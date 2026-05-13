Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 344 180 человек (+1 130 за сутки), 11 928 танков, 41 985 артиллерийских систем, 24 554 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 344 180 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.26 ориентировочно составляют:
- Личный состав - около 1 344 180 (+1 130) человек
- танков - 11 928 (+2) шт.
- боевых бронированных машин - 24 554 (+1) шт.
- артиллерийских систем - 41 985 (+50) шт.
- РСЗО - 1 786 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 376 (+3) ед.
- самолетов - 435 (+0) шт.
- вертолетов - 352 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы - 1 375 (+2) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 287 359 (+1 853) шт.
- крылатые ракеты - 4 585 (+0) шт.
- корабли / катера - 33 (+0) шт.
- подводные лодки - 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны - 96 142 (+287) шт.
- специальная техника - 4 181 (+2) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І все вже настільки зрозуміло, навіть кацапам, а також ніяк не схоже на "одним махом сімох побивахом" (провокатори ******* таке називати "тєлємарафоном"), що от вже 6 годин пройшло, а ні одни всьопропальщик під вашим постом не відмітився.
Палати буде не довго - ЗВГ швидко горить.
348!!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня та НРК по мінімуму, арта та спецтехніка норм, ППО та логістика супер.
БПЛА вже на 100 000 обганяють всю наземну техніку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 344 000 це більше ніж все населення Казані.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦