Німеччина всебічно підтримує Україну: лише цього року ми інвестуємо €11,5 млрд, - держсекретар МО ФРН Гартманн

Німеччина закликала продовжувати зміцнювати Україну, наголосивши, що Україна роками відбиває незаконний напад Росії, який ведеться з усією жорстокістю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив парламентський державний секретар Федерального міністерства оборони Німеччини Себастіан Гартманн перед початком засідання Ради ЄС з питань оборони у вівторок у Брюсселі.

Важливо, що Україна перебуває в позиції, в якій її потрібно й надалі зміцнювати. Німеччина всебічно підтримує Україну. Лише цього року ми інвестуємо €11,5 мільярда", - повідомив він.

Гартманн зазначив, що урядова німецько-українська співпраця є "відмінною", а співпраця поширюється "аж до оборонної промисловості, спільних підприємств та обміну досвідом".

"Бо не забуваймо: Україна вже роками відбиває незаконний з точки зору міжнародного права напад Росії, який ведеться з усією жорстокістю. Саме тому важливо не послаблювати нашу підтримку України. Це потрібно чітко демонструвати на всіх рівнях, і сьогоднішня Рада також має зробити свій внесок у це", - наголосив він.

За словами держсекретаря МО ФРН, Німеччина також "конкретно підтримає тренувальні установи в Україні".

Гартманн додав, що Європа має "єдиним голосом" говорити про підтримку України та нарощування оборонних спроможностей.

Ідеться про стримування агресора Росії. І це вдається тоді, коли всі партнери НАТО чітко демонструють: вони готові спільно захищати цю свободу і нашу безпеку", - додав він.

