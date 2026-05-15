Враг совершил более 220 штурмов: больше всего атак - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток 15 мая на фронте произошло 221 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет, 55 авиационных ударов - сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5453 дрона-камикадзе и осуществил 2187 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар с применением четырех КАБ и осуществил 41 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, один из них - из РСЗО. Зафиксировано одно вражеское штурмовое действие.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Избицкого, Терновой, Нововасильевки и в районе Старицы, Лимана и Синельниково.

На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Кондрашовки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь штурмов оккупантов в районе населенных пунктов Ставки, Заречное, Ямполь и в сторону Новосергиевки, Дружелюбовки, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении противник дважды штурмовал в сторону Рай-Александровки. Один из штурмов продолжается.

На Краматорском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещиевка, Софиевка, Вольное, Степановка, Торецкое, Иванополье и в сторону Константиновки, Новопавловки, Николайполья. Две из этих штурмовых операций еще продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Затышок, Новоалександровка, Родинское, Белицкое, Гришино, Сергиевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филия, Ганновка. Одна из этих атак продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 89 оккупантов и 27 - ранено, уничтожено четыре единицы автомобильной техники и одна пушка. Также повреждены две единицы автомобильной техники, 123 укрытия, один пункт управления БПЛА и две пушки противника. Уничтожено или подавлено 221 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты осуществили одну штурмовую операцию в сторону Доброполья.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 26 атак оккупантов в районе Прилук, Чаривного, Гуляйпольского, Рыбного и в сторону Доброполья, Злагоды, Нового Запорожья, Приволья, Зализнычного, Цветково, Воздвижевки, Староукраинки. Три из зафиксированных атак еще продолжаются.

На Ореховском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении оккупанты трижды атаковали в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

