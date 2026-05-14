3 854 12

Омелян отреагировал на подозрение ГБР: Банковая уже всех победила, включая меня

Омелян о подозрении
Фото: Володимир Омелян / фейсбук-сторінка

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал подозрение ГБР в уклонении от службы, заявив, что "придется возвращаться в активную политику" и с понедельника разбираться в этой ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Омелян написал на своей странице в Facebook.

Служил в ВСУ

"Я добровольно вступил в ряды ВСУ 24 февраля 2022 года. Должность не просил, о наградах и званиях не договаривался, в наряды заступал, на передовой в боевых действиях был не раз. Пока новоиспеченные миллионеры и миллиардеры набивали карманы, я мотался по всей Украине и тащил в баты, в которых служил, автомобили, квадроциклы, броню, дроны и т.д. Не хвастался тем, что я бывший министр, а ездил за рулем разбитых машин по разбитым дорогам, в том числе под огнем врага, чтобы достать то, что должна была обеспечить власть, но наплевала на бойцов, потому что занималась собой", - рассказал он.

Служит "Не так"

Омелян отметил, что осенью 2023 года ГБР открыло против него уголовное производство, что он служит "Не так".

"25 августа 2024 года, в 5:00 утра, одновременно более чем в 7 точках по всей Украине свыше 100 сотрудников ДБР ворвались в воинские части, где я служил и находился, а также в частные жилища. Или, как пишет ГБР, "Бюро обеспечивает комплексный и беспристрастный подход к таким производствам, несмотря на должности фигурантов". Еще никогда мое местонахождение не приобретало такого государственного значения", — написал он.

Ранение

Также он рассказал, что 24 августа 2024 года на позицию его батальона, где он находился, прилетели 2 российских КАБ. После взрыва он очнулся с 15 осколками в теле и перебитой ногой.

Уволился из рядов ВСУ

По словам Омеляна, весной 2025 года он уволился из ВСУ в связи с травмами.

"Думал, поживу с семьей и буду помогать Украине из Лондона, чтобы больше никого здесь не нервировать тем, что я снова не так реформирую или воюю, или слишком много критикую. Но счастье оказалось недолгим. … Ну, что ж, политику можно бросить, но она тебя никогда не оставит в покое. Раз так, тогда придется возвращаться в активную политику и с понедельника разбираться, что напроказничали веселые ребята и девушки за последние 7 лет", — написал он.

Хоть к гадалке иди

Также экс-министр добавил: "Кому и что сегодня вручило ГБР, хоть к гадалке иди. Я в Британии, только что вернулся с важного мероприятия и с восторгом читаю новости, как Банковая уже всех победила, включая меня".

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, который во время службы в воинской части не выполнял должностные обязанности и вводил командование в заблуждение.

+28
ухилянтам надали право судити добровольців.суче дно 95 - ї мінори нижче рівня мертвого моря !
14.05.2026 20:08 Ответить
+21
У зєлєпукіна залишилось кішенькове дебере, думаю не надовго!!! Так кому ці дебеерівці щось вручили??? Ця агенція може тільки рекорди ставити по бігу, самі перші зліняли з усіх міст на Закарпатьє!!! Мудакі єпаниє!!!
14.05.2026 20:22 Ответить
+7
Так банкова це взагалі місце сатани під номером 666
14.05.2026 20:33 Ответить
Вертухаї зеленського, повторюють злочини вертухаїв якунОвоща-клюєва, як і у 2013-14 році!!! А потім, теж почнуть ховатися по мертвим селам та Карпатах, як це робив і тигіпко з мусорами …. Виконавців піймають в Україні, разом з кєровніками їх!!! Але краще, щоб це без дронів було для них і родичів …
14.05.2026 20:52 Ответить
Держим пальцы.
14.05.2026 20:24 Ответить
Так банкова це взагалі місце сатани під номером 666
14.05.2026 20:33 Ответить
там навіть досі невідомі святі вова і андрєй постійно під шаленим тиском страшної спокуси щось народне заханирити, а про простий віруючий чиновний люд і говорити нема що!🤥
14.05.2026 20:52 Ответить
Ви ж самі цих псів розплодили і викормили непомірними зарплатами собі на радість, а тепер дивуємось звідки така завзятість у ДБР щоб догодити лідеру. Вони готові не все лиш би залишитись на посаді.
14.05.2026 21:09 Ответить
а ви думили ,шо світом править просто релігія ? Ніт час племенних сатаністів у розквіті ...Порядним євреям скоро місця ніде не буде ...і українцям теж ...
14.05.2026 21:14 Ответить
Пане Омельян, не возвращайтесь из Британии
В Лондоне - генерал Залужный
В Лондоне есть украинская диаспора
Можно в Британии много делать для Украины
Особенно имея ваши связи в политике
Пусть эти сволочи в украинской власти попробуют вас из Британии выцыганить
Британия их быстро поставит на место
Британия ведь и Залужного попросила в послы- не случайно
Британия жизнь Залужному спасла
После покушений ,о которых мы все знаем
В свои время я писала Навальному - ни в коем случае не возвращайтесь
В Россию
Вас арестуют прямо в аэропорту
А потом вас убъют
Помню,как на меня в чате набросились тогда россияне
Все произошло именно так,как я написала
Вам может показаться сравнение с Навальным - преувеличением
Но это не так
Вы - один из самых умных украинских политиков
Вы молоды
Вы были очень успешным министром
Вы ни в чем не замараны
У вас блестящая биография
Вы - критик антинародного режима Зеленского
Вы представляете для этого режима угрозу
А значит - вы должны остаться в Британии
14.05.2026 21:49 Ответить
про все це https://t.me/Omelyan_News/22455 Володимир Омелян написав в своєму ТЛГ
14.05.2026 21:58 Ответить
https://t.me/dragonspech/9945 Дмитро Каленчук-Вовнянко, ст.сержант ЗСУ, інстр. пілотів БПЛА:
Я слів не маю. Ексміністру Володимиру Омеляну типу як вручено підозру за ухилення від військової служби у 2022-2023 рр. Абсурд в тому, що як раз в цей період капітан Володимир Омелян служив у ЗСУ. Він був поранений після вибуху КАБа неподалік від його позиції.
Брешуть вже самою заявою "вручено підозру". Вони не могли її вручити. Володимир Омелян наразі перебуває за кордоном! Але обіцяє повернутися і організувати ДБР вирвані роки. Йому таке не вперше.
Скажу так. Якщо це такий спосіб відволікти увагу від суду над Єрмаком - спосіб максимально тупий. Такі корови давно не літають. Ми все бачимо.
14.05.2026 23:15 Ответить
Цікаво, а ДБР не хоче перевірити як служить отой мордатий тероборонівець із кварталу?
15.05.2026 09:13 Ответить
 
 