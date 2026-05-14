В Кропивницком 15 мая объявили днем траура по погибшим в Киеве вследствие российской атаки 14 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Кропивницкого городского совета в Facebook.

В городе приспустят флаги и почтят память погибших

"В Кропивницком объявлен День траура в пятницу, 15 мая, в знак скорби по погибшим в городе Киеве вследствие массированного комбинированного удара российских войск в ночь на 14 мая 2026 года, который привел к значительным разрушениям и человеческим жертвам", — говорится в сообщении.

В день траура в городе будут приспущены Государственный флаг Украины, официальный флаг города и красно-черный флаг на флагштоках возле здания Кропивницкого городского совета.

Решение принято в знак солидарности и почтения памяти погибших в столице.

Ранее мы сообщали, что 15 мая в Киеве объявят день траура.

Сообщалось, что в результате атаки погибли по меньшей мере 16 человек, среди них – двое детей, 47 человек пострадали.