РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11346 посетителей онлайн
Новости Ракеты к Patriot
1 495 11

Швейцария может отказаться от Patriot из-за новых задержек поставок

Швейцария ищет замену Patriot после новых задержек со стороны США

Швейцария может отказаться от американских систем Patriot и приобрести альтернативные комплексы противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении правительства Швейцарии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Причиной стали новые задержки поставок Patriot со стороны США.

Почему задерживают Patriot

Швейцария заказала пять систем Patriot еще в 2022 году.

Изначально поставки планировались на 2026–2028 годы, однако из-за войны в Украине сроки уже переносили на четыре-пять лет.

Теперь Вашингтон сообщил о новой задержке — еще на пять-семь лет из-за войны в Иране.

В швейцарском правительстве заявили, что любой альтернативный вариант также будет означать дополнительные расходы и задержки.

Читайте: Пентагон наращивает производство ракет Patriot: инвестируют 4,7 млрд долларов

Какие системы рассматривает Швейцария

Швейцария ожидает предложения от пяти поставщиков систем ПВО большой дальности.

Речь идет о производителях из Германии, Франции, Израиля и Южной Кореи.

Правительство отметило, что предпочтение будет отдаваться системам европейского производства.

Решение о дальнейших шагах в Швейцарии планируют принять в ближайшие месяцы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Европе запустят производство Patriot, чтобы сократить зависимость от США, - Reuters

Автор: 

ПВО (3663) Швейцария (648) Patriot (449)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
З якого перепугу? Плани зробити своє ППО в нас були ще напевне з 2000х, но віз і нині там...
І про яке ППО мова? Нам більше всього не хватає зараз проти балістики, а це складні ракети з активною/пасивною головкою наведення по радару.
показать весь комментарий
13.05.2026 17:48 Ответить
+2
Невже в хитрожопої старосвійської Европи зчиниться "двіжуха"? Головне щоб не наклали в системи нафталін з сундуків.
показать весь комментарий
13.05.2026 17:35 Ответить
+2
Трамп розповідав, що зараз США "впереди планеты всей" по виробництву озброєння.
Невже збрехав?🤔😂
показать весь комментарий
13.05.2026 17:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже в хитрожопої старосвійської Европи зчиниться "двіжуха"? Головне щоб не наклали в системи нафталін з сундуків.
показать весь комментарий
13.05.2026 17:35 Ответить
Трамп розповідав, що зараз США "впереди планеты всей" по виробництву озброєння.
Невже збрехав?🤔😂
показать весь комментарий
13.05.2026 17:41 Ответить
Якби не мудрий нарід у 2019-му, у України вже було б ППО власного виробництва
показать весь комментарий
13.05.2026 17:41 Ответить
З якого перепугу? Плани зробити своє ППО в нас були ще напевне з 2000х, но віз і нині там...
І про яке ППО мова? Нам більше всього не хватає зараз проти балістики, а це складні ракети з активною/пасивною головкою наведення по радару.
показать весь комментарий
13.05.2026 17:48 Ответить
Європейські виробники дуже швидко вирішать питання ППО. Для цього є все і головне політична воля позбавитись залежності від США. Ну от протягом нападу на Іран США витратили 1000 ракет патріот, це при тому шо в рік вироблялось лише 100 штук. Трамп обіцяє виробляти більше, але законтрактовані поставки вже зірвані, бо США треба насамперед поповнити власні запаси. Іншого варіанту крім власного виробництва у європейців просто немає.
показать весь комментарий
13.05.2026 17:51 Ответить
Звідки інфа про 100 штук на рік?

Насправді, компанія Lockheed Martin у 2025 році виробила 620 ракет PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) до комплексів Patriot, що на 20% більше, ніж у 2024 році.
Виробництво активно нарощується, і до 2027 року планують випускати до 750 ракет на рік.
показать весь комментарий
13.05.2026 18:40 Ответить
Контракти по всьому світу, а от на склади США потрапляло і накопичувалось там протягом довгого часу лише 100 штук. Тепер в пріоритеті у американців поповнення своїх складів, а не виконання сроків поставок..
показать весь комментарий
13.05.2026 18:51 Ответить
Ваші слова: "...при тому шо в рік вироблялось лише 100 штук"?
Тож перестаньте тепер викручуватись, і визнайте, що ви збрехали!
показать весь комментарий
13.05.2026 19:01 Ответить
Не памятаю де, але десь читав. Тому й викручуюсь.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:03 Ответить
Читати мало, до любої інформації треба відноситись критично, і перевіряти її.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:10 Ответить
До речі, ракети вироблялись 3 1980. Вже чотири модифікації. Остання 2015 року. Ну от навіть чисто логічно за 45 років виробництва склади реально були наповнені і відбувалося заміщення новим попередніх модифікацій які йшли на продаж.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:10 Ответить
 
 