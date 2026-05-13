РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11599 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов Сотрудничество с Румынией в оборонной сфере
435 6

Зеленский предложил президенту Румынии Дану сотрудничество в формате Drone Deal

Индустрия дронов

Зеленский, Дан

Президент Владимир Зеленский предложил Румынии сотрудничество в рамках специального формата Drone Deal. Соответствующее предложение глава государства озвучил во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Предложение о сотрудничестве

"Предложил господину президенту сотрудничество в специальном формате Drone Deal. Договорились, что команды проработают все детали", — рассказал президент.

Кроме того, стороны обсудили процесс евроинтеграции Украины.

"Мы рассчитываем как можно скорее перейти к открытию переговорных кластеров, и поддержка со стороны Румынии в этом вопросе для нас важна. Обсудили и реализацию договоренностей в различных сферах, достигнутых во время моего визита в Бухарест в марте", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина ценит солидарность Румынии, ее готовность работать вместе ради безопасности региона, укрепления Европы и приближения справедливого мира.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Дана за приглашение на саммит Бухарестской девятки и подчеркнул важность технологического сотрудничества с партнерами.

Читайте также: Румыния и Украина планируют совместное производство дронов при финансовой поддержке ЕС

Визит Зеленского в Румынию

Напомним, что 13 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл вместе с первой леди в Румынию.

Читайте также: Украина и Литва подписали соглашение о сотрудничестве в формате Drone Deal, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24236) Румыния (1263) сотрудничество (762) Дан Никушор (23)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а що у Оманської Гниди проблема з рукавами ?
показать весь комментарий
13.05.2026 22:49 Ответить
Та то він у Єрмака пінжак запозичив,поки той по судам вештається.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:10 Ответить
А можна таку ж співпрацю запропонувати з прифронтовими і прикордоними з парашею областям України?
Чи потерплять?
показать весь комментарий
13.05.2026 22:59 Ответить
Не встиг приїхати вже свій Діл Дір тикає 😸. Хоч не погрожував ним?🤔😸
показать весь комментарий
13.05.2026 23:01 Ответить
Згадалось, як він раніше розповідав про "потужну угоду" про дрони з США, на десятки мільярдів... Здається, Умерову доручив її підготовку.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:07 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 00:06 Ответить
 
 