Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 344 180 осіб (+1 130 за добу), 11 928 танків, 41 985 артсистем, 24 554 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 344 180 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 344 180 (+1 130) осіб
  • танків - 11 928 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 24 554 (+1) од.
  • артилерійських систем - 41 985 (+50) од.
  • РСЗВ - 1 786 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 376 (+3) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 352 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси - 1 375 (+2) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 287 359 (+1 853) од.
  • крилаті ракети - 4 585 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 96 142 (+287) од.
  • спеціальна техніка - 4 181 (+2) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Росія - "у своєму репертуарі"... Будучи завжди технологічно відсталою, вона "затикає дірки" тілами своїх підданих... (Громадянами їх назвать важко - бо громадянин відчуває себе складовою частиною своєї держави, а росіяни навіть зараз, ментально відділяють себе від неї...)
13.05.2026 06:47 Відповісти
якщо у кацапів вистачмть засобв ППО, то в цьому місяці є шанс ушатати пів-сотні.
13.05.2026 06:52 Відповісти
Концепція змінилась. Раніше семантика висловів була на основі "якщо не завадять, якщо РЕБ подавлять, якщо засобів дадуть, якщо ... то може щось з ППО і вполюється". Тепер: "а чи вистачить у кацапів ППО, щоб наші змогли його ушатати в цифорках <десь біля півста за місяць>?".

І все вже настільки зрозуміло, навіть кацапам, а також ніяк не схоже на "одним махом сімох побивахом" (провокатори ******* таке називати "тєлємарафоном"), що от вже 6 годин пройшло, а ні одни всьопропальщик під вашим постом не відмітився.
13.05.2026 13:02 Відповісти
та я навіть не уявляю, де вони через пів року будуть харчєваться
13.05.2026 14:22 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
13.05.2026 07:07 Відповісти
схоже добряче прилетіло по резервуаному парку перевантажувального комплексу ЗВГ "Таманьнєфтєгаза" - 45°07'59.4"N 36°42'00.3"E
Палати буде не довго - ЗВГ швидко горить.
13.05.2026 08:20 Відповісти
Минув 4466 день москальсько-української війни.
348!!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня та НРК по мінімуму, арта та спецтехніка норм, ППО та логістика супер.
БПЛА вже на 100 000 обганяють всю наземну техніку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 344 000 це більше ніж все населення Казані.
13.05.2026 08:50 Відповісти
13.05.2026 08:53 Відповісти
І ППОшечки! 🛬💥💥💥

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
13.05.2026 09:00 Відповісти
 
 