В Кропивницком 15 мая объявили днем траура по погибшим в Киеве

В Кропивницком 15 мая объявили днем траура по погибшим в Киеве вследствие российской атаки 14 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Кропивницкого городского совета в Facebook.

В городе приспустят флаги и почтят память погибших

В городском совете отметили, что день траура объявлен в связи с массированным комбинированным ударом российских войск по Киеву в ночь на 14 мая 2026 года, который привел к значительным разрушениям и человеческим жертвам.

"В Кропивницком объявлен День траура в пятницу, 15 мая, в знак скорби по погибшим в городе Киеве вследствие массированного комбинированного удара российских войск в ночь на 14 мая 2026 года, который привел к значительным разрушениям и человеческим жертвам", — говорится в сообщении.

В день траура в городе будут приспущены Государственный флаг Украины, официальный флаг города и красно-черный флаг на флагштоках возле здания Кропивницкого городского совета.

Решение принято в знак солидарности и почтения памяти погибших в столице.

Ранее мы сообщали, что 15 мая в Киеве объявят день траура.

Сообщалось, что в результате атаки погибли по меньшей мере 16 человек, среди них – двое  детей, 47 человек пострадали.

Це так жолобу тре по всій Україні обявити..... моя особиста думка
14.05.2026 23:51 Ответить
Нажаль ( через наявність зєльцмана ) такі страшні втрати стали статистикою...
Вже кожен має знайомих чи близьких яких..
15.05.2026 00:26 Ответить
15.05.2026 00:52 Ответить
 
 