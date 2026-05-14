РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16283 посетителя онлайн
Новости Индустрия дронов
1 913 18

РФ фактически копирует украинские Силы беспилотных систем и наращивает количество дронов, - Бровди

Россия копирует украинские СБС: Мадяр рассказал подробности

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что Россия фактически копирует модель украинских Сил беспилотных систем.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам командующего, по состоянию на 1 апреля общая численность личного состава в армии РФ, задействованного в выполнении беспилотных задач, составляла 100 тысяч человек.

"На 1 мая, на прошлой неделе, они уже задекларировали 114 тысяч единиц личного состава. А на новый год 2025/26 у них было 86 тысяч. То есть они приросли на 28 тысяч за 4 месяца. Пусть какое-то количество было приувеличено, надумано или что-то еще, но они увеличиваются вот с таким расчетным темпом, 28 тысяч за 4 месяца", - отметил Бровди.

До конца года оккупанты планируют нарастить беспилотную составляющую до численности 168 тысяч единиц личного состава.

Смотрите: Силы беспилотных систем за неделю поразили ЗРК и ЗРГК на сумму более $131 млн. ВИДЕО

Копия Сил беспилотных систем ВСУ

"Помимо прочего, они фактически копируют существующую структуру группировки Сил беспилотных систем Украины. Собственный опыт у них в определенных моментах есть, но в большинстве случаев они стараются что-то у нас украсть, переделать, пойти по готовому, уже проложенному пути.

Они создают сейчас группировку Сил беспилотных систем, в которую войдет абсолютное большинство этих беспилотников вражеской армии", - продолжил он.

По словам Бровди, подняв уровень командования по этим группировкам до уровня заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, они спилят из российского бюджета миллионы карбованцев или рублей, из которых часть украдут, а часть направят на централизованное производство средств. И насыщенность средств на полосе увеличится.

Смотрите также: Операторы СБС подразделения "Фенікс" сбили один из самых дорогих беспилотников РФ - "Мерлин-ВР". ВИДЕО

Мадяр описал пример с недорогим дроном "Молния".

"Он нес 5 кг (взрывчатки) на расстояние примерно 20–25 км, она неточно била, ее нетрудно было сбить дронами FPV, обнаружить - вообще прозрачно, потому что она на аналоговом канале связи, ее любая телевизионная антенна обнаруживала, перехватывала стрим, можно было идентифицировать, куда она летит, и уничтожить. В Московии она стоила где-то 3–4 тысячи долларов, коммерсанты делали и в армию продавали.

Под новый год соответствующие органы ту контору немного потрясли... Им там какой-то хулиард рублей штрафа выписали за завышенные цены в пользу армии. А после этого зафиксировали цены продажи "Молнии" на уровне 120 тысяч их деревянных денежных единиц, что эквивалентно 1,5 тысячи долларов США. Повысили вес боевой части до 10 килограммов и сделали государственный заказ на 1,1 миллиона единиц тех "молний".

Знаете, во что это вылилось уже сейчас? Среднестатистическая бригада на полосе за день ловит на себя до 60 "молний". Они стали дешевыми, государство урегулировало цену, сделало огромный заказ и запустило их в массовое использование", - добавил он.

Читайте: Командующий СБС Мадяр об атаке на Москву 9 мая: Зачем тратить дроны на "большую стену"?

Автор: 

армия РФ (22798) россия (97527) Бровди Роберт Мадяр (114) Силы беспилотных систем (481)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Пан Роберт Бровди.. с огромным уважением отношусь к вам как талантливому организатору СБС. Но-разве не Вы, почти ежедневно, рассказываете показываете описываете ваша структуры, их организацию, их количество. Планирование на будущее, количество сил СБС которые у вас есть и которые вы планируете создать. Кацапам ничего не остаётся, как просто взять у вас лучшее. Вы теперь похоже обижаетесь на них? Потребуйте с них ещё гонорар, из отчислений за авторские...
показать весь комментарий
14.05.2026 11:40 Ответить
+9
Вже не копіюють.Ті безпілотники,вже кращі від шахедів.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:46 Ответить
+7
треба хоч трішки знати військову історію - воюючі країни завжди копіюють кращий досвід ворога і застосовують його настільки, наскільки можуть.

наше завдання - бути хоча б на півголови попереду кацапів
показать весь комментарий
14.05.2026 11:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пан Роберт Бровди.. с огромным уважением отношусь к вам как талантливому организатору СБС. Но-разве не Вы, почти ежедневно, рассказываете показываете описываете ваша структуры, их организацию, их количество. Планирование на будущее, количество сил СБС которые у вас есть и которые вы планируете создать. Кацапам ничего не остаётся, как просто взять у вас лучшее. Вы теперь похоже обижаетесь на них? Потребуйте с них ещё гонорар, из отчислений за авторские...
показать весь комментарий
14.05.2026 11:40 Ответить
Повністю згодний з тезою - треба менше розповідати. Катсап хитрий якщо щось можна сп.з...ти. Менше відео та розмов - менше будуть копіювати тактику.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:55 Ответить
Вони не копіюють з відео чи розмов.
вони копіюють зі збитих, нездетонованих екземплярів
показать весь комментарий
14.05.2026 12:39 Ответить
Так, вони намаються копіювати збиті "крила". Але на "крилах" тактика застосування не розписана. Подібну інформацію вони збирають в тому числі і з відкритих джерел.
показать весь комментарий
14.05.2026 14:15 Ответить
Ну і ... - вони й Шахеди копіюють і шо це міняє?
показать весь комментарий
14.05.2026 11:42 Ответить
Вже не копіюють.Ті безпілотники,вже кращі від шахедів.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:46 Ответить
Так - взяли Шахед за основу і вдосконалюють - вже є реактивні
показать весь комментарий
14.05.2026 11:53 Ответить
Ждун, чи у методиці так написано
показать весь комментарий
14.05.2026 12:00 Ответить
Це факти.Наші експерти казали так.Всі безпілотники випускаютьсчя на москальщині і з значно покращеними характеристиками з 2022 року.А ждуни.це такі як ти удоди.Вам казали в 2019 році,не будьте півнями.не обирайте те що ви обрали.А ви ме,бе і клеїли наліпки Зе на телефони.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:03 Ответить
А війну виграють ті, хто постійно щось вигадують, чи таки ті, котрі гарно масштабують робочі рішення?
показать весь комментарий
14.05.2026 11:48 Ответить
І це чисто по-кацапськи: або спи...дити, або скопіювати.
І у них, с...ка, виходить...
показать весь комментарий
14.05.2026 11:48 Ответить
Коли ***** їздить по парнтерам рф у перс затоці, і активно пропонує ділиться нашими напрацюваннями це не дивно
показать весь комментарий
14.05.2026 11:50 Ответить
треба хоч трішки знати військову історію - воюючі країни завжди копіюють кращий досвід ворога і застосовують його настільки, наскільки можуть.

наше завдання - бути хоча б на півголови попереду кацапів
показать весь комментарий
14.05.2026 11:52 Ответить
Копіювання найкращого у ворогів звичайна річ вже сотні років. Ми коли почнемо копіювати? Шахед вдала модель яка навіть на аліку продається, вкладай вибухівку та запускай. Де масовані атаки України по містам рашки? А, ну да - грошей немає, ага.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:52 Ответить
Я якось написав в телеграмі що я мадяр навчив цілі покоління бурятів своїми відосіками. Він мене заблокував.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:59 Ответить
"Мадяр" не має часу дивитись Шмарафон, і не знає, що ми вже потужно переплюнули Кацапів дронами.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:40 Ответить
Це не новина, що кацапи все у всіх крадуть.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:49 Ответить
Скоро з'ясується, що цей фельдмаршал навчив кацапів дрони на оптоволокні запускати.
показать весь комментарий
14.05.2026 14:08 Ответить
 
 