Мошенники массово выдают себя за сотрудников службы безопасности и вымогают деньги, - СБУ
В Украине участились случаи мошенничества от имени Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в СБУ.
В спецслужбе подчеркнули, что главная цель мошенников – выманить деньги у граждан.
Как действуют мошенники
Злоумышленники звонят или пишут людям, заявляя о якобы возбужденных уголовных делах за "госизмену", "финансирование РФ" или покупку запрещенных товаров.
Для психологического давления они отправляют фальшивые "повестки" или вызовы на допрос в мессенджерах.
После этого мошенники предлагают "решить вопрос" за деньги.
Что советуют в СБУ
В спецслужбе призывают не передавать посторонним данные банковских карт и не переводить деньги.
Также украинцам советуют сохранять номера телефонов мошенников и делать скриншоты сообщений.
В случае таких звонков или сообщений гражданам рекомендуют обращаться на горячую линию СБУ по номеру 1516 или сообщать о случае через официальные контакты спецслужбы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потім, такі ж, підуть по маєтках та будинках, самих сбушників, суддівських, адвокатських, отих лікарів з МСЕК, щоб трясти накрадені у бізнесів гроші!!!
А НАТУРАЛЬНЫЕ СБУ-МОШЕНИКИ СУЩЕСТВУЮТ ¿¿