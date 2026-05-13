Україна повернула ще вісьмох дітей із тимчасово окупованих територій

З тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути ще вісьмох українських дітей та підлітків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в ініціативі Bring Kids Back.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Повернення дітей із ТОТ та тиск окупантів

За даними ініціативи, попри свій вік, дітям та підліткам на окупованих територіях вручали повістки до військкоматів РФ. Також їх змушували навчатися за російською програмою, а за відмову — погрожували та чинили тиск.

У Bring Kids Back зазначають, що частина дітей перебувала під постійним наглядом і фактичним контролем окупаційних структур.

Історії повернутих дітей

Серед повернутих — 21-річний Ілля, якого разом із сестрою, за даними ініціативи, переслідували представники ФСБ. Його змушували ставати на військовий облік РФ, а пересування містом було обмежене через патрулі.

Також вдалося евакуювати 15-річну Марію, яка відмовлялася навчатися в окупаційній школі. Після цього її родині почали погрожувати позбавленням батьківських прав. У дівчини, за словами ініціативи, погіршився стан здоров’я через стрес та ізоляцію.

16-річному Леву на телефон встановили застосунок для стеження. Після отримання повістки до військкомату він вирішив виїхати з окупації.

15-річну Ксенію в школі перевели одразу на два класи нижче, а під час навчання дітям нав’язували пропагандистські твердження про нібито відсутність України.

Також читайте: На Рівненщині тиждень шукають 15-річного хлопця: працюють дрони і водолази

Наразі всі повернуті діти перебувають у безпеці та отримують психологічну допомогу, а також підтримку з документами та житлом.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту не знижувати увагу до питання повернення викрадених Росією дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наймолодшій жертві сексуального насильства з боку військових РФ було 4 роки, - Лубінець