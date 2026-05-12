УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12315 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
958 2

Росіяни атакували авіабомбами громаду на Дніпропетровщині: четверо загиблих, троє поранених

дніпропетровщина

Увечері 12 травня російські війська атакували Дубовиківську громаду на Синельниківщині  Дніпропетровської області авіабомбами. Унаслідок удару загинули четверо людей, ще троє чоловіків зазнали поранень.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загиблі

Четверо загиблих у Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Ворог завдав удару авіабомбами.

Поранені

Троє людей дістали поранень. Це чоловіки 37, 48 та 51 року. Всім надають необхідну допомогу.

Також дивіться: Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури внаслідок удару РФ по Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що упродовж 12 травня російські окупанти понад 50 разів атакували Синельниківський, Нікопольський, Кам’янський та Криворізький райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є поранені.

Автор: 

Дніпропетровська область (5002) Синельниківський район (530) Дубовики (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Терор варварів проти мирного населення ,це основа варварської орди ,свідомий геноцид проти українського народу ,чомусь свідоме знищення народу влада не хоче назвати це геноцидом і потрібна відповідь по рашиських чортах.
показати весь коментар
12.05.2026 21:12 Відповісти
Переміріє закінчилось? Де тут ті гівноплюї які кілька днів назад з піною на морді мені доказували яке гарне пєрєміріє Зеля з Тромбом і Ху'йлом дагаварілісь і 1000 полонених нам віддадуть і обстрілів не буде по нашим містам. Ще й доказували що Ху'йло Тромба не обдурить бо він Тромба боїться. Ну де ваші полонені, де ваші обіцяні Петріоти, де ваші 90млрд кредиту за запущений нафтопровід ''дружба''? Ще й мене забанили щоб не ''зрадофілив''. Ну що серуни, знову Ху'йло вас лохів обдурив і ви поскакали на граблях в обісраних штанях? Зеля, відчиняй млять кордони, дай виїхати з цієї країни бо не хочу жити з цими лохами які все життя вірять кацапам і потім сидять соплі з кров'ю витирають що знов їх обманули прокляті кацапи. Ну в наступний раз вже точно Ху'йло вас не обдурить, давайте дерзайте
показати весь коментар
12.05.2026 21:50 Відповісти
 
 