Германия всесторонне поддерживает Украину: только в этом году мы инвестируем €11,5 млрд, - госсекретарь Минобороны ФРГ Гартманн

Германия призвала продолжать укреплять Украину, отметив, что Украина на протяжении многих лет отражает незаконное вторжение России, которое ведется со всей жестокостью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил парламентский государственный секретарь Федерального министерства обороны Германии Себастьян Гартманн перед началом заседания Совета ЕС по вопросам обороны во вторник в Брюсселе.

Важно, что Украина находится в положении, которое необходимо и далее укреплять. Германия всесторонне поддерживает Украину. Только в этом году мы инвестируем 11,5 млрд евро", - сообщил он.

Гартманн отметил, что правительственное немецко-украинское сотрудничество является "отличным", а сотрудничество распространяется "вплоть до оборонной промышленности, совместных предприятий и обмена опытом".

"Потому что не забывайте: Украина уже годами отражает незаконное с точки зрения международного права нападение России, которое ведется со всей жестокостью. Именно поэтому важно не ослаблять нашу поддержку Украины. Это нужно четко демонстрировать на всех уровнях, и сегодняшняя Рада также должна внести свой вклад в это", - подчеркнул он.

Единый голос

По словам госсекретаря Минобороны ФРГ, Германия также "конкретно поддержит учебные заведения в Украине".

Гартманн добавил, что Европа должна "единым голосом" говорить о поддержке Украины и наращивании оборонного потенциала.

Речь идет о сдерживании агрессора России. И это удается тогда, когда все партнеры НАТО четко демонстрируют: они готовы совместно защищать эту свободу и нашу безопасность", - добавил он.

