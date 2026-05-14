УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15599 відвідувачів онлайн
Новини Масований комбінований удар
780 3

У Кропивницькому 15 травня оголосили день жалоби за загиблими у Києві

День жалоби у Кропивницькому через загиблих у Києві

У Кропивницькому 15 травня оголосили днем жалоби за загиблими у Києві внаслідок російської атаки 14 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Кропивницької міської ради у Фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У місті приспустять прапори та вшанують загиблих

У міській раді зазначили, що день жалоби оголошено у зв’язку з масованим комбінованим ударом російських військ по Києву в ніч на 14 травня 2026 року, який призвів до значних руйнувань і людських жертв.

"У Кропивницькому оголошено День жалоби у п’ятницю, 15 травня, на знак скорботи за загиблими у місті Києві внаслідок масованого комбінованого удару російських військ у ніч на 14 травня 2026 року, який спричинив значні руйнування та людські жертви", - йдеться у повідомленні.

У день жалоби в місті приспустять Державний прапор України, офіційний прапор міста та червоно-чорний прапор на флагштоках біля будівлі Кропивницької міської ради.

Рішення ухвалили як знак солідарності та вшанування пам’яті загиблих у столиці.

Читайте також: Мерц про обстріл України: Росія робить ставку на ескалацію, а не на переговори

Раніше ми повідомляли, що 15 травня день жалоби оголосять у Києві.

У результаті атаки щонайменше 16 люей загинули, серед них – 2 дітей, 47 -  постраждали.

Автор: 

Київ (20675) Кропивницький (372) обстріл (33938) жалоба (191) Кіровоградська область (662) Кропивницький район (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це так жолобу тре по всій Україні обявити..... моя особиста думка
показати весь коментар
14.05.2026 23:51 Відповісти
Нажаль ( через наявність зєльцмана ) такі страшні втрати стали статистикою...
Вже кожен має знайомих чи близьких яких..
показати весь коментар
15.05.2026 00:26 Відповісти
❤️‼️🇪🇺🇺🇦🫡🫡🫡🫡🇺🇦🇪🇺‼️❤️
показати весь коментар
15.05.2026 00:52 Відповісти
 
 