Росіяни атакували авіабомбами громаду на Дніпропетровщині: четверо загиблих, троє поранених
Увечері 12 травня російські війська атакували Дубовиківську громаду на Синельниківщині Дніпропетровської області авіабомбами. Унаслідок удару загинули четверо людей, ще троє чоловіків зазнали поранень.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Загиблі
Поранені
Троє людей дістали поранень. Це чоловіки 37, 48 та 51 року. Всім надають необхідну допомогу.
Раніше повідомлялося, що упродовж 12 травня російські окупанти понад 50 разів атакували Синельниківський, Нікопольський, Кам’янський та Криворізький райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є поранені.
