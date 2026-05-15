СБС уничтожили самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолет Ка-27, - Мадяр. ВИДЕО

Силы беспилотных систем уничтожили самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолёт Ка-27 в Ейске.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Также уничтожены ЗРК "Панцирь" и ЗРК "Тор", поражены сухогруз-перевозчик БК, локомотив и другая техника оккупантов.

"В течение ночи на 15 мая "Птахами" СБС нанесено 55 огневых ударов по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине Таганрога, Ейска и ВОТ Крым, Донецкой, Запорожской, Луганской обл., в т.ч. в Бердянске, Мелитополе и др.", — отметил он.

Цели

Всего СБС поражено:

  • Самолет БЕ-200, н. п. Морской, РФ (1 ОЦ СБС)
  • Вертолет КА-27, н. п. Морской, РФ (1 ОЦ СБС)
  • ЗРК "Тор-М2", н. п. Гончарово, Луганская обл. (427-я обр. СБС "Рарог")
  • ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Хуторок, АР Крым (1 ОЦ СБС)
  • Сухогруз с БК, г. Бердянск, Запорожская обл. (1 ОЦ СБС)
  • учебный центр и ТПД противника, н. п. Райгородка, Луганская обл. (414-я обр. СБС "Птахи Мадяра", 20-я обр. СБС "К-2")

"Это 16-й и 17-й элементы ПВО противника, уничтоженные "Птахами" СБС в период с 1 по 15 мая.

Всего в течение периода декабря-мая СБС уничтожено уже 153 единицы ПВО:

ЗРК — 108 штук
РЛС-комплекс — 39 штук
комплекс РЭБ — 6 штук

При координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем", — рассказал Мадяр.

Также совместно с ССО, ГУР и другими подразделениями Сил обороны атакован Рязанский НПЗ.

россия (97539) Бровди Роберт Мадяр (114) Удары по РФ (934)
Топ комментарии
+20
🔥 На росії сьогодні свято - «День втрат» називається: уражено одразу дуже багато жирних цілей - в районі Каспію «підсмажено» 2 військові кораблі, ймовірно, носії «Калібрів», 2 військові літаки та вже ніколи не злетить ворожий гелікоптер
показать весь комментарий
15.05.2026 10:04 Ответить
+16
🫡 55 вогневих уражень по 23 (!) військовим цілям та обʼєктам вглиб рф - Мадяр звітує (https://t.me/robert_magyar/2354) про успішну роботу дронів Сил безпілотних систем цієї ночі

Серед різнобарвʼя цілей:
• Літак БЕ-200;
• тушка-Гвинтокрил КА-27;
• ЗРК "Тор-М2" (на Луганщині);
• ЗРГК "Панцирь-С1" (в Криму);
• Корабель-сухогруз із БК (м. Бердянськ);
• навчальний центр та ТПД ворога, (Луганська область;

Дрони дісталися таких точок: Таганрог, Єйськ, ТОТ Криму, Донецької, Запорізької, Луганської областей.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:06 Ответить
+12
Гарна робота-СБС черговий респект...
показать весь комментарий
15.05.2026 10:06 Ответить
https://t.me/voynareal/136561 😎Рф ліквідує своїх же: момент прицільної атаки російської (!) ППО по багатоповерхівці в Рязані - ранок починається яскраво та з шоку русні
показать весь комментарий
15.05.2026 10:08 Ответить
типова робота панцирів. ************ підтвердять.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:14 Ответить
Ось таку картинку показали сьогодні в ТГ, в 0:01
показать весь комментарий
15.05.2026 10:27 Ответить
Це реальна відповідь терористам.Немає сенсу лупить дорогими дронами цивільних кацапів,як кричать деякі диванні ікспєрди.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:57 Ответить
Ніхто так не кричить - всі притомні люди казали що треба бити по мацквє - бо мацквічі це єдині люди думки яких побоюється *****, а не зголошуватись на "перемир'я" після якого прилітає півтори тисячі дронів. А як не можеш бити - то треба не ляпати своїм ішачиним язиком і не видавати клоунських наказів за які потім прилітає помста простим жителям від ображеного закомплексованого кремлешниря.
показать весь комментарий
15.05.2026 11:16 Ответить
Я довіряю професіоналам,а не т.з.притомним.Мадяр сказав так-немає сенсу дурно втрачати дрони в районі мск.Там щільність ппо найбільша.Близько 100 систем.Достатньо відносно слабо захищених жирних цілей в інших місцях.Станеш комадуавачем СБС,тоді напишеш як треба.
показать весь комментарий
15.05.2026 11:35 Ответить
Відносно Москви - там краще вибивати електропідстанції навкруги кола ППО. Створити таке собі додаткове коло, тільки без електрики. Щоб усі дерьовні навкруги були без електрики. На ППО це не повпливає, але від перенапруги струму згорять трансформатори ближче до Москви.
показать весь комментарий
15.05.2026 12:34 Ответить
Де атаки по москві та пітеру мадяр його знає. До жопи ці старі літаки
показать весь комментарий
15.05.2026 10:58 Ответить
І чим ти знову незадоволений? Що у кацапів не буде чим гасить пожежі у портах, на НПЗ, нафтобазах? Не буде чим вести розвідку над морем?
"Бе-200 «Альтаир» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолёт-амфибия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 летающая лодка). Забор воды для тушения пожаров может быть проведён как на аэродроме, так и на поверхности воды в режиме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 глиссированияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5-200#cite_note-5 [5]. Основные сферы применения: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 тушение пожаров, поисково-спасательные операции, охрана водных поверхностей, экологические миссии, перевозки пассажиров и грузов..."
показать весь комментарий
15.05.2026 11:12 Ответить
Це ніяк не зупинить війну. Ну може в нас бензин подорожчає. Ну це локальні тактичні успіхі, но не стратегія перемоги.
показать весь комментарий
15.05.2026 12:08 Ответить
Пропонуй "стратегію"... У тебе є дві години, на "планування" - іду в місто, у справах...
показать весь комментарий
15.05.2026 12:55 Ответить
Я вже дома... Чекаю "стратегію"...
показать весь комментарий
15.05.2026 14:40 Ответить
Та не буде ніякої стратегії. Андрій Лавриненко лише ниє що скрізь зрада. Я взагалі не розумію як так жити можна. Вже б об стіну убився чи яду випив.
показать весь комментарий
15.05.2026 16:34 Ответить
Е-е-ейск хали-гали!
показать весь комментарий
15.05.2026 12:02 Ответить
Бе-бе уже "200"!
показать весь комментарий
15.05.2026 12:04 Ответить
 
 