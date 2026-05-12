Зеленский обсудил с Испанией ПВО и программы обороны
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Конгресса депутатов Испании Франсиной Арменголь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Facebook.
Во время встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны, в частности укрепление противовоздушной обороны и развитие программ PURL и SAFE.
По словам Зеленского, Украина и Испания одинаково понимают необходимость укрепления европейской безопасности и защиты неба от баллистических ракет и дронов.
Что еще обсудили
Отдельно стороны затронули тему создания Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
Также речь шла о международных усилиях по возвращению украинских детей, похищенных Россией.
Президент поблагодарил парламент, правительство и народ Испании за поддержку Украины.
Зеленский подчеркнул, что Украина ценит политические решения Испании относительно военной и гуманитарной помощи с начала полномасштабного вторжения РФ.
