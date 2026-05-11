У Миколаєві після пластичної операції померла жінка

У Миколаєві після планової пластичної операції в одній із приватних клінік померла 34-річна жінка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Інцидент стався 10 травня. За даними правоохоронців, напередодні, 9 травня, пацієнтці провели планове хірургічне втручання. Після операції вона перебувала під наглядом медичного персоналу.

Наступного дня під час післяопераційних процедур жінка кілька разів втрачала свідомість. Медики надавали їй невідкладну допомогу та викликали бригаду екстреної медичної допомоги, однак врятувати пацієнтку не вдалося.

На місце події прибули слідчі. Поліція розпочала перевірку обставин смерті та опитала працівників медичного закладу. Також було вилучено речові докази, які можуть мати значення для слідства.

Обставини інциденту та дії лікарів

Наразі встановлюється, чи були дотримані всі медичні протоколи під час лікування та післяопераційного нагляду.

Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Вона має дати відповіді щодо можливих ускладнень або інших факторів, які могли призвести до летального наслідку.

Розслідування та правова кваліфікація

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медичними працівниками своїх обов’язків. Кваліфікація справи — частина 1 статті 140 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до двох років позбавлення волі. Слідство триває, встановлюються всі обставини трагедії.

