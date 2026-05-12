Новости Помощь Украине от Испании
Зеленский обсудил с Испанией ПВО и программы обороны

Зеленский обсудил с главой парламента Испании ПВО и безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Конгресса депутатов Испании Франсиной Арменголь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Facebook.

Во время встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны, в частности укрепление противовоздушной обороны и развитие программ PURL и SAFE.

По словам Зеленского, Украина и Испания одинаково понимают необходимость укрепления европейской безопасности и защиты неба от баллистических ракет и дронов.

Что еще обсудили

Отдельно стороны затронули тему создания Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Также речь шла о международных усилиях по возвращению украинских детей, похищенных Россией.

Президент поблагодарил парламент, правительство и народ Испании за поддержку Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит политические решения Испании относительно военной и гуманитарной помощи с начала полномасштабного вторжения РФ.

безопасность (1191) Испания (931) ПВО (3659) сотрудничество (761) Украина (44357)
все вірно!
як що і говорити, то прямо зі всією іспанією!
з хамоном, паєльєй, сангрією та фламенко!!!
і коридою!
12.05.2026 19:49 Ответить
Так, в Україні в нього вже справ немає. Подорожує, схованку шукає...
12.05.2026 19:54 Ответить
Возможно выпросит еще ЗРК "Хок". Скрестим пальцы.
12.05.2026 19:56 Ответить
В гости к мордатому юзеку? По слухам там и скумбрия ошивается.
12.05.2026 21:30 Ответить
 
 