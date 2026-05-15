Мошенники массово выдают себя за сотрудников службы безопасности и вымогают деньги, - СБУ

В Украине участились случаи мошенничества от имени Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В спецслужбе подчеркнули, что главная цель мошенников – выманить деньги у граждан.

Как действуют мошенники

Злоумышленники звонят или пишут людям, заявляя о якобы возбужденных уголовных делах за "госизмену", "финансирование РФ" или покупку запрещенных товаров.

Для психологического давления они отправляют фальшивые "повестки" или вызовы на допрос в мессенджерах.

После этого мошенники предлагают "решить вопрос" за деньги.

Читайте: Выдавали себя за военных, пытали мужчину и требовали $360 тысяч выкупа - в Одессе разоблачили преступную группу. ФОТОрепортаж

Что советуют в СБУ

В спецслужбе призывают не передавать посторонним данные банковских карт и не переводить деньги.

Также украинцам советуют сохранять номера телефонов мошенников и делать скриншоты сообщений.

В случае таких звонков или сообщений гражданам рекомендуют обращаться на горячую линию СБУ по номеру 1516 или сообщать о случае через официальные контакты спецслужбы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан военный, который вымогал 500 тыс. грн у семьи погибшего защитника в Винницкой области, - ГБР