Оккупанты 26 раз атаковали на Покровском направлении, всего на фронте 80 боестолкновений, - Генштаб

С начала суток число атак агрессора составило 80.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 15 мая, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Агрессор обстреливает приграничные районы.

Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Искрисковщина, Будки, Волфино, Коренок, Сопич, Прогресс, Уланово, Шалыгино, Бачевск и Бунячино.

В Черниговской области пострадали Заречье и Лесковщина.

Также авиаударам подверглись Вольная Слобода в Сумской области и Карповичи в Черниговской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.

Читайте также: Оккупанты возобновили активные действия у Антоновского автомобильного моста на Приднепровском направлении, — Волошин

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался улучшить свое положение в районах Избицкого, Старицы, Терновой, Лимана, Синельникового и Нововасильевки.

На Купянском направлении враг совершил одну штурмовую операцию в сторону Киндрашовки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении противник семь раз атаковал в сторону Ставок, Новосергиевки, Дружелюбковки, Заречного, Лимана, Дибровы и Ямполя. Две из этих атак еще продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить свое положение в сторону Рай-Александровки. Атака продолжается.

На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Читайте также: РФ наращивает силы у Орехова и активизирует воздушную разведку Запорожья, - Силы обороны

На Константиновском направлении захватчики совершили 15 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Николайполе, Степановка, Новопавловка, Софиевка, Торецкое и Вольное. Одна из этих попыток продвижения еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 26 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Затышок, Новоалександровка, Родинское, Белицкое, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка и Филия. Две из этих атак продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз атаковал в сторону Доброполя.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак в сторону позиций наших защитников в районах Прилук, Злагоды, Доброполя, Нового Запорожья, Приволья, Зализничного, Цветкового, Воздвижковки, Староукраинки, Чаривного и Гуляйпольского. Одна из этих атак продолжается.

По данным Генштаба, на Ореховском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

Читайте также: РФ применяет волновые штурмы на Гуляйпольском направлении, но продвижения нет, - Силы обороны

На Приднепровском направлении враг атаковал в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.