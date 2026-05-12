Новое подозрение Дубинскому: нардепа хотят конвоировать в колонию ближе к границе с РФ

На прошлой неделе скандальному народному депутату, "экс-служителю народа" Александру Дубинскому вручили еще одно подозрение в государственной измене - за распространение выгодных России нарративов. Его хотят отправить в колонию поближе к границе с РФ.

Новое дело и новое ходатайство о мере пресечения

В ходатайстве о применении меры пресечения по новому делу следователь ГБР просит определить Дубинскому место содержания под стражей не Киевский следственный изолятор, а Менскую исправительную колонию №91 в Черниговской области, где отбывают наказание осужденные.

Жизнь Дубинского в СИЗО

"По имеющимся оперативным данным, Дубинский установил внеслужебные (дружеские) отношения с отдельными, в настоящее время неустановленными сотрудниками отдела и режима охраны СИЗО, которые содействуют Дубинскому в контактах с другими осужденными (заключенными) путем организации им совместных прогулок и совместного пребывания во время гигиенических процедур (душ, баня). Установлено также, что Дубинский систематически контактирует с содержащимися под стражей Дудиным Романом Владимировичем и Кулиничем Олегом Николаевичем, которые подозреваются в совершении преступлений против основ национальной безопасности", - написал и.о. заместителя начальника Киевского СИЗО Владимира Кибкала в письме следователю ГБР.

Дело Дубинского

Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщила Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую впоследствии также вошли двое народных депутатов Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной Буратино, он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Кроме него, в состав вражеской группы входили экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь, Дубинский отвергает новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.

В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.

В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.

В январе 2025 года дело в отношении нардепа Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.

