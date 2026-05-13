Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 344 180 человек (+1 130 за сутки), 11 928 танков, 41 985 артиллерийских систем, 24 554 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 344 180 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.26 ориентировочно составляют:

Личный состав - около 1 344 180 (+1 130) человек

танков - 11 928 (+2) шт.

боевых бронированных машин - 24 554 (+1) шт.

артиллерийских систем - 41 985 (+50) шт.

РСЗО - 1 786 (+1) ед.

средства ПВО - 1 376 (+3) ед.

самолетов - 435 (+0) шт.

вертолетов - 352 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы - 1 375 (+2) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 287 359 (+1 853) шт.

крылатые ракеты - 4 585 (+0) шт.

корабли / катера - 33 (+0) шт.

подводные лодки - 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны - 96 142 (+287) шт.

специальная техника - 4 181 (+2) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

