В Николаеве после пластической операции скончалась женщина
В Николаеве после плановой пластической операции в одной из частных клиник скончалась 34-летняя женщина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
Инцидент произошел 10 мая. По данным правоохранителей, накануне, 9 мая, пациентке провели плановое хирургическое вмешательство. После операции она находилась под наблюдением медицинского персонала.
На следующий день во время послеоперационных процедур женщина несколько раз теряла сознание. Медики оказывали ей неотложную помощь и вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти пациентку не удалось.
На место происшествия прибыли следователи. Полиция начала проверку обстоятельств смерти и опросила сотрудников медицинского учреждения. Также были изъяты вещественные доказательства, которые могут иметь значение для следствия.
Обстоятельства инцидента и действия врачей
В настоящее время устанавливается, были ли соблюдены все медицинские протоколы во время лечения и послеоперационного наблюдения.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна дать ответы относительно возможных осложнений или других факторов, которые могли привести к летальному исходу.
Расследование и правовая квалификация
Следователи открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих обязанностей. Квалификация дела — часть 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Царство їй Небесне і відповідальність тим, хто її фактично вбив на операційному столі.