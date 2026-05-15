Оккупанты 26 раз атаковали на Покровском направлении, всего на фронте 80 боестолкновений, - Генштаб
С начала суток число атак агрессора составило 80.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 15 мая, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Агрессор обстреливает приграничные районы.
- Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Искрисковщина, Будки, Волфино, Коренок, Сопич, Прогресс, Уланово, Шалыгино, Бачевск и Бунячино.
- В Черниговской области пострадали Заречье и Лесковщина.
Также авиаударам подверглись Вольная Слобода в Сумской области и Карповичи в Черниговской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался улучшить свое положение в районах Избицкого, Старицы, Терновой, Лимана, Синельникового и Нововасильевки.
На Купянском направлении враг совершил одну штурмовую операцию в сторону Киндрашовки.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении противник семь раз атаковал в сторону Ставок, Новосергиевки, Дружелюбковки, Заречного, Лимана, Дибровы и Ямполя. Две из этих атак еще продолжаются.
На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить свое положение в сторону Рай-Александровки. Атака продолжается.
На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили 15 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Николайполе, Степановка, Новопавловка, Софиевка, Торецкое и Вольное. Одна из этих попыток продвижения еще продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 26 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Затышок, Новоалександровка, Родинское, Белицкое, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка и Филия. Две из этих атак продолжаются.
На Александровском направлении враг один раз атаковал в сторону Доброполя.
Бои на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак в сторону позиций наших защитников в районах Прилук, Злагоды, Доброполя, Нового Запорожья, Приволья, Зализничного, Цветкового, Воздвижковки, Староукраинки, Чаривного и Гуляйпольского. Одна из этих атак продолжается.
По данным Генштаба, на Ореховском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.
На Приднепровском направлении враг атаковал в сторону Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
