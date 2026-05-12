Россияне более 50 раз нанесли удары по Днепропетровщине: пять раненых

В течение дня 12 мая российские оккупанты более 50 раз обстреляли Синельниковский, Никопольский, Каменский и Криворожский районы Днепропетровской области из артиллерии и с помощью беспилотников, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Синельниковский район

В Славянской громаде Синельниковского района разбита машина. Пострадал один человек.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригоровская громады. Возник пожар.

Повреждены частное предприятие, лицей, магазин, жилые дома, хозяйственная постройка, более десятка автомобилей.

Ранены 61-летняя женщина и мужчины 81 и 55 лет. Все находятся на амбулаторном лечении.

Каменский район

В Криничанской громаде Каменского района повреждены АЗС и автомобили. Пострадал 24-летний мужчина. Будет лечиться дома.

Криворожский район

В Зеленодольской громаде на Криворожье повреждена инфраструктура.

