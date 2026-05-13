УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19068 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів Співпраця з Румунією в оборонній сфері
645 7

Зеленський запропонував президенту Румунії Дану співпрацю у форматі Drone Deal

Індустрія дронів

Зеленський, Дан

Президент Володимир Зеленський запропонував Румунії співпрацю у спеціальному форматі Drone Deal. Відповідну пропозицію глава держави озвучив під час зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пропозиція співпраці

"Запропонував пану президенту співпрацю в спеціальному форматі Drone Deal. Домовилися, що команди опрацюють усі деталі", - розповів президент.

Крім того, сторони обговорили процес євроінтеграції України.

"Ми розраховуємо якомога швидше перейти до відкриття переговорних кластерів, і підтримка з боку Румунії в цьому питанні для нас важлива. Обговорили й реалізацію домовленостей у різних сферах, досягнутих під час мого візиту до Бухареста в березні", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна цінує солідарність Румунії, її готовність разом працювати заради безпеки регіону, зміцнення Європи та наближення справедливого миру.

Крім того, Зеленський подякував Дану за запрошення на саміт Бухарестської дев’ятки та підкреслив важливість технологічної кооперації з партнерами.

Читайте також: Румунія та Україна планують спільне виробництво дронів за фінансової підтримки ЄС

Візит Зеленського до Румунії

Нагадаємо, що 13 травня президент України Володимир Зеленський прибув разом із першою леді до Румунії.

Читайте також: Україна та Литва підписали угоду про співпрацю у форматі Drone Deal, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27756) Румунія (1368) співпраця (1092) Дан Нікушор (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а що у Оманської Гниди проблема з рукавами ?
показати весь коментар
13.05.2026 22:49 Відповісти
Та то він у Єрмака пінжак запозичив,поки той по судам вештається.
показати весь коментар
13.05.2026 23:10 Відповісти
А можна таку ж співпрацю запропонувати з прифронтовими і прикордоними з парашею областям України?
Чи потерплять?
показати весь коментар
13.05.2026 22:59 Відповісти
Не встиг приїхати вже свій Діл Дір тикає 😸. Хоч не погрожував ним?🤔😸
показати весь коментар
13.05.2026 23:01 Відповісти
Згадалось, як він раніше розповідав про "потужну угоду" про дрони з США, на десятки мільярдів... Здається, Умерову доручив її підготовку.
показати весь коментар
13.05.2026 23:07 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2026 00:06 Відповісти
Клоун придумав новий лохотрон для пропагандонмарафону
показати весь коментар
14.05.2026 06:56 Відповісти
 
 