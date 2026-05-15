Мошенники массово выдают себя за сотрудников службы безопасности и вымогают деньги, - СБУ

В Украине активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками СБУ

В Украине участились случаи мошенничества от имени Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что главная цель мошенников – выманить деньги у граждан.

Как действуют мошенники

Злоумышленники звонят или пишут людям, заявляя о якобы возбужденных уголовных делах за "госизмену", "финансирование РФ" или покупку запрещенных товаров.

Для психологического давления они отправляют фальшивые "повестки" или вызовы на допрос в мессенджерах.

После этого мошенники предлагают "решить вопрос" за деньги.

Что советуют в СБУ

В спецслужбе призывают не передавать посторонним данные банковских карт и не переводить деньги.

Также украинцам советуют сохранять номера телефонов мошенников и делать скриншоты сообщений.

В случае таких звонков или сообщений гражданам рекомендуют обращаться на горячую линию СБУ по номеру 1516 или сообщать о случае через официальные контакты спецслужбы.

В нас всі видають себе за когось іншого, наприклад, Зеленський видає себе президентом хоч термін придатності закінчився два роки назад.
15.05.2026 12:00 Ответить
З самого початку (2019) він був бракованим, але ж "насєлєнію" подобався
15.05.2026 12:05 Ответить
конкуренція. шахраї проти одних з засновників державного шахрайства ))
15.05.2026 11:57 Ответить
А генерал СБУ Вітюк як отримував свої "заробітки"?
15.05.2026 11:53 Ответить
Навчилися у СБУ за 30 років у деркачів - сівковичів????
Потім, такі ж, підуть по маєтках та будинках, самих сбушників, суддівських, адвокатських, отих лікарів з МСЕК, щоб трясти накрадені у бізнесів гроші!!!
15.05.2026 11:54 Ответить
покажи но мені хоч одного чесного баригу
15.05.2026 14:08 Ответить
Якщо займаються цим у вільний від роботи час, то це не кримінал ))
15.05.2026 12:03 Ответить
Скільки вже сказано та пересказано стосовно телефонних шахраїв. Якщо хтось ведеться на це до сих пір, мені їх не жаль. Невже довбням не зрозуміло, що по телефону ніякі фінансові питання не вирішуються. Єдине про що можуть запропонувати з банку це відвідати відділення банку. І то присилають СМС, або повідомлення в застосунку. Тільки не треба плутати розмови по телефону та свої дії в банківському застосунку.
15.05.2026 12:06 Ответить
І нікого не дивує, що есбеушник-здирник, ні у кого не викликає сумнівів...
15.05.2026 12:27 Ответить
Серьезно? А корочки они тоже нарисовали?
15.05.2026 12:39 Ответить
Да в нас по вулицях повно людей в масках і в військовій чи поліцейській формі видають себе за військових чи поліцейських
15.05.2026 13:02 Ответить
А що до цього спонукало? Часом не напади на цивільних в масках, насильницьке відбирання телефону і катання в бусику в невідомому напряму, коли рідні по декілька днів не можуть знайти куди поділась людина...
15.05.2026 13:15 Ответить
Якщо СБУшник з посвідченням вимагає гроші - то це шахрай всього навсьго?
15.05.2026 13:38 Ответить
косять під них адже вимагати гроші для них стає нормою, останнім часом вже скільки було "гучних" затримань неостанніх людей у їхній структурі
15.05.2026 14:12 Ответить
мошеники под видом СБУ
А НАТУРАЛЬНЫЕ СБУ-МОШЕНИКИ СУЩЕСТВУЮТ ¿¿
15.05.2026 14:44 Ответить
 
 