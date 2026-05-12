Росія навмисно атакує американські компанії в Україні, США мовчать, - NYT

РФ від літа 2025 року завдає удари по різних об'єктах американських компаній в Україні, проте адміністрація президента США Дональда Трампа публічно практично не відреагувала на ці атаки.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Атаки РФ

Під удар потрапили в середині червня 2025 року офіси компанії Boeing у Києві. Через два місяці російські крилаті ракети потрапили в завод американської компанії Flex Ltd., виробника електроніки. Цей завод розташований на заході України, за сотні кілометрів від лінії фронту. Від початку 2026 року російські атаки тільки посилилися.

За даними видання, у середині квітня сім російських дронів за три хвилини влучили у великий зерновий термінал американської аграрної компанії Cargill на півдні України.

"Ця атака стала однією із останніх у серії російських ударів по великих американських компаніях, нанесених з минулого літа, серед них об'єкти, пов'язані з Coca-Cola, Boeing, виробником снеків Mondelez і тютюновим гігантом Philip Morris", - зазначає NYT.

Вашингтон ігнорує удари та не коментує

Корпорації здебільшого уникали публічного висвітлення атак РФ, побоюючись налякати акціонерів і страховиків. Деякі продовжують працювати в Росії, попри війну, що ще більше ускладнює ситуацію. Хоча Україна повідомила про кілька атак на американські активи, про удари по Cargill і Coca-Cola раніше не повідомлялося.

Водночас Вашингтон зажадав від Києва утриматися від завдання ударів по російському чорноморському нафтовому терміналу, що експортує нафту з казахстанських родовищ, у яких мають частки американські компанії, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина. Цей контраст підживлює звинувачення у подвійних стандартах у діях адміністрації Трампа щодо війни.

Представник Держдепартаменту зауважив, що Вашингтон "наполегливо закликав обидві сторони утриматися від атак на інтереси американського бізнесу".

Речниця Білого дому додала ЗМІ, що американський лідер Дональд Трамп та його команда "докладають усіх зусиль для припинення війни між Росією та Україною".