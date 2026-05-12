Новини Справа Дубінського
Нова підозра Дубінському: нардепа хочуть конвоювати в колонію ближче до кордону з РФ

Минулого тижня скандальному народному депутатові, "ексслузі народу" Олександру Дубінському вручили ще одну підозру в держзраді - за поширення вигідних Росії наративів. Його хочуть конвоювати в колонію ближче до кордону з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судовий репортер".

Нова справа і нове клопотання про запобіжний захід

У клопотанні про застосування запобіжного заходу по новій справі слідчий ДБР просить визначити Дубінському місцем тримання під вартою не Київський слідчий ізолятор, а Менську виправну колонію №91 в Чернігівській області, де відбувають покарання засуджені.

Життя Дубінського в СІЗО

"За наявними оперативними даними, Дубінський встановив позаслужбові (дружні) стосунки з окремими, на даний час невстановленими працівниками відділу та режиму охорони СІЗО, які сприяють Дубінському у контактах з іншими засудженими (увʼязненими) шляхом організації їм спільних прогулянок та спільного перебування під час гігієнічних процедур (душ, баня). Встановлено також, що Дубінський систематично контактує з утримуваним Дудіним Романом Володимировичем та Кулінічем Олегом Миколайовичем, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки", - написав в.о.заступника начальника Київського СІЗО Володимира Кібкала у листі слідчому ДБР.

Справа Дубінського

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний Буратіно, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.

У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.

У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.

Топ коментарі
+19
Це той дубінський, який на прохання Голобородька і єлдака фальшували плівки на Порошенка і Байдена, звідки нарід дізнався про "жму руку, обнімаю"???
12.05.2026 10:26 Відповісти
+10
"Встановлено також, що Дубінський контактує з утримуваними Дудіним Романом Володимировичем та Кулінічем Олегом Миколайовичем..."
Тобто його свідомо звели з такими ж утирками, як він сам і навіть знають, про що вони там говорять. Повний треш.
12.05.2026 10:26 Відповісти
+7
Якісь невідомі особи з Урядового кварталу, готують дубінського, щоб етапувати його шляхом Бакая, з ДУС часів кучми, на московію до деркача і сівковича?!?!? Зеленський з татаровим, мабуть, будуть використовувати дубінського, як коригувальника на мацковії??? Шуфрича, уже теж підготували??
12.05.2026 10:45 Відповісти
а може це така методика отримання інформації, вони ж там, як написали, спільно на гігієнічні процедури ходять в баню, душ
12.05.2026 13:27 Відповісти
навіщо в колонію ??? на фроньт, на передову зебіла !!!
12.05.2026 10:29 Відповісти
Його залишити там де він є, однак позбавити можливості спілкування із такими ж зрадниками. А ось охорону відправити на передову, попередивши бійців, чого можна від них чекати.
12.05.2026 10:38 Відповісти
В ЗСУ відсутні штрафні (штурмові) батальони
12.05.2026 10:42 Відповісти
і що ??? чому це кацапське, прокацапське зе лайно не повинно воювати ???
12.05.2026 11:02 Відповісти
практично: - як?
12.05.2026 11:25 Відповісти
так само як воюють прості мобілізовані (бусифіковані) довбаним тцк, часто не зовсім здорові, зовсім не здорові, українці !!!!
12.05.2026 11:35 Відповісти
а воно буде? воно ж не буде, воно втече при першій можливості і ще й поздає всіх і все.
12.05.2026 13:28 Відповісти
журналісти не пишіть бздюр. як його , дубінського , можуть конвоювати до колонії якщо він не засуджений.
12.05.2026 10:32 Відповісти
копі пастити тільки вмієте, плутаєте Божий дар з яєшнею -
гидко читати неуків.
12.05.2026 10:35 Відповісти
А який стосунок має Дубінський, до Макошино? Це "спецколонія", для засуджених колишніх правоохоронців ("силовиків"), та дл "зеків"-інвалідів ... (Два окремі відділення). Ні тим, ні іншим, він не є... Хіба що, "язик стертий, до білої кісточки..."
12.05.2026 10:37 Відповісти
Це щоб легше і швидше можна було кацапстану дістатися у випадку його втечі... Все по плану.
12.05.2026 10:44 Відповісти
Наскільки я розумію - то "красна" колонія. Для РЕР-ів (пепів, політично значущих осіб).
Чи не там Луценко сидів?
А нардеп і є РЕР-ом, згідно чинного законодавства.
12.05.2026 10:45 Відповісти
Ти "погано" розумієш... Якщо й садили туди Луценка (хоча мені це не відомо) - то це "порушення правил"...
12.05.2026 10:58 Відповісти
Невже так важко визначити «сприяльщиків»? А взагалі коли замість суду когось роками тримають у СІЗО, то не дивним буде й утворення родинних звʼязків!

Невже так важко визначити «сприяльщиків»? А взагалі коли замість суду когось роками тримають у СІЗО, то не дивним буде й утворення родинних звʼязків!
12.05.2026 10:37 Відповісти
Пам'ятаю як ця гнида разом з Портновим писали в мережах про тупой сабачій рот,що живуть на гроші лохів,грозили всіх майданівців посадить у концтабор,і викаблучувались як могли.Один у Кобзона,інший в тюрьмі.Мама любіт скорость коротше.
12.05.2026 10:40 Відповісти
Амінь.
Тільки б швидше всіх всіх !!

П.с. вони ще й відкрито казали " некоторые убегут, некоторые исчезнут"..
Рашистські фашисти відкрито погрожували травлею та геноцидом!
І як завжди, беззуба держСтстема не чіпала їх
13.05.2026 11:37 Відповісти
Общие проекты с деркачем - это стопроцентный изменьщик,почему до сих пор не было суда,все кто имел дела с сивковичем и деркачем давно должны быть на скамье.
12.05.2026 11:21 Відповісти
Його хочуть таємно відпустити до своїх.
Або дадуть сигнал, щоб захопили локацію з тим сізо
13.05.2026 11:34 Відповісти
Що ви розслідуєте? Тримати людину у СІЗО безкінечно? Слідчі зовсім дов..та чи їм Татаров і гоп-компанія наказує такими бути?. Де обвинувачення,де справа у суді? Чи всі закінчували Криворізький юридичний факультет?
12.05.2026 11:55 Відповісти
Мерзота ділиться на: -смердюче лайно
-бридку істоту
-дубінскаго
12.05.2026 12:22 Відповісти
 
 