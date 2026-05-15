СБС знищили літак-амфібію Бе-200 "Альтаїр" та вертоліт Ка-27, - Мадяр. ВIДЕО

Сили безпілотних сисем знищили літак-амфібію Бе-200 "Альтаїр" та вертоліт Ка-27 у Єйську.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Також знищено ЗРК "Панцирь" та ЗРК "Тор", уражено сухогруз- перевізник бк, локомотив та іншу техніку окупантів.

"Протягом ночі на 15 травня Птахами СБС нанесено 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам у оперативній глибині боліт Таганрог, Єйськ та ТОТ Крим, Донецької, Запорізької, Луганської обл, в т.ч. у Бердянську, Мелітополі та інш", - зазначив він.

Цілі

Загалом СБС уражено:

Літак БЕ-200, н. п. Морской, рф (1 ОЦ СБС)

гвинтокрил КА-27, н. п. Морской, рф (1 ОЦ СБС)

ЗРК "Тор-М2", н. п. Гончарово, Луганська обл (427 ОБр СБС "Рарог")

ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Хуторок, АР Крим (1 ОЦ СБС)

Корабель-сухогруз із БК, м. Бердянськ, Запорізька обл (1 ОЦ СБС)

навчальний центр та ТПД ворога, н. п. Райгородка, Луганська обл (414 ОБр СБС "Птахи Мадяра", 20 ОБр СБС "К-2")

"Це 16-ий та 17-ий елементи ППО противника, знищені Птахами СБС протягом 01-15 травня.

Всього протягом ППОпаду грудня-травня СБС знищено вже 153 одиниці ППО:



ЗРК- 108 штук

РЛС-комплекс 39 штук

РЕБ-комплекс 6 штук



За координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем", - розповів Мадяр.

Також спільно із ССО, ГУР та іншими підрозділами Сил оборони атаковано Рязанський НПЗ.

