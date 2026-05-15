Шахраї масово видають себе за працівників служби безпеки та вимагають гроші, - СБУ

В Україні активізувалися шахраї, які представляються співробітниками СБУ

В Україні почастішали випадки шахрайства від імені Служби безпеки України та інших правоохоронних органів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в СБУ.

У спецслужбі наголосили, що головна мета аферистів – виманити гроші у громадян.

Як діють шахраї

Зловмисники телефонують або пишуть людям, заявляючи про нібито відкриті кримінальні справи за "держзраду", "фінансування РФ" чи купівлю заборонених товарів.

Для психологічного тиску вони надсилають фальшиві "повістки" або виклики на допит у месенджерах.

Після цього шахраї пропонують "вирішити питання" за гроші.

Що радять у СБУ

У спецслужбі закликають не передавати стороннім дані банківських карток та не переказувати гроші.

Також українцям радять зберігати номери телефонів шахраїв і робити скриншоти повідомлень.

У разі таких дзвінків чи повідомлень громадянам рекомендують звертатися на гарячу лінію СБУ за номером 1516 або повідомляти про випадок через офіційні контакти спецслужби.

В нас всі видають себе за когось іншого, наприклад, Зеленський видає себе президентом хоч термін придатності закінчився два роки назад.
15.05.2026 12:00 Відповісти
З самого початку (2019) він був бракованим, але ж "насєлєнію" подобався
15.05.2026 12:05 Відповісти
конкуренція. шахраї проти одних з засновників державного шахрайства ))
15.05.2026 11:57 Відповісти
А генерал СБУ Вітюк як отримував свої "заробітки"?
15.05.2026 11:53 Відповісти
Навчилися у СБУ за 30 років у деркачів - сівковичів????
Потім, такі ж, підуть по маєтках та будинках, самих сбушників, суддівських, адвокатських, отих лікарів з МСЕК, щоб трясти накрадені у бізнесів гроші!!!
15.05.2026 11:54 Відповісти
покажи но мені хоч одного чесного баригу
15.05.2026 14:08 Відповісти
15.05.2026 11:57 Відповісти
15.05.2026 12:00 Відповісти
15.05.2026 12:05 Відповісти
Якщо займаються цим у вільний від роботи час, то це не кримінал ))
15.05.2026 12:03 Відповісти
Скільки вже сказано та пересказано стосовно телефонних шахраїв. Якщо хтось ведеться на це до сих пір, мені їх не жаль. Невже довбням не зрозуміло, що по телефону ніякі фінансові питання не вирішуються. Єдине про що можуть запропонувати з банку це відвідати відділення банку. І то присилають СМС, або повідомлення в застосунку. Тільки не треба плутати розмови по телефону та свої дії в банківському застосунку.
15.05.2026 12:06 Відповісти
І нікого не дивує, що есбеушник-здирник, ні у кого не викликає сумнівів...
15.05.2026 12:27 Відповісти
Серьезно? А корочки они тоже нарисовали?
15.05.2026 12:39 Відповісти
Да в нас по вулицях повно людей в масках і в військовій чи поліцейській формі видають себе за військових чи поліцейських
15.05.2026 13:02 Відповісти
А що до цього спонукало? Часом не напади на цивільних в масках, насильницьке відбирання телефону і катання в бусику в невідомому напряму, коли рідні по декілька днів не можуть знайти куди поділась людина...
15.05.2026 13:15 Відповісти
Якщо СБУшник з посвідченням вимагає гроші - то це шахрай всього навсьго?
15.05.2026 13:38 Відповісти
косять під них адже вимагати гроші для них стає нормою, останнім часом вже скільки було "гучних" затримань неостанніх людей у їхній структурі
15.05.2026 14:12 Відповісти
мошеники под видом СБУ
А НАТУРАЛЬНЫЕ СБУ-МОШЕНИКИ СУЩЕСТВУЮТ ¿¿
15.05.2026 14:44 Відповісти
 
 