Шахраї масово видають себе за працівників служби безпеки та вимагають гроші, - СБУ

В Україні почастішали випадки шахрайства від імені Служби безпеки України та інших правоохоронних органів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в СБУ.

У спецслужбі наголосили, що головна мета аферистів – виманити гроші у громадян.

Як діють шахраї

Зловмисники телефонують або пишуть людям, заявляючи про нібито відкриті кримінальні справи за "держзраду", "фінансування РФ" чи купівлю заборонених товарів.

Для психологічного тиску вони надсилають фальшиві "повістки" або виклики на допит у месенджерах.

Після цього шахраї пропонують "вирішити питання" за гроші.

Що радять у СБУ

У спецслужбі закликають не передавати стороннім дані банківських карток та не переказувати гроші.

Також українцям радять зберігати номери телефонів шахраїв і робити скриншоти повідомлень.

У разі таких дзвінків чи повідомлень громадянам рекомендують звертатися на гарячу лінію СБУ за номером 1516 або повідомляти про випадок через офіційні контакти спецслужби.

