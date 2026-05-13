Швейцария может отказаться от Patriot из-за новых задержек поставок
Швейцария может отказаться от американских систем Patriot и приобрести альтернативные комплексы противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении правительства Швейцарии.
Причиной стали новые задержки поставок Patriot со стороны США.
Почему задерживают Patriot
Швейцария заказала пять систем Patriot еще в 2022 году.
Изначально поставки планировались на 2026–2028 годы, однако из-за войны в Украине сроки уже переносили на четыре-пять лет.
Теперь Вашингтон сообщил о новой задержке — еще на пять-семь лет из-за войны в Иране.
В швейцарском правительстве заявили, что любой альтернативный вариант также будет означать дополнительные расходы и задержки.
Какие системы рассматривает Швейцария
Швейцария ожидает предложения от пяти поставщиков систем ПВО большой дальности.
Речь идет о производителях из Германии, Франции, Израиля и Южной Кореи.
Правительство отметило, что предпочтение будет отдаваться системам европейского производства.
Решение о дальнейших шагах в Швейцарии планируют принять в ближайшие месяцы.
Невже збрехав?🤔😂
І про яке ППО мова? Нам більше всього не хватає зараз проти балістики, а це складні ракети з активною/пасивною головкою наведення по радару.
Насправді, компанія Lockheed Martin у 2025 році виробила 620 ракет PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) до комплексів Patriot, що на 20% більше, ніж у 2024 році.
Виробництво активно нарощується, і до 2027 року планують випускати до 750 ракет на рік.
Тож перестаньте тепер викручуватись, і визнайте, що ви збрехали!