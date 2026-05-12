Нова підозра Дубінському: нардепа хочуть конвоювати в колонію ближче до кордону з РФ

Минулого тижня скандальному народному депутатові, "ексслузі народу" Олександру Дубінському вручили ще одну підозру в держзраді - за поширення вигідних Росії наративів. Його хочуть конвоювати в колонію ближче до кордону з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судовий репортер".

Нова справа і нове клопотання про запобіжний захід

У клопотанні про застосування запобіжного заходу по новій справі слідчий ДБР просить визначити Дубінському місцем тримання під вартою не Київський слідчий ізолятор, а Менську виправну колонію №91 в Чернігівській області, де відбувають покарання засуджені.

Життя Дубінського в СІЗО

"За наявними оперативними даними, Дубінський встановив позаслужбові (дружні) стосунки з окремими, на даний час невстановленими працівниками відділу та режиму охорони СІЗО, які сприяють Дубінському у контактах з іншими засудженими (увʼязненими) шляхом організації їм спільних прогулянок та спільного перебування під час гігієнічних процедур (душ, баня). Встановлено також, що Дубінський систематично контактує з утримуваним Дудіним Романом Володимировичем та Кулінічем Олегом Миколайовичем, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки", - написав в.о.заступника начальника Київського СІЗО Володимира Кібкала у листі слідчому ДБР.

Справа Дубінського

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний Буратіно, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.

У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.

У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.

