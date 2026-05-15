СБС знищили літак-амфібію Бе-200 "Альтаїр" та вертоліт Ка-27, - Мадяр. ВIДЕО

Сили безпілотних сисем знищили літак-амфібію Бе-200 "Альтаїр" та вертоліт Ка-27 у Єйську.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Також знищено ЗРК "Панцирь" та ЗРК "Тор", уражено сухогруз- перевізник бк, локомотив та іншу техніку окупантів.

"Протягом ночі на 15 травня Птахами СБС нанесено 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам у оперативній глибині боліт Таганрог, Єйськ та ТОТ Крим, Донецької, Запорізької, Луганської обл, в т.ч. у Бердянську, Мелітополі та інш", - зазначив він.

Цілі

Загалом СБС уражено:

  • Літак БЕ-200, н. п. Морской, рф (1 ОЦ СБС)
  • гвинтокрил КА-27, н. п. Морской, рф (1 ОЦ СБС)
  • ЗРК "Тор-М2", н. п. Гончарово, Луганська обл (427 ОБр СБС "Рарог")
  • ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Хуторок, АР Крим (1 ОЦ СБС)
  • Корабель-сухогруз із БК, м. Бердянськ, Запорізька обл (1 ОЦ СБС)
  • навчальний центр та ТПД ворога, н. п. Райгородка, Луганська обл (414 ОБр СБС "Птахи Мадяра", 20 ОБр СБС "К-2")

"Це 16-ий та 17-ий елементи ППО противника, знищені Птахами СБС протягом 01-15 травня.

Всього протягом ППОпаду грудня-травня СБС знищено вже 153 одиниці ППО:

ЗРК- 108 штук
РЛС-комплекс 39 штук
РЕБ-комплекс 6 штук

За координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем", - розповів Мадяр.

Також спільно із ССО, ГУР та іншими підрозділами Сил оборони атаковано Рязанський НПЗ.

Топ коментарі
+21
🔥 На росії сьогодні свято - «День втрат» називається: уражено одразу дуже багато жирних цілей - в районі Каспію «підсмажено» 2 військові кораблі, ймовірно, носії «Калібрів», 2 військові літаки та вже ніколи не злетить ворожий гелікоптер
15.05.2026 10:04
показати весь коментар
15.05.2026 10:04 Відповісти
+16
🫡 55 вогневих уражень по 23 (!) військовим цілям та обʼєктам вглиб рф - Мадяр звітує (https://t.me/robert_magyar/2354) про успішну роботу дронів Сил безпілотних систем цієї ночі

Серед різнобарвʼя цілей:
• Літак БЕ-200;
• тушка-Гвинтокрил КА-27;
• ЗРК "Тор-М2" (на Луганщині);
• ЗРГК "Панцирь-С1" (в Криму);
• Корабель-сухогруз із БК (м. Бердянськ);
• навчальний центр та ТПД ворога, (Луганська область;

Дрони дісталися таких точок: Таганрог, Єйськ, ТОТ Криму, Донецької, Запорізької, Луганської областей.
15.05.2026 10:06
показати весь коментар
15.05.2026 10:06 Відповісти
+12
Гарна робота-СБС черговий респект...
15.05.2026 10:06
показати весь коментар
15.05.2026 10:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
https://t.me/voynareal/136561 😎Рф ліквідує своїх же: момент прицільної атаки російської (!) ППО по багатоповерхівці в Рязані - ранок починається яскраво та з шоку русні
15.05.2026 10:08
показати весь коментар
15.05.2026 10:08 Відповісти
типова робота панцирів. ************ підтвердять.
15.05.2026 10:14
показати весь коментар
15.05.2026 10:14 Відповісти
Ось таку картинку показали сьогодні в ТГ, в 0:01
15.05.2026 10:27
показати весь коментар
15.05.2026 10:27 Відповісти
Це реальна відповідь терористам.Немає сенсу лупить дорогими дронами цивільних кацапів,як кричать деякі диванні ікспєрди.
15.05.2026 10:57
показати весь коментар
15.05.2026 10:57 Відповісти
Ніхто так не кричить - всі притомні люди казали що треба бити по мацквє - бо мацквічі це єдині люди думки яких побоюється *****, а не зголошуватись на "перемир'я" після якого прилітає півтори тисячі дронів. А як не можеш бити - то треба не ляпати своїм ішачиним язиком і не видавати клоунських наказів за які потім прилітає помста простим жителям від ображеного закомплексованого кремлешниря.
15.05.2026 11:16
показати весь коментар
15.05.2026 11:16 Відповісти
Я довіряю професіоналам,а не т.з.притомним.Мадяр сказав так-немає сенсу дурно втрачати дрони в районі мск.Там щільність ппо найбільша.Близько 100 систем.Достатньо відносно слабо захищених жирних цілей в інших місцях.Станеш комадуавачем СБС,тоді напишеш як треба.
15.05.2026 11:35
показати весь коментар
15.05.2026 11:35 Відповісти
Відносно Москви - там краще вибивати електропідстанції навкруги кола ППО. Створити таке собі додаткове коло, тільки без електрики. Щоб усі дерьовні навкруги були без електрики. На ППО це не повпливає, але від перенапруги струму згорять трансформатори ближче до Москви.
15.05.2026 12:34
показати весь коментар
15.05.2026 12:34 Відповісти
Де атаки по москві та пітеру мадяр його знає. До жопи ці старі літаки
15.05.2026 10:58
показати весь коментар
15.05.2026 10:58 Відповісти
І чим ти знову незадоволений? Що у кацапів не буде чим гасить пожежі у портах, на НПЗ, нафтобазах? Не буде чим вести розвідку над морем?
15.05.2026 11:12
"Бе-200 «Альтаир» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолёт-амфибия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 летающая лодка). Забор воды для тушения пожаров может быть проведён как на аэродроме, так и на поверхности воды в режиме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 глиссированияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5-200#cite_note-5 [5]. Основные сферы применения: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 тушение пожаров, поисково-спасательные операции, охрана водных поверхностей, экологические миссии, перевозки пассажиров и грузов..."
15.05.2026 11:12
показати весь коментар
15.05.2026 11:12 Відповісти
Це ніяк не зупинить війну. Ну може в нас бензин подорожчає. Ну це локальні тактичні успіхі, но не стратегія перемоги.
15.05.2026 12:08
показати весь коментар
15.05.2026 12:08 Відповісти
Пропонуй "стратегію"... У тебе є дві години, на "планування" - іду в місто, у справах...
15.05.2026 12:55
показати весь коментар
15.05.2026 12:55 Відповісти
Я вже дома... Чекаю "стратегію"...
15.05.2026 14:40
показати весь коментар
15.05.2026 14:40 Відповісти
Та не буде ніякої стратегії. Андрій Лавриненко лише ниє що скрізь зрада. Я взагалі не розумію як так жити можна. Вже б об стіну убився чи яку яду випив.
15.05.2026 16:34
показати весь коментар
15.05.2026 16:34 Відповісти
Е-е-ейск хали-гали!
показати весь коментар
15.05.2026 12:02 Відповісти
Бе-бе уже "200"!
показати весь коментар
15.05.2026 12:04 Відповісти
 
 