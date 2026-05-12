Росія навмисно атакує американські компанії в Україні, США мовчать, - NYT

РФ від літа 2025 року завдає удари по різних об'єктах американських компаній в Україні, проте адміністрація президента США Дональда Трампа публічно практично не відреагувала на ці атаки.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Атаки РФ

Під удар потрапили в середині червня 2025 року офіси компанії Boeing у Києві. Через два місяці російські крилаті ракети потрапили в завод американської компанії Flex Ltd., виробника електроніки. Цей завод розташований на заході України, за сотні кілометрів від лінії фронту. Від початку 2026 року російські атаки тільки посилилися.

За даними видання, у середині квітня сім російських дронів за три хвилини влучили у великий зерновий термінал американської аграрної компанії Cargill на півдні України.

"Ця атака стала однією із останніх у серії російських ударів по великих американських компаніях, нанесених з минулого літа, серед них об'єкти, пов'язані з Coca-Cola, Boeing, виробником снеків Mondelez і тютюновим гігантом Philip Morris", - зазначає NYT.

Вашингтон ігнорує удари та не коментує

  • Корпорації здебільшого уникали публічного висвітлення атак РФ, побоюючись налякати акціонерів і страховиків. Деякі продовжують працювати в Росії, попри війну, що ще більше ускладнює ситуацію. Хоча Україна повідомила про кілька атак на американські активи, про удари по Cargill і Coca-Cola раніше не повідомлялося.

Водночас Вашингтон зажадав від Києва утриматися від завдання ударів по російському чорноморському нафтовому терміналу, що експортує нафту з казахстанських родовищ, у яких мають частки американські компанії, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина. Цей контраст підживлює звинувачення у подвійних стандартах у діях адміністрації Трампа щодо війни.

Представник Держдепартаменту зауважив, що Вашингтон "наполегливо закликав обидві сторони утриматися від атак на інтереси американського бізнесу".

Речниця Білого дому додала ЗМІ, що американський лідер Дональд Трамп та його команда "докладають усіх зусиль для припинення війни між Росією та Україною".

Топ коментарі
+7
З рудим закомплексованим дегенератом треба грати на його слабкостях: треба казати так: за вашого попередника Джо Байдена, ***** не дозволяв собі так відверто атакувати американські компанії на території України, чому тепер він це робить і не боїться наслідків...
12.05.2026 23:14 Відповісти
+7
Зате як тут кричали щоб Зеля якнайшвидже підписував угодо про віддачу америкосам корисних комалин. Мовляв, америкоси будуть захищаити свої капіталовкладення аж шерсть в різні боки буде сипатись від рашистів. А ще обіцяли що сша завалить нас зброєю як тільки підпишему цю угоду. А в результаті Тромб наїпав і не тільки не виконав обіцяне а ще й заблокував те що було
12.05.2026 23:21 Відповісти
+3
Всі вже зрозуміли що тррмбу МаДуровичу Маразмеску можно проводити прутнєм по губам!
А що б'ють по американським інтересам і по воякам сша - то це тромпа не хвилює ..
Не здивуюсь, якщо колись вил'єтся скандал, що якісь міндічі татарови шуфричі кушнери і його зяті постачали щось до роzz.армії і впк, через треті-четверті прокладки і країни
12.05.2026 22:56 Відповісти
Чому ж мовчать? Вони заарештували валютні активи рф, затримували їх судна, санкціями заважають торгувати нафтою. Їхні удари в тисячі разів сильніші за кацапських.
12.05.2026 22:50 Відповісти
На ето вашингтонскій обком пайті нє может!! бізнесс партнери все ж таки ...
12.05.2026 22:57 Відповісти
Ну воні ЙОπнуті ➡️
Це все одно що по радіо закликати канібалів в печерах не їсти ніякого м'яса взагалі))

Це все одно що по радіо закликати канібалів в печерах не їсти ніякого м'яса взагалі))
12.05.2026 23:05 Відповісти
Хоч би хто підказав американцям - сенаторам, журналістам, блогерам
12.05.2026 23:35 Відповісти
Нажаль всі чомусь бояться Тромбу сказати правду. А саме що воно нікчемне смердюче лайно а не король всесвіту. Нажаль, Тромбу замість того щоб поставити його на місце, йому навпаки всі підлабузники вихваляють який же він гарний геостратег і що він все правильно робить.
13.05.2026 00:34 Відповісти
Трамп - чудак на букву М, проте били кацапи по американському бізнесу і при Байдені. Кока-Колі під Броварами і Монделезу в Тростянці дісталося ще навесні 2022...
13.05.2026 00:37 Відповісти
Буде аж 800 млрд Доларів Зімьабве сша. тромб кожух обіцяв та великі інвестиції
12.05.2026 23:36 Відповісти
Ага. Губу всі розкатали на обіцянки 800млрд в обмін на те що Україна підпише капітуляцію і відмовиться від своїх територій. Вони 90 млрд не можуть заморожених кацапських активів вже 4 роки дати все різні причини придумують. А 800млрд на відбудову і процвітання ніхто в житті Україні не дадуть. Все процвітання і відбудова буде з наших же кишень. Влада вже нові схеми придумують якими обкласти українців які ще не втекли з України. А коли настане зовсім срака, нам запропонують піти на нові поступки і віддати рашистам ще шматок України або і всю, мовляв якщо не хочете здохнути з голоду то йдіть на поклон до Ху'йла і просіть помилування і милостиню. Тому ще і ще раз я кажу що якщо тільки Україна підпише мірні угоди тобто капітуляцію, з цієї хвилини Україна перестає існувати.
13.05.2026 00:31 Відповісти
А як ти хочеш щоб США відносились до країни в які міністрів обирає шаман, який ще й на торчка схожий. Трамп не все вирішує, ми через ці призначення втратили дуже багато чого.
12.05.2026 23:45 Відповісти
І не тільки міністрів, не дивно, що в нас стільки кротів на всіх рівнях.

В авто водія Єрмака виявили документи щодо призначень в СБУ Джерело: https://censor.net/ua/n4002873
12.05.2026 23:50 Відповісти
Що хотів надути Трампа продати йому папірець за 800 млрд доларів? 😂 Якщо ти такий розумний разом з ішаком то берете лопати і йдете копаєте рідкоземи і продаєте за 800 млрд на світовому ринку, хто ж заважає? На Місяці теж можно продати на мільйон мільярдів рідкоземов, але е нюанс 😂. До речі путін начебто дурень але пропонує Трампу ще вигідніши умови на камчатці ніж Україна запропонувала. Видобуток корисних копалин іноземними компаніями або технологиями цілком собі звичайне явище в ********* світі. Питання не в тому хто їх буде добувати а в тому як чесно розподілятимуться потім видобуток. З усіх країн американські компанії набагато скромніші за китайські. Під китайцями ти працюватимеш по 12 годин на добу щодня і їститимо мівіну. А якщо верещатимеш про права або качати умови як американцям, швидко сам станеш рідкоземом. Тому смоктатимеш китайський болт за один відсоток і будеш таким задоволеним і щасливим, що навіть сам не повіриш.
13.05.2026 01:21 Відповісти
Щоб не мовчали США, як держава, треба насамперед, щоб почали волати ці самі американські компанії, в Штатах волати.
13.05.2026 07:23 Відповісти
Б-ть! якого х*я ви всі прівища на погоняли зепокидьків пишете з великої літери??? Раби вони і є раби(
13.05.2026 08:03 Відповісти
Рудому псу башляє пуйло,тому й мовчить. І компромат на тефлонового нікуди не подівся.
13.05.2026 08:38 Відповісти
 
 