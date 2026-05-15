СБС уничтожили самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолет Ка-27, - Мадяр. ВИДЕО

Силы беспилотных систем уничтожили самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолёт Ка-27 в Ейске.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

Также уничтожены ЗРК "Панцирь" и ЗРК "Тор", поражены сухогруз-перевозчик БК, локомотив и другая техника оккупантов.

"В течение ночи на 15 мая "Птахами" СБС нанесено 55 огневых ударов по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине Таганрога, Ейска и ВОТ Крым, Донецкой, Запорожской, Луганской обл., в т.ч. в Бердянске, Мелитополе и др.", — отметил он.

Цели

Всего СБС поражено:

Самолет БЕ-200, н. п. Морской, РФ (1 ОЦ СБС)

Вертолет КА-27, н. п. Морской, РФ (1 ОЦ СБС)

ЗРК "Тор-М2", н. п. Гончарово, Луганская обл. (427-я обр. СБС "Рарог")

ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Хуторок, АР Крым (1 ОЦ СБС)

Сухогруз с БК, г. Бердянск, Запорожская обл. (1 ОЦ СБС)

учебный центр и ТПД противника, н. п. Райгородка, Луганская обл. (414-я обр. СБС "Птахи Мадяра", 20-я обр. СБС "К-2")

"Это 16-й и 17-й элементы ПВО противника, уничтоженные "Птахами" СБС в период с 1 по 15 мая.

Всего в течение периода декабря-мая СБС уничтожено уже 153 единицы ПВО:



ЗРК — 108 штук

РЛС-комплекс — 39 штук

комплекс РЭБ — 6 штук



При координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем", — рассказал Мадяр.

Также совместно с ССО, ГУР и другими подразделениями Сил обороны атакован Рязанский НПЗ.

