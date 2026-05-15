СБС уничтожили самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолет Ка-27, - Мадяр. ВИДЕО
Силы беспилотных систем уничтожили самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолёт Ка-27 в Ейске.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Также уничтожены ЗРК "Панцирь" и ЗРК "Тор", поражены сухогруз-перевозчик БК, локомотив и другая техника оккупантов.
"В течение ночи на 15 мая "Птахами" СБС нанесено 55 огневых ударов по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине Таганрога, Ейска и ВОТ Крым, Донецкой, Запорожской, Луганской обл., в т.ч. в Бердянске, Мелитополе и др.", — отметил он.
Цели
Всего СБС поражено:
- Самолет БЕ-200, н. п. Морской, РФ (1 ОЦ СБС)
- Вертолет КА-27, н. п. Морской, РФ (1 ОЦ СБС)
- ЗРК "Тор-М2", н. п. Гончарово, Луганская обл. (427-я обр. СБС "Рарог")
- ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Хуторок, АР Крым (1 ОЦ СБС)
- Сухогруз с БК, г. Бердянск, Запорожская обл. (1 ОЦ СБС)
- учебный центр и ТПД противника, н. п. Райгородка, Луганская обл. (414-я обр. СБС "Птахи Мадяра", 20-я обр. СБС "К-2")
"Это 16-й и 17-й элементы ПВО противника, уничтоженные "Птахами" СБС в период с 1 по 15 мая.
Всего в течение периода декабря-мая СБС уничтожено уже 153 единицы ПВО:
ЗРК — 108 штук
РЛС-комплекс — 39 штук
комплекс РЭБ — 6 штук
При координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем", — рассказал Мадяр.
Также совместно с ССО, ГУР и другими подразделениями Сил обороны атакован Рязанский НПЗ.
Серед різнобарвʼя цілей:
• Літак БЕ-200;
• тушка-Гвинтокрил КА-27;
• ЗРК "Тор-М2" (на Луганщині);
• ЗРГК "Панцирь-С1" (в Криму);
• Корабель-сухогруз із БК (м. Бердянськ);
• навчальний центр та ТПД ворога, (Луганська область;
Дрони дісталися таких точок: Таганрог, Єйськ, ТОТ Криму, Донецької, Запорізької, Луганської областей.
"Бе-200 «Альтаир» - российский самолёт-амфибия (летающая лодка). Забор воды для тушения пожаров может быть проведён как на аэродроме, так и на поверхности воды в режиме глиссирования. Основные сферы применения: тушение пожаров, поисково-спасательные операции, охрана водных поверхностей, экологические миссии, перевозки пассажиров и грузов..."