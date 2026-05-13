Швейцария может отказаться от Patriot из-за новых задержек поставок

Швейцария может отказаться от американских систем Patriot и приобрести альтернативные комплексы противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении правительства Швейцарии.

Причиной стали новые задержки поставок Patriot со стороны США.

Почему задерживают Patriot

Швейцария заказала пять систем Patriot еще в 2022 году.

Изначально поставки планировались на 2026–2028 годы, однако из-за войны в Украине сроки уже переносили на четыре-пять лет.

Теперь Вашингтон сообщил о новой задержке — еще на пять-семь лет из-за войны в Иране.

В швейцарском правительстве заявили, что любой альтернативный вариант также будет означать дополнительные расходы и задержки.

Какие системы рассматривает Швейцария

Швейцария ожидает предложения от пяти поставщиков систем ПВО большой дальности.

Речь идет о производителях из Германии, Франции, Израиля и Южной Кореи.

Правительство отметило, что предпочтение будет отдаваться системам европейского производства.

Решение о дальнейших шагах в Швейцарии планируют принять в ближайшие месяцы.

