Зеленський обговорив з Іспанією ППО та програми оборони
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою конгресу депутатів Іспанії Франсіною Арменголь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Facebook.
Під час зустрічі сторони обговорили оборонну співпрацю, зокрема посилення протиповітряної оборони та розвиток програм PURL і SAFE.
За словами Зеленського, Україна та Іспанія однаково розуміють необхідність посилення європейської безпеки та захисту неба від балістичних ракет і дронів.
Що ще обговорили
Окремо сторони порушили тему створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
Також ішлося про міжнародні зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія.
Президент подякував парламенту, уряду та народу Іспанії за підтримку України.
Зеленський наголосив, що Україна цінує політичні рішення Іспанії щодо військової та гуманітарної допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ.
