Омелян відреагував на підозру ДБР: Банкова вже всіх перемогла, включно зі мною
Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував підозру ДБР в ухиленні від служби, заявивши, що "доведеться повертатися в активну політику" і з понеділка розбиратися в цій ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Омелян написав на своїй фейсбук-сторінці.
Служив у ЗСУ
"Я добровільно вступив до лав ЗСУ 24 лютого 2022 року. Посад не просив, про нагороди і звання не домовлявся, в наряди заступав, на передку на бойових був не раз. Поки новоспечені мільйонери і мільярдери набивали кишені, мотався по всій Україні і тягнув у бати, в яких служив, автомобілі, квадроцикли, броню, дрони і т.д. Щоки не надував, що я колишній міністр, а їздив за кермом вбитих корчів розбитими дорогами, у тому числі під вогнем ворога, щоб дістати те, що мала забезпечити влада, але поклала болт на бійців, бо займалася собою", - розповів він.
Служить "Не так"
Омелян зазначив, що восени 2023 року ДБР відкрило проти нього кримінальне провадження, що він служить "Не так".
"25 серпня 2024 року, о 5:00 ранку, одномоментно більш ніж в 7 точках по всій Україні понад 100 деберівців ввірвалися в військові частини, де я служив і перебував, приватні помешкання. Або, як пише ДБР, "Бюро забезпечує комплексний і неупереджений підхід до таких проваджень, не зважаючи на посади фігурантів". Ще ніколи моє місцеперебування не набувало такої державної ваги", - написав він.
Поранення
Також він розповів, що 24 серпня 2024 на позицію його батальйону, де він перебував, прилетіли 2 російські КАБи. Після вибуху він отямився з 15 осколками по тілу і перебитою ногою.
Звільнився з лав ЗСУ
За словами Омеляна, навесні 2025 року він звільнився з лав ЗСУ у звʼязку з травмами.
"Думав, побуду з родиною і допомагатиму Україні з Лондону, щоб більше нікого тут не нервувати, що я знову не так реформую чи воюю, або забагато критикую. Але щастя виявилося недовгим. … Ну, що ж, політику можна облишити, але вона тебе ніколи не залишить в спокої. Раз так, тоді доведеться повертатися в активну політику і з понеділка розбиратися, що начудили веселі хлопці і дівчата за останні 7 років", - написав він.
Хоч до гадалки йди
Також ексміністр додав: "Кому і що сьогодні вручило ДБР, хоч до гадалки йди. Я в Британії, щойно повернувся з важливого заходу і з захватом читаю новини, як Банкова вже всіх перемогла, включно зі мною".
Що передувало
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну, який під час служби у військовій частині не виконував посадових обов’язків та вводив командування в оману.
В Лондоне - генерал Залужный
В Лондоне есть украинская диаспора
Можно в Британии много делать для Украины
Особенно имея ваши связи в политике
Пусть эти сволочи в украинской власти попробуют вас из Британии выцыганить
Британия их быстро поставит на место
Британия ведь и Залужного попросила в послы- не случайно
Британия жизнь Залужному спасла
После покушений ,о которых мы все знаем
В свои время я писала Навальному - ни в коем случае не возвращайтесь
В Россию
Вас арестуют прямо в аэропорту
А потом вас убъют
Помню,как на меня в чате набросились тогда россияне
Все произошло именно так,как я написала
Вам может показаться сравнение с Навальным - преувеличением
Но это не так
Вы - один из самых умных украинских политиков
Вы молоды
Вы были очень успешным министром
Вы ни в чем не замараны
У вас блестящая биография
Вы - критик антинародного режима Зеленского
Вы представляете для этого режима угрозу
А значит - вы должны остаться в Британии
Я слів не маю. Ексміністру Володимиру Омеляну типу як вручено підозру за ухилення від військової служби у 2022-2023 рр. Абсурд в тому, що як раз в цей період капітан Володимир Омелян служив у ЗСУ. Він був поранений після вибуху КАБа неподалік від його позиції.
Брешуть вже самою заявою "вручено підозру". Вони не могли її вручити. Володимир Омелян наразі перебуває за кордоном! Але обіцяє повернутися і організувати ДБР вирвані роки. Йому таке не вперше.
Скажу так. Якщо це такий спосіб відволікти увагу від суду над Єрмаком - спосіб максимально тупий. Такі корови давно не літають. Ми все бачимо.