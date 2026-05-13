Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 344 180 человек (+1 130 за сутки), 11 928 танков, 41 985 артиллерийских систем, 24 554 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Уничтожены оккупанты

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 344 180 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.26 ориентировочно составляют:

  • Личный состав - около 1 344 180 (+1 130) человек
  • танков - 11 928 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин - 24 554 (+1) шт.
  • артиллерийских систем - 41 985 (+50) шт.
  • РСЗО - 1 786 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 376 (+3) ед.
  • самолетов - 435 (+0) шт.
  • вертолетов - 352 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы - 1 375 (+2) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 287 359 (+1 853) шт.
  • крылатые ракеты - 4 585 (+0) шт.
  • корабли / катера - 33 (+0) шт.
  • подводные лодки - 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 96 142 (+287) шт.
  • специальная техника - 4 181 (+2) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Росія - "у своєму репертуарі"... Будучи завжди технологічно відсталою, вона "затикає дірки" тілами своїх підданих... (Громадянами їх назвать важко - бо громадянин відчуває себе складовою частиною своєї держави, а росіяни навіть зараз, ментально відділяють себе від неї...)
13.05.2026 06:47 Ответить
якщо у кацапів вистачмть засобв ППО, то в цьому місяці є шанс ушатати пів-сотні.
13.05.2026 06:52 Ответить
Концепція змінилась. Раніше семантика висловів була на основі "якщо не завадять, якщо РЕБ подавлять, якщо засобів дадуть, якщо ... то може щось з ППО і вполюється". Тепер: "а чи вистачить у кацапів ППО, щоб наші змогли його ушатати в цифорках <десь біля півста за місяць>?".

І все вже настільки зрозуміло, навіть кацапам, а також ніяк не схоже на "одним махом сімох побивахом" (провокатори ******* таке називати "тєлємарафоном"), що от вже 6 годин пройшло, а ні одни всьопропальщик під вашим постом не відмітився.
13.05.2026 13:02 Ответить
та я навіть не уявляю, де вони через пів року будуть харчєваться
13.05.2026 14:22 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
13.05.2026 07:07 Ответить
схоже добряче прилетіло по резервуаному парку перевантажувального комплексу ЗВГ "Таманьнєфтєгаза" - 45°07'59.4"N 36°42'00.3"E
Палати буде не довго - ЗВГ швидко горить.
13.05.2026 08:20 Ответить
Минув 4466 день москальсько-української війни.
348!!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня та НРК по мінімуму, арта та спецтехніка норм, ППО та логістика супер.
БПЛА вже на 100 000 обганяють всю наземну техніку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 344 000 це більше ніж все населення Казані.
13.05.2026 08:50 Ответить
13.05.2026 08:53 Ответить
І ППОшечки! 🛬💥💥💥

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
13.05.2026 09:00 Ответить
 
 