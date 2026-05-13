Швейцарія може відмовитися від Patriot через нові затримки поставок
Швейцарія може відмовитися від американських систем Patriot та придбати альтернативні комплекси протиповітряної оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві уряду Швейцарії.
Причиною стали нові затримки поставок Patriot з боку США.
Чому затримують Patriot
Швейцарія замовила п’ять систем Patriot ще у 2022 році.
Спочатку поставки планували на 2026–2028 роки, однак через війну в Україні терміни вже переносили на чотири-п’ять років.
Тепер Вашингтон повідомив про нову затримку – ще на п’ять-сім років через війну в Ірані.
У швейцарському уряді заявили, що будь-який альтернативний варіант також означатиме додаткові витрати та затримки.
Які системи розглядає Швейцарія
Швейцарія очікує пропозиції від п’яти постачальників систем ППО великої дальності.
Йдеться про виробників із Німеччини, Франції, Ізраїлю та Південної Кореї.
Уряд зазначив, що перевагу надаватимуть системам європейського виробництва.
Рішення щодо подальших кроків у Швейцарії планують ухвалити найближчими місяцями.
І про яке ППО мова? Нам більше всього не хватає зараз проти балістики, а це складні ракети з активною/пасивною головкою наведення по радару.
Насправді, компанія Lockheed Martin у 2025 році виробила 620 ракет PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) до комплексів Patriot, що на 20% більше, ніж у 2024 році.
Виробництво активно нарощується, і до 2027 року планують випускати до 750 ракет на рік.
Тож перестаньте тепер викручуватись, і визнайте, що ви збрехали!