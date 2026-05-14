Россияне более 50 раз нанесли удары по Днепропетровщине: четверо раненых, среди них — ребенок
В течение дня 14 мая российские войска более 50 раз обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области из артиллерии и с помощью беспилотников.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе россияне обстреливали Никополь, Марганецкую, Покровскую и Червоногригоровскую громады.
Повреждены предприятия, частные дома и автомобили.
Отмечается, что в результате вражеских ударов ранены четыре человека.
- 52-летняя женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести.
- Мужчины 36 и 49 лет и 12-летний мальчик будут лечиться амбулаторно.
Криворожский район
На Криворожье враг атаковал Грушевскую громаду. Разрушены заправка и частный дом.
