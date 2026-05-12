РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6786 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
716 2

Россияне атаковали авиабомбами населенный пункт на Днепропетровщине: четверо погибших, трое раненых

Днепропетровская область

Вечером 12 мая российские войска нанесли авиаудары по Дубовиковской громаде в Синельниковском районе Днепропетровской области. Вследствие удара погибли четыре человека, ещё трое мужчин получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Погибшие

Четверо погибших в Дубовиковской громаде, что в Синельниковском районе. Враг нанес удар авиабомбами.

Раненые

Трое человек получили ранения. Это мужчины 37, 48 и 51 года. Всем оказывается необходимая помощь.

Смотрите также: Поврежден объект критической инфраструктуры в результате удара РФ по Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что в течение 12 мая российские оккупанты более 50 раз атаковали Синельниковский, Никопольский, Каменский и Криворожский районы Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками, вследствие чего есть раненые.

Автор: 

Днепропетровская область (5183) Синельниковский район (526) Дубовики (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Терор варварів проти мирного населення ,це основа варварської орди ,свідомий геноцид проти українського народу ,чомусь свідоме знищення народу влада не хоче назвати це геноцидом і потрібна відповідь по рашиських чортах.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:12 Ответить
Переміріє закінчилось? Де тут ті гівноплюї які кілька днів назад з піною на морді мені доказували яке гарне пєрєміріє Зеля з Тромбом і Ху'йлом дагаварілісь і 1000 полонених нам віддадуть і обстрілів не буде по нашим містам. Ще й доказували що Ху'йло Тромба не обдурить бо він Тромба боїться. Ну де ваші полонені, де ваші обіцяні Петріоти, де ваші 90млрд кредиту за запущений нафтопровід ''дружба''? Ще й мене забанили щоб не ''зрадофілив''. Ну що серуни, знову Ху'йло вас лохів обдурив і ви поскакали на граблях в обісраних штанях? Зеля, відчиняй млять кордони, дай виїхати з цієї країни бо не хочу жити з цими лохами які все життя вірять кацапам і потім сидять соплі з кров'ю витирають що знов їх обманули прокляті кацапи. Ну в наступний раз вже точно Ху'йло вас не обдурить, давайте дерзайте
показать весь комментарий
12.05.2026 21:50 Ответить
 
 