

Расследование и правовая квалификация

Следователи открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих обязанностей. Квалификация дела — часть 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что пациентка скончалась во время имплантации ягодиц в клинике Киева.

Читайте также: Мужчина скончался возле станции метро "Политехнический институт" в Киеве, потому что работники не предоставили дефибриллятор (дополнено)