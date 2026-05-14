Росіяни понад 50 разів ударили по Дніпропетровщині: четверо поранених, серед них - дитина
Упродовж дня 14 травня російські війська понад 50 разів атакували Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах.
Пошкоджені підприємства, приватні будинки та автомобілі.
Зазначається, що внаслідок ворожих ударів поранені четверо людей.
- 52-річна жінка в лікарні у стані середньої тяжкості.
- Чоловіки 36 років і 49 років та 12-річний хлопчик лікуватимуться амбулаторно.
Криворізький район
На Криворіжжі ворог атакував Грушівську громаду. Понівечені заправка та приватний будинок.
