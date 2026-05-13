Зеленський запропонував президенту Румунії Дану співпрацю у форматі Drone Deal

Президент Володимир Зеленський запропонував Румунії співпрацю у спеціальному форматі Drone Deal. Відповідну пропозицію глава держави озвучив під час зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Пропозиція співпраці

"Запропонував пану президенту співпрацю в спеціальному форматі Drone Deal. Домовилися, що команди опрацюють усі деталі", - розповів президент.

Крім того, сторони обговорили процес євроінтеграції України.

"Ми розраховуємо якомога швидше перейти до відкриття переговорних кластерів, і підтримка з боку Румунії в цьому питанні для нас важлива. Обговорили й реалізацію домовленостей у різних сферах, досягнутих під час мого візиту до Бухареста в березні", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна цінує солідарність Румунії, її готовність разом працювати заради безпеки регіону, зміцнення Європи та наближення справедливого миру.

Крім того, Зеленський подякував Дану за запрошення на саміт Бухарестської дев’ятки та підкреслив важливість технологічної кооперації з партнерами.

Візит Зеленського до Румунії

Нагадаємо, що 13 травня президент України Володимир Зеленський прибув разом із першою леді до Румунії.

