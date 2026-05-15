Окупанти вчинили 26 атак на Покровському напрямку, загалом на фронті - 80 боєзіткнень, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора становить 80.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 15 травня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Агресор обстрілює прикордонні райони.

Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Іскрисківщина, Будки, Волфине, Кореньок, Сопич, Прогрес, Уланове, Шалигине, Бачівськ та Бунячине.

В Чернігівській області постраждали Заріччя та Лісківщина.

Також зазнали авіаударів Вільна Слобода на Сумщині та Карповичі на Чернігівщині.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Стариці, Тернової, Лиману, Синельникового та Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію в бік Кіндрашівки.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку противник сім разів атакував в бік Ставків, Новосергіївки, Дружелюбівки, Зарічного, Лиману, Діброви та Ямполя. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти намагаються покращити своє становище в бік Рай-Олександрівки. Атака триває.

На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Миколайпілля, Степанівка, Новопавлівка, Софіївка, Торецьке та Вільне. Одна з цих спроб просуватися іще триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 26 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка та Філія. Дві з цих атак іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував в бік Добропілля.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак у бік позицій наших захисників у районах Прилук, Злагоди, Добропілля, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки, Чарівного та Гуляйпільського. Одна з цих атак триває.

За даними Генштабу, на Оріхівському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог атакував в бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.