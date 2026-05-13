Швейцарія може відмовитися від Patriot через нові затримки поставок

Швейцарія шукає заміну Patriot після нових затримок від США

Швейцарія може відмовитися від американських систем Patriot та придбати альтернативні комплекси протиповітряної оборони.

Причиною стали нові затримки поставок Patriot з боку США.

Чому затримують Patriot

Швейцарія замовила п’ять систем Patriot ще у 2022 році.

Спочатку поставки планували на 2026–2028 роки, однак через війну в Україні терміни вже переносили на чотири-п’ять років.

Тепер Вашингтон повідомив про нову затримку – ще на п’ять-сім років через війну в Ірані.

У швейцарському уряді заявили, що будь-який альтернативний варіант також означатиме додаткові витрати та затримки.

Які системи розглядає Швейцарія

Швейцарія очікує пропозиції від п’яти постачальників систем ППО великої дальності.

Йдеться про виробників із Німеччини, Франції, Ізраїлю та Південної Кореї.

Уряд зазначив, що перевагу надаватимуть системам європейського виробництва.

Рішення щодо подальших кроків у Швейцарії планують ухвалити найближчими місяцями.

Топ коментарі
+4
З якого перепугу? Плани зробити своє ППО в нас були ще напевне з 2000х, но віз і нині там...
І про яке ППО мова? Нам більше всього не хватає зараз проти балістики, а це складні ракети з активною/пасивною головкою наведення по радару.
показати весь коментар
13.05.2026 17:48 Відповісти
+2
Невже в хитрожопої старосвійської Европи зчиниться "двіжуха"? Головне щоб не наклали в системи нафталін з сундуків.
показати весь коментар
13.05.2026 17:35 Відповісти
+2
Трамп розповідав, що зараз США "впереди планеты всей" по виробництву озброєння.
Невже збрехав?🤔😂
показати весь коментар
13.05.2026 17:41 Відповісти
Європейські виробники дуже швидко вирішать питання ППО. Для цього є все і головне політична воля позбавитись залежності від США. Ну от протягом нападу на Іран США витратили 1000 ракет патріот, це при тому шо в рік вироблялось лише 100 штук. Трамп обіцяє виробляти більше, але законтрактовані поставки вже зірвані, бо США треба насамперед поповнити власні запаси. Іншого варіанту крім власного виробництва у європейців просто немає.
показати весь коментар
13.05.2026 17:51 Відповісти
Звідки інфа про 100 штук на рік?

Насправді, компанія Lockheed Martin у 2025 році виробила 620 ракет PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) до комплексів Patriot, що на 20% більше, ніж у 2024 році.
Виробництво активно нарощується, і до 2027 року планують випускати до 750 ракет на рік.
показати весь коментар
13.05.2026 18:40 Відповісти
Контракти по всьому світу, а от на склади США потрапляло і накопичувалось там протягом довгого часу лише 100 штук. Тепер в пріоритеті у американців поповнення своїх складів, а не виконання сроків поставок..
показати весь коментар
13.05.2026 18:51 Відповісти
Ваші слова: "...при тому шо в рік вироблялось лише 100 штук"?
Тож перестаньте тепер викручуватись, і визнайте, що ви збрехали!
показати весь коментар
13.05.2026 19:01 Відповісти
Не памятаю де, але десь читав. Тому й викручуюсь.
показати весь коментар
13.05.2026 19:03 Відповісти
Читати мало, до любої інформації треба відноситись критично, і перевіряти її.
показати весь коментар
13.05.2026 19:10 Відповісти
До речі, ракети вироблялись 3 1980. Вже чотири модифікації. Остання 2015 року. Ну от навіть чисто логічно за 45 років виробництва склади реально були наповнені і відбувалося заміщення новим попередніх модифікацій які йшли на продаж.
показати весь коментар
13.05.2026 19:10 Відповісти
 
 