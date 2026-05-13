Украина вернула еще восьмерых детей с временно оккупированных территорий
С временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть ещё восьмерых украинских детей и подростков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в инициативе Bring Kids Back.
Возвращение детей из ВОТ и давление оккупантов
По данным инициативы, несмотря на свой возраст, детям и подросткам на оккупированных территориях вручали повестки в военкоматы РФ. Также их заставляли учиться по российской программе, а за отказ — угрожали и оказывали давление.
В Bring Kids Back отмечают, что часть детей находилась под постоянным наблюдением и фактическим контролем оккупационных структур.
Истории вернувшихся детей
Среди возвращенных — 21-летний Илья, которого вместе с сестрой, по данным инициативы, преследовали представители ФСБ. Его заставляли становиться на воинский учет РФ, а передвижение по городу было ограничено из-за патрулей.
Также удалось эвакуировать 15-летнюю Марию, которая отказывалась учиться в оккупационной школе. После этого ее семье начали угрожать лишением родительских прав. У девушки, по словам инициативы, ухудшилось состояние здоровья из-за стресса и изоляции.
16-летнему Льву на телефон установили приложение для слежения. После получения повестки в военкомат он решил уехать из зоны оккупации.
15-летнюю Ксению в школе перевели сразу на два класса ниже, а во время обучения детям навязывали пропагандистские утверждения о якобы отсутствии Украины.
Сейчас все возвращенные дети находятся в безопасности и получают психологическую помощь, а также поддержку с документами и жильем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество не снижать внимания к вопросу возвращения похищенных Россией детей.
