Россияне атаковали авиабомбами населенный пункт на Днепропетровщине: четверо погибших, трое раненых

Вечером 12 мая российские войска нанесли авиаудары по Дубовиковской громаде в Синельниковском районе Днепропетровской области. Вследствие удара погибли четыре человека, ещё трое мужчин получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Погибшие

Четверо погибших в Дубовиковской громаде, что в Синельниковском районе. Враг нанес удар авиабомбами.

Раненые

Трое человек получили ранения. Это мужчины 37, 48 и 51 года. Всем оказывается необходимая помощь.

Смотрите также: Поврежден объект критической инфраструктуры в результате удара РФ по Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что в течение 12 мая российские оккупанты более 50 раз атаковали Синельниковский, Никопольский, Каменский и Криворожский районы Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками, вследствие чего есть раненые.