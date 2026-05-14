Омелян отреагировал на подозрение ГБР: Банковая уже всех победила, включая меня

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал подозрение ГБР в уклонении от службы, заявив, что "придется возвращаться в активную политику" и с понедельника разбираться в этой ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Омелян написал на своей странице в Facebook.

Служил в ВСУ

"Я добровольно вступил в ряды ВСУ 24 февраля 2022 года. Должность не просил, о наградах и званиях не договаривался, в наряды заступал, на передовой в боевых действиях был не раз. Пока новоиспеченные миллионеры и миллиардеры набивали карманы, я мотался по всей Украине и тащил в баты, в которых служил, автомобили, квадроциклы, броню, дроны и т.д. Не хвастался тем, что я бывший министр, а ездил за рулем разбитых машин по разбитым дорогам, в том числе под огнем врага, чтобы достать то, что должна была обеспечить власть, но наплевала на бойцов, потому что занималась собой", - рассказал он.

Служит "Не так"

Омелян отметил, что осенью 2023 года ГБР открыло против него уголовное производство, что он служит "Не так".

"25 августа 2024 года, в 5:00 утра, одновременно более чем в 7 точках по всей Украине свыше 100 сотрудников ДБР ворвались в воинские части, где я служил и находился, а также в частные жилища. Или, как пишет ГБР, "Бюро обеспечивает комплексный и беспристрастный подход к таким производствам, несмотря на должности фигурантов". Еще никогда мое местонахождение не приобретало такого государственного значения", — написал он.

Ранение

Также он рассказал, что 24 августа 2024 года на позицию его батальона, где он находился, прилетели 2 российских КАБ. После взрыва он очнулся с 15 осколками в теле и перебитой ногой.

Уволился из рядов ВСУ

По словам Омеляна, весной 2025 года он уволился из ВСУ в связи с травмами.

"Думал, поживу с семьей и буду помогать Украине из Лондона, чтобы больше никого здесь не нервировать тем, что я снова не так реформирую или воюю, или слишком много критикую. Но счастье оказалось недолгим. … Ну, что ж, политику можно бросить, но она тебя никогда не оставит в покое. Раз так, тогда придется возвращаться в активную политику и с понедельника разбираться, что напроказничали веселые ребята и девушки за последние 7 лет", — написал он.

Хоть к гадалке иди

Также экс-министр добавил: "Кому и что сегодня вручило ГБР, хоть к гадалке иди. Я в Британии, только что вернулся с важного мероприятия и с восторгом читаю новости, как Банковая уже всех победила, включая меня".

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, который во время службы в воинской части не выполнял должностные обязанности и вводил командование в заблуждение.