СБС знищили літак-амфібію Бе-200 "Альтаїр" та вертоліт Ка-27, - Мадяр. ВIДЕО
Сили безпілотних сисем знищили літак-амфібію Бе-200 "Альтаїр" та вертоліт Ка-27 у Єйську.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Також знищено ЗРК "Панцирь" та ЗРК "Тор", уражено сухогруз- перевізник бк, локомотив та іншу техніку окупантів.
"Протягом ночі на 15 травня Птахами СБС нанесено 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам у оперативній глибині боліт Таганрог, Єйськ та ТОТ Крим, Донецької, Запорізької, Луганської обл, в т.ч. у Бердянську, Мелітополі та інш", - зазначив він.
Загалом СБС уражено:
- Літак БЕ-200, н. п. Морской, рф (1 ОЦ СБС)
- гвинтокрил КА-27, н. п. Морской, рф (1 ОЦ СБС)
- ЗРК "Тор-М2", н. п. Гончарово, Луганська обл (427 ОБр СБС "Рарог")
- ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Хуторок, АР Крим (1 ОЦ СБС)
- Корабель-сухогруз із БК, м. Бердянськ, Запорізька обл (1 ОЦ СБС)
- навчальний центр та ТПД ворога, н. п. Райгородка, Луганська обл (414 ОБр СБС "Птахи Мадяра", 20 ОБр СБС "К-2")
"Це 16-ий та 17-ий елементи ППО противника, знищені Птахами СБС протягом 01-15 травня.
Всього протягом ППОпаду грудня-травня СБС знищено вже 153 одиниці ППО:
ЗРК- 108 штук
РЛС-комплекс 39 штук
РЕБ-комплекс 6 штук
За координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем", - розповів Мадяр.
Також спільно із ССО, ГУР та іншими підрозділами Сил оборони атаковано Рязанський НПЗ.
