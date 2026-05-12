Россия намеренно атакует американские компании в Украине, США молчат, - NYT
С лета 2025 года Россия наносит удары по различным объектам американских компаний в Украине, однако администрация президента США Дональда Трампа практически не отреагировала на эти атаки.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Атаки РФ
Под удар попали в середине июня 2025 года офисы компании Boeing в Киеве. Через два месяца российские крылатые ракеты попали в завод американской компании Flex Ltd., производителя электроники. Этот завод расположен на западе Украины, в сотнях километров от линии фронта. С начала 2026 года российские атаки только усилились.
По данным издания, в середине апреля семь российских дронов за три минуты поразили крупный зерновой терминал американской аграрной компании Cargill на юге Украины.
"Эта атака стала одной из последних в серии российских ударов по крупным американским компаниям, нанесенных с прошлого лета, среди них объекты, связанные с Coca-Cola, Boeing, производителем снеков Mondelez и табачным гигантом Philip Morris", — отмечает NYT.
Вашингтон игнорирует удары и не комментирует
- Корпорации в основном избегали публичного освещения атак РФ, опасаясь напугать акционеров и страховщиков. Некоторые продолжают работать в России, несмотря на войну, что еще больше осложняет ситуацию. Хотя Украина сообщила о нескольких атаках на американские активы, об ударах по Cargill и Coca-Cola ранее не сообщалось.
В то же время Вашингтон потребовал от Киева воздержаться от нанесения ударов по российскому черноморскому нефтяному терминалу, экспортирующему нефть с казахстанских месторождений, в которых имеют доли американские компании, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина. Этот контраст подпитывает обвинения в двойных стандартах в действиях администрации Трампа в отношении войны.
Представитель Госдепартамента отметил, что Вашингтон "настойчиво призвал обе стороны воздержаться от атак на интересы американского бизнеса".
Пресс-секретарь Белого дома добавила СМИ, что американский лидер Дональд Трамп и его команда "прилагают все усилия для прекращения войны между Россией и Украиной".
А що б'ють по американським інтересам і по воякам сша - то це тромпа не хвилює ..
Не здивуюсь, якщо колись вил'єтся скандал, що якісь
міндічі татарови шуфричікушнери і його зяті постачали щось до роzz.армії і впк, через треті-четверті прокладки і країни
Представник Держдепартаменту зауважив, що Вашингтон "наполегливо закликав обидві сторони утриматися від атак на інтереси американського бізнесу".
Це все одно що по радіо закликати канібалів в печерах не їсти ніякого м'яса взагалі))
Зімьабвесша. тромб кожух обіцяв та великі інвестиції
