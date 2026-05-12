3 206 22

Новое подозрение Дубинскому: нардепа хотят конвоировать в колонию ближе к границе с РФ

Дубинский в суде

На прошлой неделе скандальному народному депутату, "экс-служителю народа" Александру Дубинскому вручили еще одно подозрение в государственной измене - за распространение выгодных России нарративов. Его хотят отправить в колонию поближе к границе с РФ.

Новое дело и новое ходатайство о мере пресечения

В ходатайстве о применении меры пресечения по новому делу следователь ГБР просит определить Дубинскому место содержания под стражей не Киевский следственный изолятор, а Менскую исправительную колонию №91 в Черниговской области, где отбывают наказание осужденные.

Жизнь Дубинского в СИЗО

"По имеющимся оперативным данным, Дубинский установил внеслужебные (дружеские) отношения с отдельными, в настоящее время неустановленными сотрудниками отдела и режима охраны СИЗО, которые содействуют Дубинскому в контактах с другими осужденными (заключенными) путем организации им совместных прогулок и совместного пребывания во время гигиенических процедур (душ, баня). Установлено также, что Дубинский систематически контактирует с содержащимися под стражей Дудиным Романом Владимировичем и Кулиничем Олегом Николаевичем, которые подозреваются в совершении преступлений против основ национальной безопасности", - написал и.о. заместителя начальника Киевского СИЗО Владимира Кибкала в письме следователю ГБР.

Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщила Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую впоследствии также вошли двое народных депутатов Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной Буратино, он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Кроме него, в состав вражеской группы входили экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь, Дубинский отвергает новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.

В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.

В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.

В январе 2025 года дело в отношении нардепа Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.

Топ комментарии
+19
Це той дубінський, який на прохання Голобородька і єлдака фальшували плівки на Порошенка і Байдена, звідки нарід дізнався про "жму руку, обнімаю"???
12.05.2026 10:26 Ответить
+10
"Встановлено також, що Дубінський контактує з утримуваними Дудіним Романом Володимировичем та Кулінічем Олегом Миколайовичем..."
Тобто його свідомо звели з такими ж утирками, як він сам і навіть знають, про що вони там говорять. Повний треш.
12.05.2026 10:26 Ответить
+7
Якісь невідомі особи з Урядового кварталу, готують дубінського, щоб етапувати його шляхом Бакая, з ДУС часів кучми, на московію до деркача і сівковича?!?!? Зеленський з татаровим, мабуть, будуть використовувати дубінського, як коригувальника на мацковії??? Шуфрича, уже теж підготували??
12.05.2026 10:45 Ответить
а може це така методика отримання інформації, вони ж там, як написали, спільно на гігієнічні процедури ходять в баню, душ
12.05.2026 13:27 Ответить
навіщо в колонію ??? на фроньт, на передову зебіла !!!
12.05.2026 10:29 Ответить
Його залишити там де він є, однак позбавити можливості спілкування із такими ж зрадниками. А ось охорону відправити на передову, попередивши бійців, чого можна від них чекати.
12.05.2026 10:38 Ответить
В ЗСУ відсутні штрафні (штурмові) батальони
12.05.2026 10:42 Ответить
і що ??? чому це кацапське, прокацапське зе лайно не повинно воювати ???
12.05.2026 11:02 Ответить
практично: - як?
12.05.2026 11:25 Ответить
так само як воюють прості мобілізовані (бусифіковані) довбаним тцк, часто не зовсім здорові, зовсім не здорові, українці !!!!
12.05.2026 11:35 Ответить
а воно буде? воно ж не буде, воно втече при першій можливості і ще й поздає всіх і все.
12.05.2026 13:28 Ответить
журналісти не пишіть бздюр. як його , дубінського , можуть конвоювати до колонії якщо він не засуджений.
12.05.2026 10:32 Ответить
копі пастити тільки вмієте, плутаєте Божий дар з яєшнею -
гидко читати неуків.
12.05.2026 10:35 Ответить
А який стосунок має Дубінський, до Макошино? Це "спецколонія", для засуджених колишніх правоохоронців ("силовиків"), та дл "зеків"-інвалідів ... (Два окремі відділення). Ні тим, ні іншим, він не є... Хіба що, "язик стертий, до білої кісточки..."
12.05.2026 10:37 Ответить
Це щоб легше і швидше можна було кацапстану дістатися у випадку його втечі... Все по плану.
12.05.2026 10:44 Ответить
Наскільки я розумію - то "красна" колонія. Для РЕР-ів (пепів, політично значущих осіб).
Чи не там Луценко сидів?
А нардеп і є РЕР-ом, згідно чинного законодавства.
12.05.2026 10:45 Ответить
Ти "погано" розумієш... Якщо й садили туди Луценка (хоча мені це не відомо) - то це "порушення правил"...
12.05.2026 10:58 Ответить
За наявними оперативними даними, Дубінський встановив позаслужбові (дружні) стосунки з окремими, на даний час невстановленими працівниками відділу та режиму охорони СІЗО, які сприяють Дубінському Джерело: https://censor.net/ua/n4002720

Невже так важко визначити «сприяльщиків»? А взагалі коли замість суду когось роками тримають у СІЗО, то не дивним буде й утворення родинних звʼязків!
12.05.2026 10:37 Ответить
Пам'ятаю як ця гнида разом з Портновим писали в мережах про тупой сабачій рот,що живуть на гроші лохів,грозили всіх майданівців посадить у концтабор,і викаблучувались як могли.Один у Кобзона,інший в тюрьмі.Мама любіт скорость коротше.
12.05.2026 10:40 Ответить
Общие проекты с деркачем - это стопроцентный изменьщик,почему до сих пор не было суда,все кто имел дела с сивковичем и деркачем давно должны быть на скамье.
12.05.2026 11:21 Ответить
Що ви розслідуєте? Тримати людину у СІЗО безкінечно? Слідчі зовсім дов..та чи їм Татаров і гоп-компанія наказує такими бути?. Де обвинувачення,де справа у суді? Чи всі закінчували Криворізький юридичний факультет?
12.05.2026 11:55 Ответить
Мерзота ділиться на: -смердюче лайно
-бридку істоту
-дубінскаго
12.05.2026 12:22 Ответить
 
 