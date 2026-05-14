РФ фактично копіює українські Сили безпілотних систем та нарощує кількість дронів, - Бровді

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що Росія фактично копіює модель українських Сил безпілотних систем.

Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами командувача, станом на 1 квітня загальна чисельність особового складу в армії РФ, залученого до виконання безпілотних задач, складала 100 тисяч одиниць.

"На 1 травня, на минулому тижні, вони вже віддекларували 114 тисяч одиниць особового складу. А на новий рік 2025/26 у них було 86 тисяч. Тобто вони на 28 тисяч приросли за 4 місяці. Нехай якась кількість була збрехана, надумана чи якась інша, але вони збільшуються от з таким розрахунковим темпом, 28 тисяч за 4 місяці", - зазначив Бровді.

До кінця року окупанти планують наростити безпілотну компоненту до чисельності 168 тисяч одиниць особового складу.

Копія Сил безпілотних систем ЗСУ

"Крім іншого, вони фактично копіюють існуючу франшизу угруповання Сил безпілотних систем України. Власний досвід у них у певних моментах є, але в більшості вони стараються щось у нас украсти, передьорнути, піти готовим вирішеним шляхом.

Вони створюють зараз угруповання Сил безпілотних систем, в котре абсолютна більшість цих безпілотників ворожої армії і увійде", - продовжив він.

За словами Бровді, піднявши рівень командування по тим угрупованням до рівня заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ, вони спилять з російського бюджету мільйони карбованців чи рублів, з яких частину вкрадуть, а частину направлять на централізоване виробництво засобів. І насиченість засобів на смузі збільшиться.

Мадяр описав приклад із недорогим дроном "Молнія".

"Вона носила 5 кг (вибухівки) на якісь 20–25 км, вона неточно била, її не важко було збити дронами FPV, виявити взагалі прозоро, бо вона на аналоговому каналі зв'язку, її будь-яка телевізійна антена виявляла, перехоплювала стрім, можна було ідентифікувати, де вона летить, і знищити. На Московії вона коштувала щось 3–4 тисячі доларів, комерсанти робили і в армію продавали.

Під новий рік відповідні органи ту контору трохи потрусили... Їм там якийсь хуліард рублів штрафу виписали за завищені ціни на користь армії. А після того зафіксили ціни продажу "Молнії" на рівні 120 тисяч їхніх дерев'яних грошових одиниць, що еквівалентно 1,5 тисячі доларів США. Підняли вагу бойової частини до 10 кілограмів і зробили державне замовлення на 1,1 мільйона одиниць тих "Молній".

Знаєте, у що це вилилося вже зараз? Середньостатистична бригада на смузі за день ловить на себе до 60 "Молній". Вони стали дешеві, держава врегулювала ціну, зробила огроменне замовлення і запустила їх у масове використання", - додав він.

армія рф росія Бровді Роберт Мадяр Сили безпілотних систем
+13
Пан Роберт Бровди.. с огромным уважением отношусь к вам как талантливому организатору СБС. Но-разве не Вы, почти ежедневно, рассказываете показываете описываете ваша структуры, их организацию, их количество. Планирование на будущее, количество сил СБС которые у вас есть и которые вы планируете создать. Кацапам ничего не остаётся, как просто взять у вас лучшее. Вы теперь похоже обижаетесь на них? Потребуйте с них ещё гонорар, из отчислений за авторские...
14.05.2026 11:40
+9
Вже не копіюють.Ті безпілотники,вже кращі від шахедів.
14.05.2026 11:46
+7
треба хоч трішки знати військову історію - воюючі країни завжди копіюють кращий досвід ворога і застосовують його настільки, наскільки можуть.

наше завдання - бути хоча б на півголови попереду кацапів
14.05.2026 11:52
Повністю згодний з тезою - треба менше розповідати. Катсап хитрий якщо щось можна сп.з...ти. Менше відео та розмов - менше будуть копіювати тактику.
14.05.2026 11:55
14.05.2026 11:55
Вони не копіюють з відео чи розмов.
вони копіюють зі збитих, нездетонованих екземплярів
14.05.2026 12:39 Відповісти
Так, вони намаються копіювати збиті "крила". Але на "крилах" тактика застосування не розписана. Подібну інформацію вони збирають в тому числі і з відкритих джерел.
14.05.2026 14:15
14.05.2026 14:15 Відповісти
Ну і ... - вони й Шахеди копіюють і шо це міняє?
14.05.2026 11:42
14.05.2026 11:42 Відповісти
Так - взяли Шахед за основу і вдосконалюють - вже є реактивні
14.05.2026 11:53
14.05.2026 11:53 Відповісти
Ждун, чи у методиці так написано
14.05.2026 12:00 Відповісти
Це факти.Наші експерти казали так.Всі безпілотники випускаютьсчя на москальщині і з значно покращеними характеристиками з 2022 року.А ждуни.це такі як ти удоди.Вам казали в 2019 році,не будьте півнями.не обирайте те що ви обрали.А ви ме,бе і клеїли наліпки Зе на телефони.
14.05.2026 12:03
14.05.2026 12:03 Відповісти
А війну виграють ті, хто постійно щось вигадують, чи таки ті, котрі гарно масштабують робочі рішення?
14.05.2026 11:48
14.05.2026 11:48 Відповісти
І це чисто по-кацапськи: або спи...дити, або скопіювати.
І у них, с...ка, виходить...
14.05.2026 11:48 Відповісти
Коли ***** їздить по парнтерам рф у перс затоці, і активно пропонує ділиться нашими напрацюваннями це не дивно
14.05.2026 11:50
14.05.2026 11:50 Відповісти
Копіювання найкращого у ворогів звичайна річ вже сотні років. Ми коли почнемо копіювати? Шахед вдала модель яка навіть на аліку продається, вкладай вибухівку та запускай. Де масовані атаки України по містам рашки? А, ну да - грошей немає, ага.
14.05.2026 11:52
14.05.2026 11:52 Відповісти
Я якось написав в телеграмі що я мадяр навчив цілі покоління бурятів своїми відосіками. Він мене заблокував.
14.05.2026 11:59
14.05.2026 11:59 Відповісти
"Мадяр" не має часу дивитись Шмарафон, і не знає, що ми вже потужно переплюнули Кацапів дронами.
14.05.2026 12:40
14.05.2026 12:40 Відповісти
Це не новина, що кацапи все у всіх крадуть.
14.05.2026 12:49
14.05.2026 12:49 Відповісти
Скоро з'ясується, що цей фельдмаршал навчив кацапів дрони на оптоволокні запускати.
14.05.2026 14:08
14.05.2026 14:08
 
 