Зеленский предложил президенту Румынии Дану сотрудничество в формате Drone Deal

Президент Владимир Зеленский предложил Румынии сотрудничество в рамках специального формата Drone Deal. Соответствующее предложение глава государства озвучил во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Предложение о сотрудничестве

"Предложил господину президенту сотрудничество в специальном формате Drone Deal. Договорились, что команды проработают все детали", — рассказал президент.

Кроме того, стороны обсудили процесс евроинтеграции Украины.

"Мы рассчитываем как можно скорее перейти к открытию переговорных кластеров, и поддержка со стороны Румынии в этом вопросе для нас важна. Обсудили и реализацию договоренностей в различных сферах, достигнутых во время моего визита в Бухарест в марте", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина ценит солидарность Румынии, ее готовность работать вместе ради безопасности региона, укрепления Европы и приближения справедливого мира.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Дана за приглашение на саммит Бухарестской девятки и подчеркнул важность технологического сотрудничества с партнерами.

Визит Зеленского в Румынию

Напомним, что 13 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл вместе с первой леди в Румынию.

