У Кропивницькому 15 травня оголосили день жалоби за загиблими у Києві
У Кропивницькому 15 травня оголосили днем жалоби за загиблими у Києві внаслідок російської атаки 14 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Кропивницької міської ради у Фейсбуці.
У місті приспустять прапори та вшанують загиблих
У міській раді зазначили, що день жалоби оголошено у зв’язку з масованим комбінованим ударом російських військ по Києву в ніч на 14 травня 2026 року, який призвів до значних руйнувань і людських жертв.
"У Кропивницькому оголошено День жалоби у п’ятницю, 15 травня, на знак скорботи за загиблими у місті Києві внаслідок масованого комбінованого удару російських військ у ніч на 14 травня 2026 року, який спричинив значні руйнування та людські жертви", - йдеться у повідомленні.
У день жалоби в місті приспустять Державний прапор України, офіційний прапор міста та червоно-чорний прапор на флагштоках біля будівлі Кропивницької міської ради.
Рішення ухвалили як знак солідарності та вшанування пам’яті загиблих у столиці.
У результаті атаки щонайменше 16 люей загинули, серед них – 2 дітей, 47 - постраждали.
