АРМА оголосило конкурс на управителя виробника "Моршинської" та "Миргородської": відбір пройде за новими правилами

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя для активів групи IDS Ukraine — одного з найбільших виробників бутильованої води в Україні, до якого входять бренди "Моршинська" та "Миргородська".

Відбір управителя за новими правилами

У повідомленні сказано, що конкурс проводиться за новими правилами управління арештованими активами, впровадженими в межах реформи АРМА.

Оновлені підходи передбачають посилення вимог до кандидатів, жорсткіші критерії відбору та додаткові механізми контролю за управлінням стратегічними активами.

Зазначається, що нові підходи спрямовані на мінімізацію корупційних ризиків, посилення підзвітності управителів та забезпечення конкурентних умов відбору.

Активи, пов'язані з російським олігархом Фрідманом

В Агентстві розповіли, що IDS Ukraine — один із наймасштабніших та найскладніших активів в управлінні АРМА. Йдеться про цілісний виробничий комплекс із повним циклом діяльності: від видобутку мінеральної води до виробництва, логістики та дистрибуції продукції на українському й міжнародних ринках.

Активи групи були арештовані у 2022 році через зв’язок із російським олігархом Михайлом Фрідманом, який перебуває під санкціями України, США, Європейського Союзу, Великої Британії та інших держав-партнерів.

"Конкурс щодо IDS Ukraine — це приклад того, як реформа управління арештованими активами переходить у практичну площину. Для держави важливо забезпечити професійний та прозорий відбір управителя, здатного зберегти виробничий потенціал, трудовий колектив, ринкові позиції підприємств та забезпечити надходження до бюджету України. Саме тому для таких складних активів посилено вимоги до кандидатів та механізми контролю за управлінням", - заявила т.в.о. Голови АРМА Ярослава Максименко.

Нагадаємо, що в лютому 2026 року повідомлялося, що Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) скасувало оголошену в листопаді минулого року закупівлю послуги з управління арештованими корпоративними правами низки компаній із групи IDS Ukraine, що видобувають та виробляють воду під брендами "Моршинська", "Миргородська" та інші.

Що відомо про пошук управителя

Як повідомлялося, в грудні минулого року компанія "Геологічна Інвестиційна Група" (ГІГ) подала скаргу до Антимонопольного комітету України, заявивши про дискримінаційні умови у конкурсі АРМА на відбір управителя арештованими активами IDS Ukraine – виробника мінеральних вод під відомими брендами "Моршинська" і "Миргородська".

Наприкінці листопада 2025 року АРМА оголосило публічні торги з пошуку управителя для активів IDS Ukraine – виробника мінеральної води під брендами "Моршинська" та "Миргородська". Заявки на участь у конкурсі приймалися до 12 грудня.

Водночас у січні 2026 року набули чинності зміни до порядку вибору управителів для арештованого майна, передбачені ухваленим влітку цього року законом про перезавантаження АРМА.

На початку вересня 2025 року АРМА оголосило про початок ринкових консультацій щодо управління арештованими корпоративними правами підприємств, що займаються виробництвом і дистрибуцією мінеральної води під брендом "Моршинська".

Наприкінці вересня 2024 року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російських олігархів Міхаіла Фрідмана, Петра Авєна, Андрєя Косогова і компанії Rissa Investments Limited.

Серед іншого Мін'юст просив конфіскувати активи компанії IDS Ukraine – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних вод, а саме: 100% від загальної кількості акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи"; 100% частки статутного капіталу ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА", ДП "Нова.КОМ"; 3,343445% від загальної кількості акцій ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "Укрпиво".

На початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

