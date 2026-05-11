В Николаеве после пластической операции скончалась женщина

В Николаеве после плановой пластической операции в одной из частных клиник скончалась 34-летняя женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Инцидент произошел 10 мая. По данным правоохранителей, накануне, 9 мая, пациентке провели плановое хирургическое вмешательство. После операции она находилась под наблюдением медицинского персонала.

На следующий день во время послеоперационных процедур женщина несколько раз теряла сознание. Медики оказывали ей неотложную помощь и вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти пациентку не удалось.

На место происшествия прибыли следователи. Полиция начала проверку обстоятельств смерти и опросила сотрудников медицинского учреждения. Также были изъяты вещественные доказательства, которые могут иметь значение для следствия.

Обстоятельства инцидента и действия врачей

 В настоящее время устанавливается, были ли соблюдены все медицинские протоколы во время лечения и послеоперационного наблюдения.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна дать ответы относительно возможных осложнений или других факторов, которые могли привести к летальному исходу.

Расследование и правовая квалификация

Следователи открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих обязанностей. Квалификация дела — часть 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что пациентка скончалась во время имплантации ягодиц в клинике Киева.

Вона хотіла велику дупу, вона її отримала...
Немає нічого смішного. Просто жінка бажала бути красивою. Хіба це заборонено?
Хм...Слабе здоров'я у жіночки.А у Колі мітбола попакакукім прижилася.
пластичної операції - ВСЁ

сіськи 5 розміру не прижились
Немає нічого смішного. Просто жінка бажала бути красивою. Хіба це заборонено?
це дозволено. А нахіба ? Жінка в сексі має бути цікавою, а не з сіськами чи губами 5 розміру
А Вам вже повідомили, яку пластичну операцію робили цій жінці?
Царство їй Небесне і відповідальність тим, хто її фактично вбив на операційному столі.
Знайома молода жінка померла після операції по видаленню мигдалин----------легенева емболія. Малесенький тромб і от така біда.
Хм...Слабе здоров'я у жіночки.А у Колі мітбола попакакукім прижилася.
Иду по улице-на лицах то ли губы, то ли жопы, и все одинаковые, отличается только размеры, иногда до невероятных. Я как ветеран постельных баталий, ловлю себя на мысли, что мне хочется в******ать не вот эту чуму 25 лет, а обычную тётку, из села, с натруженными руками, лицом, даже с морщинами, и обычными губами-но блдь -натуральными!!!!
Якби всі мали такий смак як у вас, то не було б цих сракато-цицькатих губаток. Їх масова поява свідчить про попит на них в заможної чоловічої половини населення...
12.05.2026 00:38 Ответить
ну тут..незнаю певно шкода якось женчіну... всеж таки 4 рік війни а баби гинуть під пазурями пластичних коновалов... каждому своєююю одні лікарі/санітари/розвідники жінки гинуть під бомбами.. інші... хм... я жорстокий? ДА ***** звізда як жорстокий!!!!!
Вона досягла свого кінцевого пункту призначення.
...а була б на фронті - може б і не здохла...
Схоже на сплановане вбивство. Стаття всього два роки...
*****, не розумію!! Медична клініка викликає "швидку допомогу"??!! То треба ******** бути, щоб в таку лікарню лягти на операцію. Чоловік має прийти туди і перерізати там усіх, а потім отримати 2 роки умовно.
Уроки труда(**********) не проходят даром, раз табуретку с досок сортирных собрал или кабана разделал то сразу не в рот ****** хирург, ща, ток нада хряпнуть спирта а то руки трясуться.
