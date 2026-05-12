Россия намеренно атакует американские компании в Украине, США молчат, - NYT

С лета 2025 года Россия наносит удары по различным объектам американских компаний в Украине, однако администрация президента США Дональда Трампа практически не отреагировала на эти атаки.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Атаки РФ

Под удар попали в середине июня 2025 года офисы компании Boeing в Киеве. Через два месяца российские крылатые ракеты попали в завод американской компании Flex Ltd., производителя электроники. Этот завод расположен на западе Украины, в сотнях километров от линии фронта. С начала 2026 года российские атаки только усилились.

По данным издания, в середине апреля семь российских дронов за три минуты поразили крупный зерновой терминал американской аграрной компании Cargill на юге Украины.

"Эта атака стала одной из последних в серии российских ударов по крупным американским компаниям, нанесенных с прошлого лета, среди них объекты, связанные с Coca-Cola, Boeing, производителем снеков Mondelez и табачным гигантом Philip Morris", — отмечает NYT.

Вашингтон игнорирует удары и не комментирует

  • Корпорации в основном избегали публичного освещения атак РФ, опасаясь напугать акционеров и страховщиков. Некоторые продолжают работать в России, несмотря на войну, что еще больше осложняет ситуацию. Хотя Украина сообщила о нескольких атаках на американские активы, об ударах по Cargill и Coca-Cola ранее не сообщалось.

В то же время Вашингтон потребовал от Киева воздержаться от нанесения ударов по российскому черноморскому нефтяному терминалу, экспортирующему нефть с казахстанских месторождений, в которых имеют доли американские компании, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина. Этот контраст подпитывает обвинения в двойных стандартах в действиях администрации Трампа в отношении войны.

Представитель Госдепартамента отметил, что Вашингтон "настойчиво призвал обе стороны воздержаться от атак на интересы американского бизнеса".

Пресс-секретарь Белого дома добавила СМИ, что американский лидер Дональд Трамп и его команда "прилагают все усилия для прекращения войны между Россией и Украиной".

З рудим закомплексованим дегенератом треба грати на його слабкостях: треба казати так: за вашого попередника Джо Байдена, ***** не дозволяв собі так відверто атакувати американські компанії на території України, чому тепер він це робить і не боїться наслідків...
12.05.2026 23:14 Ответить
Зате як тут кричали щоб Зеля якнайшвидже підписував угодо про віддачу америкосам корисних комалин. Мовляв, америкоси будуть захищаити свої капіталовкладення аж шерсть в різні боки буде сипатись від рашистів. А ще обіцяли що сша завалить нас зброєю як тільки підпишему цю угоду. А в результаті Тромб наїпав і не тільки не виконав обіцяне а ще й заблокував те що було
12.05.2026 23:21 Ответить
Чому ж мовчать? Вони заарештували валютні активи рф, затримували їх судна, санкціями заважають торгувати нафтою. Їхні удари в тисячі разів сильніші за кацапських.
12.05.2026 22:50 Ответить
На ето вашингтонскій обком пайті нє может!! бізнесс партнери все ж таки ...
12.05.2026 22:57 Ответить
Всі вже зрозуміли що тррмбу МаДуровичу Маразмеску можно проводити прутнєм по губам!
А що б'ють по американським інтересам і по воякам сша - то це тромпа не хвилює ..
Не здивуюсь, якщо колись вил'єтся скандал, що якісь міндічі татарови шуфричі кушнери і його зяті постачали щось до роzz.армії і впк, через треті-четверті прокладки і країни
12.05.2026 22:56 Ответить
Ну воні ЙОπнуті ➡️
Представник Держдепартаменту зауважив, що Вашингтон "наполегливо закликав обидві сторони утриматися від атак на інтереси американського бізнесу". Джерело: https🍌

Це все одно що по радіо закликати канібалів в печерах не їсти ніякого м'яса взагалі))
12.05.2026 23:05 Ответить
Хоч би хто підказав американцям - сенаторам, журналістам, блогерам
12.05.2026 23:35 Ответить
Нажаль всі чомусь бояться Тромбу сказати правду. А саме що воно нікчемне смердюче лайно а не король всесвіту. Нажаль, Тромбу замість того щоб поставити його на місце, йому навпаки всі підлабузники вихваляють який же він гарний геостратег і що він все правильно робить.
13.05.2026 00:34 Ответить
Трамп - чудак на букву М, проте били кацапи по американському бізнесу і при Байдені. Кока-Колі під Броварами і Монделезу в Тростянці дісталося ще навесні 2022...
13.05.2026 00:37 Ответить
Буде аж 800 млрд Доларів Зімьабве сша. тромб кожух обіцяв та великі інвестиції
12.05.2026 23:36 Ответить
Ага. Губу всі розкатали на обіцянки 800млрд в обмін на те що Україна підпише капітуляцію і відмовиться від своїх територій. Вони 90 млрд не можуть заморожених кацапських активів вже 4 роки дати все різні причини придумують. А 800млрд на відбудову і процвітання ніхто в житті Україні не дадуть. Все процвітання і відбудова буде з наших же кишень. Влада вже нові схеми придумують якими обкласти українців які ще не втекли з України. А коли настане зовсім срака, нам запропонують піти на нові поступки і віддати рашистам ще шматок України або і всю, мовляв якщо не хочете здохнути з голоду то йдіть на поклон до Ху'йла і просіть помилування і милостиню. Тому ще і ще раз я кажу що якщо тільки Україна підпише мірні угоди тобто капітуляцію, з цієї хвилини Україна перестає існувати.
13.05.2026 00:31 Ответить
А як ти хочеш щоб США відносились до країни в які міністрів обирає шаман, який ще й на торчка схожий. Трамп не все вирішує, ми через ці призначення втратили дуже багато чого.
12.05.2026 23:45 Ответить
І не тільки міністрів, не дивно, що в нас стільки кротів на всіх рівнях.

В авто водія Єрмака виявили документи щодо призначень в СБУ Джерело: https://censor.net/ua/n4002873
12.05.2026 23:50 Ответить
 
 