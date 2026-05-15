АРМА объявило конкурс на управляющего производителя "Моршинской" и "Миргородской": отбор пройдет по новым правилам
Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило конкурс на отбор управляющего для активов группы IDS Ukraine - одного из крупнейших производителей бутылированной воды в Украине, в состав которой входят бренды "Моршинская" и "Миргородская".
Об этом говорится на сайте Агентства, сообщает Цензор.НЕТ.
Отбор управляющего по новым правилам
В сообщении говорится, что конкурс проводится по новым правилам управления арестованными активами, внедренным в рамках реформы АРМА.
Обновленные подходы предусматривают ужесточение требований к кандидатам, более жесткие критерии отбора и дополнительные механизмы контроля за управлением стратегическими активами.
Отмечается, что новые подходы направлены на минимизацию коррупционных рисков, усиление подотчетности управляющих и обеспечение конкурентных условий отбора.
Активы, связанные с российским олигархом Фридманом
В Агентстве рассказали, что IDS Ukraine - один из самых масштабных и сложных активов в управлении АРМА. Речь идет о целостном производственном комплексе с полным циклом деятельности: от добычи минеральной воды до производства, логистики и дистрибуции продукции на украинском и международных рынках.
Активы группы были арестованы в 2022 году из-за связи с российским олигархом Михаилом Фридманом, который находится под санкциями Украины, США, Европейского Союза, Великобритании и других государств-партнеров.
"Конкурс по IDS Ukraine - это пример того, как реформа управления арестованными активами переходит в практическую плоскость. Для государства важно обеспечить профессиональный и прозрачный отбор управляющего, способного сохранить производственный потенциал, трудовой коллектив, рыночные позиции предприятий и обеспечить поступления в бюджет Украины. Именно поэтому для таких сложных активов ужесточены требования к кандидатам и механизмы контроля за управлением", - заявила и.о. председателя АРМА Ярослава Максименко.
- Напомним, что в феврале 2026 года сообщалось, что Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) отменило объявленную в ноябре прошлого года закупку услуг по управлению арестованными корпоративными правами ряда компаний из группы IDS Ukraine, добывающих и производящих воду под брендами "Моршинская", "Миргородская" и другие.
Что известно о поиске управляющего
Как сообщалось, в декабре прошлого года компания "Геологическая Инвестиционная Группа" (ГИГ) подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины, заявив о дискриминационных условиях в конкурсе АРМА по отбору управляющего арестованными активами IDS Ukraine - производителя минеральных вод под известными брендами "Моршинская" и "Миргородская".
В конце ноября 2025 года АРМА объявило публичные торги по поиску управляющего для активов IDS Ukraine - производителя минеральной воды под брендами "Моршинская" и "Миргородская". Заявки на участие в конкурсе принимались до 12 декабря.
В то же время в январе 2026 года вступили в силу изменения в порядок выбора управляющих для арестованного имущества, предусмотренные принятым летом этого года законом о перезагрузке АРМА.
В начале сентября 2025 года АРМА объявило о начале рыночных консультаций по управлению арестованными корпоративными правами предприятий, занимающихся производством и дистрибуцией минеральной воды под брендом "Моршинская".
В конце сентября 2024 года Министерство юстиции подало иск о конфискации активов российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена, Андрея Косогова и компании Rissa Investments Limited.
Среди прочего Минюст просил конфисковать активы компании IDS Ukraine – одного из крупнейших в Украине производителей минеральных вод, а именно: 100% от общего количества акций ЧАО "Миргородский завод минеральных вод", ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар", ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы"; 100% доли уставного капитала ООО "ИДС Аква Сервис", ООО "Мощность", ЧП "ИВА", ГП "Нова.КОМ"; 3,343445% от общего количества акций ЧАО "Украинская отраслевая компания по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод "Укрпиво".
В начале сентября 2023 года следователи Службы безопасности сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Деркач з сівковичем, мертвечуком і клюєвими, зтурбовані ….
🚢 Поки українцям роками розповідали казки про "боротьбу з Медведчуком", його яхту за 200 мільйонів доларів… просто віддали назад.
Тихо.
Без фанфар.
Без марафону.
Без пафосних промов про "деолігархізацію". І тепер найцікавіше.
Колишня очільниця АРМА Олена Дума прямо заявила у Верховній Раді: арешт з яхти Медведчука у Хорватії був знятий через те, що Офіс Генпрокурора не надав необхідної міжнародної правової допомоги. Тобто простими словами: документи або не подали, або "загубили по дорозі".
І тут раптом спливає стара історія, яку рік тому Банкова називала "конспірологією".
Тоді Борислав Береза заявляв, що Андрій Портнов нібито домовився з владою, аби Офіс Генпрокурора не передав хорватському суду обвинувальний акт.
А без цього документа арешт автоматично злітав.
Тоді всі "правильні" спікери влади дружно сміялися.
Розповідали про "фейки". Обурювалися.
Робили дуже серйозні обличчя.
А тепер виходить, що все це було не таким уже й фейком?
Бо те саме фактично підтверджує вже колишня керівниця АРМА.
І поки країна збирає донати на дрони, хтось примудрився "профукати" 92-метрову яхту Медведчука. П'ять палуб. Басейн. Ліфт. 200 мільйонів доларів вартості.
Суд у Хорватії ще у 2024 році погодив передачу яхти Україні.
Її можна було продати.
Гроші могли піти в бюджет або на армію.
Але ні. АРМА під керівництвом Олени Думи чомусь роками не могла її реалізувати.
А потім раптом і арешт "злетів".
Ну буває. Мабуть, просто не пощастило. І вся ця історія виглядає особливо "прекрасно" на фоні того, як влада паралельно роками розганяла справи проти опозиції та розповідала про "боротьбу з олігархами".
Виходить цікава модель:
публічно - гучні заяви про патріотизм, а за лаштунками - допомога Медведчуку повернути майно.
І після цього нам ще розказують про "нові стандарти політики".
До речі, варто нагадати:
саме за часів генпрокурора Юрія Луценка до бюджету повернули 1,5 мільярда доларів активів Януковича.
А після 2019-го, схоже, логіка змінилася.
Навіщо повертати державі сотні мільйонів, якщо значно комфортніше зробити так, щоб усе "випадково" зникло?
