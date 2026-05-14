РФ фактически копирует украинские Силы беспилотных систем и наращивает количество дронов, - Бровди

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что Россия фактически копирует модель украинских Сил беспилотных систем.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

По словам командующего, по состоянию на 1 апреля общая численность личного состава в армии РФ, задействованного в выполнении беспилотных задач, составляла 100 тысяч человек.

"На 1 мая, на прошлой неделе, они уже задекларировали 114 тысяч единиц личного состава. А на новый год 2025/26 у них было 86 тысяч. То есть они приросли на 28 тысяч за 4 месяца. Пусть какое-то количество было приувеличено, надумано или что-то еще, но они увеличиваются вот с таким расчетным темпом, 28 тысяч за 4 месяца", - отметил Бровди.

До конца года оккупанты планируют нарастить беспилотную составляющую до численности 168 тысяч единиц личного состава.

Копия Сил беспилотных систем ВСУ

"Помимо прочего, они фактически копируют существующую структуру группировки Сил беспилотных систем Украины. Собственный опыт у них в определенных моментах есть, но в большинстве случаев они стараются что-то у нас украсть, переделать, пойти по готовому, уже проложенному пути.

Они создают сейчас группировку Сил беспилотных систем, в которую войдет абсолютное большинство этих беспилотников вражеской армии", - продолжил он.

По словам Бровди, подняв уровень командования по этим группировкам до уровня заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, они спилят из российского бюджета миллионы карбованцев или рублей, из которых часть украдут, а часть направят на централизованное производство средств. И насыщенность средств на полосе увеличится.

Мадяр описал пример с недорогим дроном "Молния".

"Он нес 5 кг (взрывчатки) на расстояние примерно 20–25 км, она неточно била, ее нетрудно было сбить дронами FPV, обнаружить - вообще прозрачно, потому что она на аналоговом канале связи, ее любая телевизионная антенна обнаруживала, перехватывала стрим, можно было идентифицировать, куда она летит, и уничтожить. В Московии она стоила где-то 3–4 тысячи долларов, коммерсанты делали и в армию продавали.

Под новый год соответствующие органы ту контору немного потрясли... Им там какой-то хулиард рублей штрафа выписали за завышенные цены в пользу армии. А после этого зафиксировали цены продажи "Молнии" на уровне 120 тысяч их деревянных денежных единиц, что эквивалентно 1,5 тысячи долларов США. Повысили вес боевой части до 10 килограммов и сделали государственный заказ на 1,1 миллиона единиц тех "молний".

Знаете, во что это вылилось уже сейчас? Среднестатистическая бригада на полосе за день ловит на себя до 60 "молний". Они стали дешевыми, государство урегулировало цену, сделало огромный заказ и запустило их в массовое использование", - добавил он.

