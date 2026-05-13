Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 344 180 осіб (+1 130 за добу), 11 928 танків, 41 985 артсистем, 24 554 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 344 180 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 344 180 (+1 130) осіб
- танків - 11 928 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 24 554 (+1) од.
- артилерійських систем - 41 985 (+50) од.
- РСЗВ - 1 786 (+1) од.
- засоби ППО - 1 376 (+3) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 352 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 1 375 (+2) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 287 359 (+1 853) од.
- крилаті ракети - 4 585 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 96 142 (+287) од.
- спеціальна техніка - 4 181 (+2) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
І все вже настільки зрозуміло, навіть кацапам, а також ніяк не схоже на "одним махом сімох побивахом" (провокатори ******* таке називати "тєлємарафоном"), що от вже 6 годин пройшло, а ні одни всьопропальщик під вашим постом не відмітився.
Палати буде не довго - ЗВГ швидко горить.
348!!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня та НРК по мінімуму, арта та спецтехніка норм, ППО та логістика супер.
БПЛА вже на 100 000 обганяють всю наземну техніку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 344 000 це більше ніж все населення Казані.
