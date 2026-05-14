Новини Обстріли Дніпропетровщини
Росіяни понад 50 разів ударили по Дніпропетровщині: четверо поранених, серед них - дитина

Упродовж дня 14 травня російські війська понад 50 разів атакували Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені підприємства, приватні будинки та автомобілі.

Зазначається, що внаслідок ворожих ударів поранені четверо людей.

  • 52-річна жінка в лікарні у стані середньої тяжкості.
  • Чоловіки 36 років і 49 років та 12-річний хлопчик лікуватимуться амбулаторно.

Криворізький район

На Криворіжжі ворог атакував Грушівську громаду. Понівечені заправка та приватний будинок.

