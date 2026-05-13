Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 344 180 осіб (+1 130 за добу), 11 928 танків, 41 985 артсистем, 24 554 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 344 180 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 344 180 (+1 130) осіб

танків - 11 928 (+2) од.

бойових броньованих машин - 24 554 (+1) од.

артилерійських систем - 41 985 (+50) од.

РСЗВ - 1 786 (+1) од.

засоби ППО - 1 376 (+3) од.

літаків - 435 (+0) од.

гелікоптерів - 352 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси - 1 375 (+2) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 287 359 (+1 853) од.

крилаті ракети - 4 585 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 96 142 (+287) од.

спеціальна техніка - 4 181 (+2) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині прикордонники зірвали спробу прориву російських штурмових груп. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Без жодного бійця на полі бою. Полк "Лава" корпусу "Хартія" провів повністю роботизовану операцію зі знищення росіян у Куп’янську. ВIДЕО