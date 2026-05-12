Россияне атаковали авиабомбами населенный пункт на Днепропетровщине: четверо погибших, трое раненых
Вечером 12 мая российские войска нанесли авиаудары по Дубовиковской громаде в Синельниковском районе Днепропетровской области. Вследствие удара погибли четыре человека, ещё трое мужчин получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Погибшие
Четверо погибших в Дубовиковской громаде, что в Синельниковском районе. Враг нанес удар авиабомбами.
Раненые
Трое человек получили ранения. Это мужчины 37, 48 и 51 года. Всем оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что в течение 12 мая российские оккупанты более 50 раз атаковали Синельниковский, Никопольский, Каменский и Криворожский районы Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками, вследствие чего есть раненые.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Омельянов
показать весь комментарий12.05.2026 21:12 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий12.05.2026 21:50 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль