РФ фактично копіює українські Сили безпілотних систем та нарощує кількість дронів, - Бровді

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що Росія фактично копіює модель українських Сил безпілотних систем.

Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

За словами командувача, станом на 1 квітня загальна чисельність особового складу в армії РФ, залученого до виконання безпілотних задач, складала 100 тисяч одиниць.

"На 1 травня, на минулому тижні, вони вже віддекларували 114 тисяч одиниць особового складу. А на новий рік 2025/26 у них було 86 тисяч. Тобто вони на 28 тисяч приросли за 4 місяці. Нехай якась кількість була збрехана, надумана чи якась інша, але вони збільшуються от з таким розрахунковим темпом, 28 тисяч за 4 місяці", - зазначив Бровді.

До кінця року окупанти планують наростити безпілотну компоненту до чисельності 168 тисяч одиниць особового складу.

Копія Сил безпілотних систем ЗСУ

"Крім іншого, вони фактично копіюють існуючу франшизу угруповання Сил безпілотних систем України. Власний досвід у них у певних моментах є, але в більшості вони стараються щось у нас украсти, передьорнути, піти готовим вирішеним шляхом.

Вони створюють зараз угруповання Сил безпілотних систем, в котре абсолютна більшість цих безпілотників ворожої армії і увійде", - продовжив він.

За словами Бровді, піднявши рівень командування по тим угрупованням до рівня заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ, вони спилять з російського бюджету мільйони карбованців чи рублів, з яких частину вкрадуть, а частину направлять на централізоване виробництво засобів. І насиченість засобів на смузі збільшиться.

Мадяр описав приклад із недорогим дроном "Молнія".

"Вона носила 5 кг (вибухівки) на якісь 20–25 км, вона неточно била, її не важко було збити дронами FPV, виявити взагалі прозоро, бо вона на аналоговому каналі зв'язку, її будь-яка телевізійна антена виявляла, перехоплювала стрім, можна було ідентифікувати, де вона летить, і знищити. На Московії вона коштувала щось 3–4 тисячі доларів, комерсанти робили і в армію продавали.

Під новий рік відповідні органи ту контору трохи потрусили... Їм там якийсь хуліард рублів штрафу виписали за завищені ціни на користь армії. А після того зафіксили ціни продажу "Молнії" на рівні 120 тисяч їхніх дерев'яних грошових одиниць, що еквівалентно 1,5 тисячі доларів США. Підняли вагу бойової частини до 10 кілограмів і зробили державне замовлення на 1,1 мільйона одиниць тих "Молній".

Знаєте, у що це вилилося вже зараз? Середньостатистична бригада на смузі за день ловить на себе до 60 "Молній". Вони стали дешеві, держава врегулювала ціну, зробила огроменне замовлення і запустила їх у масове використання", - додав він.

