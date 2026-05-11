У Миколаєві після пластичної операції померла жінка

У Миколаєві після планової пластичної операції в одній із приватних клінік померла 34-річна жінка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Інцидент стався 10 травня. За даними правоохоронців, напередодні, 9 травня, пацієнтці провели планове хірургічне втручання. Після операції вона перебувала під наглядом медичного персоналу.

Наступного дня під час післяопераційних процедур жінка кілька разів втрачала свідомість. Медики надавали їй невідкладну допомогу та викликали бригаду екстреної медичної допомоги, однак врятувати пацієнтку не вдалося.

На місце події прибули слідчі. Поліція розпочала перевірку обставин смерті та опитала працівників медичного закладу. Також було вилучено речові докази, які можуть мати значення для слідства.

Обставини інциденту та дії лікарів

 Наразі встановлюється, чи були дотримані всі медичні протоколи під час лікування та післяопераційного нагляду.

Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Вона має дати відповіді щодо можливих ускладнень або інших факторів, які могли призвести до летального наслідку.

Розслідування та правова кваліфікація

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медичними працівниками своїх обов’язків. Кваліфікація справи — частина 1 статті 140 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до двох років позбавлення волі. Слідство триває, встановлюються всі обставини трагедії.

Раніше ми повідомляли, що пацієнтка померла під час імплантації сідниць у клініці Києва.

Топ коментарі
+10
Немає нічого смішного. Просто жінка бажала бути красивою. Хіба це заборонено?
11.05.2026 22:47 Відповісти
+6
Иду по улице-на лицах то ли губы, то ли жопы, и все одинаковые, отличается только размеры, иногда до невероятных. Я как ветеран постельных баталий, ловлю себя на мысли, что мне хочется в******ать не вот эту чуму 25 лет, а обычную тётку, из села, с натруженными руками, лицом, даже с морщинами, и обычными губами-но блдь -натуральными!!!!
11.05.2026 23:16 Відповісти
+5
Вона хотіла велику дупу, вона її отримала...
11.05.2026 22:43 Відповісти
пластичної операції - ВСЁ

сіськи 5 розміру не прижились
11.05.2026 22:42 Відповісти
це дозволено. А нахіба ? Жінка в сексі має бути цікавою, а не з сіськами чи губами 5 розміру
А Вам вже повідомили, яку пластичну операцію робили цій жінці?
Царство їй Небесне і відповідальність тим, хто її фактично вбив на операційному столі.
11.05.2026 23:26 Відповісти
Знайома молода жінка померла після операції по видаленню мигдалин----------легенева емболія. Малесенький тромб і от така біда.
Хм...Слабе здоров'я у жіночки.А у Колі мітбола попакакукім прижилася.
Якби всі мали такий смак як у вас, то не було б цих сракато-цицькатих губаток. Їх масова поява свідчить про попит на них в заможної чоловічої половини населення...
ну тут..незнаю певно шкода якось женчіну... всеж таки 4 рік війни а баби гинуть під пазурями пластичних коновалов... каждому своєююю одні лікарі/санітари/розвідники жінки гинуть під бомбами.. інші... хм... я жорстокий? ДА ***** звізда як жорстокий!!!!!
11.05.2026 22:45 Відповісти
Вона досягла свого кінцевого пункту призначення.
11.05.2026 23:02 Відповісти
...а була б на фронті - може б і не здохла...
11.05.2026 23:25 Відповісти
Схоже на сплановане вбивство. Стаття всього два роки...
12.05.2026 01:14 Відповісти
*****, не розумію!! Медична клініка викликає "швидку допомогу"??!! То треба ******** бути, щоб в таку лікарню лягти на операцію. Чоловік має прийти туди і перерізати там усіх, а потім отримати 2 роки умовно.
12.05.2026 05:05 Відповісти
Уроки труда(**********) не проходят даром, раз табуретку с досок сортирных собрал или кабана разделал то сразу не в рот ****** хирург, ща, ток нада хряпнуть спирта а то руки трясуться.
