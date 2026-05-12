Росіяни понад 50 разів ударили по Дніпропетровщині: п’ятеро поранених

Упродовж дня 12 травня російські окупанти понад 50 разів атакували Синельниківський, Нікопольський, Кам’янський та Криворізький райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Синельниківський район

У Слов’янській громаді на Синельниківщині побите авто. Постраждала одна людина.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Виникла пожежа.

Пошкоджені приватне підприємство, ліцей, магазин, житлові будинки, господарська споруда, більш ніж десяток автівок.

Поранені 61-річна жінка та чоловіки 81 та 55 років. Всі на амбулаторному лікуванні.

Кам’янський район

У Криничанській громаді Кам’янського району понівечені АЗС та авто. Постраждав 24-річний чоловік. Лікуватиметься вдома.

Криворізький район

У Зеленодольській громаді на Криворіжжі пошкоджена інфраструктура.

