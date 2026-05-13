Зеленский предложил президенту Румынии Дану сотрудничество в формате Drone Deal
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский предложил Румынии сотрудничество в рамках специального формата Drone Deal. Соответствующее предложение глава государства озвучил во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Предложение о сотрудничестве
"Предложил господину президенту сотрудничество в специальном формате Drone Deal. Договорились, что команды проработают все детали", — рассказал президент.
Кроме того, стороны обсудили процесс евроинтеграции Украины.
"Мы рассчитываем как можно скорее перейти к открытию переговорных кластеров, и поддержка со стороны Румынии в этом вопросе для нас важна. Обсудили и реализацию договоренностей в различных сферах, достигнутых во время моего визита в Бухарест в марте", — сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина ценит солидарность Румынии, ее готовность работать вместе ради безопасности региона, укрепления Европы и приближения справедливого мира.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Дана за приглашение на саммит Бухарестской девятки и подчеркнул важность технологического сотрудничества с партнерами.
Визит Зеленского в Румынию
Напомним, что 13 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл вместе с первой леди в Румынию.
